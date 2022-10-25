Lương Triều Vỹ không tham gia 'Squid Game 2'

Sao quốc tế 25/10/2022 23:16

Siêu bom tấn "Squid Game 2" của Hàn Quốc sẽ không có sự góp mặt của Lương Triều Vỹ như tin đồn.

Sau 18 năm, mới đây Lương Triều Vỹ đã có dịp quay lại Liên hoan phim Busan. Tại đây, ông xã Lưu Gia Linh đã gây bão với sự điển trai, thân thiện. Khi đặt chân đến với "xứ sở kim chi", Lương Triều Vỹ rất hạnh phúc khi đón nhận tình cảm yêu quý của khán giả. 

Nam diễn viên cho biết bản thân anh khá bất ngờ khi có rất nhiều bạn trẻ tại đây biết và yêu mến anh. Cũng tại đây, nam diễn viên Vô gian đạo - Lương Triều Vỹ đã được tôn vinh ở hạng mục Nhà làm phim châu Á của năm.

Trong chuyến đi này của mình, Lương Triều Vỹ đã gặp Hwang Dong Hyuk - người sáng tạo và là đạo diễn của siêu phẩm đình đám Squid Game. Vợ và quản lý của Lương Triều Vỹ - nữ diễn viên Lưu Gia Linh - cũng đã đi trên chuyến đi và chia sẻ một bức ảnh chụp chồng cô Hwang Dong Hyuk đang ăn tối lên tài khoản mạng xã hội Instagram kèm câu chú thích: "Sẵn sàng cho trò chơi câu mực!".

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Vợ chồng Lương Triều Vỹ - Lưu Gia Linh chụp ảnh kỷ niệm cùng đạo diễn Hàn Quốc Hwang Dong Hyuk. Ảnh: Internet

 

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Lương Triều Vỹ và và đạo diễn Hwang Dong Hyuk. Ảnh: Internet

Những chia sẻ của Lưu Gia Linh đã khiến cư dân mạng lẫn fan hâm mộ Lương Triều Vỹ vô cùng thích thú và mong chờ nam tài tử sẽ góp mặt vào nhiều dự án phim ăn khách của Netflix hơn nữa.

Trước đó, vào tháng 7, Lưu Gia Linh đã từng tiết lộ rằng Lương Triều Vỹ sẽ đến Canada quay một bộ phim dài tập trên Netflix. Trong thời điểm đó, Squid Game cũng đã sớm hơn thông báo sẽ khởi động phần 2.

Tuy nhiên, Siren Pictures đã lên tiếng phủ nhận việc ngôi sao Hong Kong sẽ tham gia Squid Game 2.

"Họ không gặp nhau để casting. Squid Game 2 sẽ không tuyển diễn viên không phải người Hàn Quốc" - công ty sản xuất nói và cho biết thêm rằng vợ chồng Lương Triều Vỹ là người hâm mộ của bộ phim và đã liên hệ để gặp Hwang Dong Hyuk thông qua một người bạn chung.

Hwang Dong Hyuk vẫn đang trong quá trình viết kịch bản cho Squid Game 2. Lee Jung Jae được xác nhận sẽ trở lại trong phần tiếp theo.

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