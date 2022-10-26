Đối diện với câu hỏi 'sẽ làm gì nếu Tạ Đình Phong muốn tái hợp', Trương Bá Chi đáp lại một câu đầy sắc bén

Sao quốc tế 26/10/2022 23:18

Từng có một cuộc hôn nhân hạnh phúc được người đời ngưỡng mộ, thế nhưng Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong lại quyết định chia tay khi đã có 2 con trai chung.

Hơn 2 thập kỷ qua, câu chuyện tình yêu của bộ ba thị phi Tạ Đình Phong - Vương Phi - Trương Bá Chi vẫn khiến công chúng chóng mặt với vô số tin đồn. Năm 2011, tài tử họ Tạ tuyên bố ly hôn Trương Bá Chi, sau đó quay lại với người tình hơn 11 tuổi. Những uẩn khúc trong cuộc hôn nhân của 3 người này luôn khiến công chúng tò mò.

Trong khi Tại Đình Phong tái hợp với Vương Phi, còn Trương Bá Chi có cuộc tình bí mật và hạ sinh quý tử thứ 3, một mình nuôi 3 người con khôn lớn. Dù trải qua vô vàn sóng gió, đến nay cặp Phong - Chi vẫn khiến rất đông người hâm mộ mong chờ cả 2 có thể tái hợp.

Đối diện với câu hỏi 'sẽ làm gì nếu Tạ Đình Phong muốn tái hợp', Trương Bá Chi đáp lại một câu đầy sắc bén - Ảnh 1

Trong một chương trình, MC đã không ngần ngại hỏi 1 câu riêng tư liên quan đến chuyện tình cảm của nàng Tinh nữ lang: "Nếu như người tình cũ quay trở lại và tìm cô với mong muốn tái hợp thì sao?". Câu hỏi quá đỗi đột ngột, có ý gợi nhắc đến Tạ Đình Phong này đã khiến mỹ nhân họ Trương sốc nặng, "đứng hình" mất một lúc.

Tuy nhiên sau đó Trương Bá Chi chỉ vào đống lửa đang cháy trước mặt và nói: "Khi lửa cháy, mọi thứ đều rất mãnh liệt và bùng nổ. Vậy nhưng khi ngọn lửa này cháy hết, nó không thể trở lại như xưa".

Truyền thông Hoa ngữ giải thích rằng, ý của Trương Bá Chi là năm xưa cô và Tạ Đình Phong có khoảng thời gian yêu nhau say đắm và cuồng nhiệt. Vậy nhưng khi cả 2 đã quyết định chấm dứt, mối quan hệ của cặp đôi đã nguội lạnh, không thể níu kéo lại bất cứ điều gì.

Đối diện với câu hỏi 'sẽ làm gì nếu Tạ Đình Phong muốn tái hợp', Trương Bá Chi đáp lại một câu đầy sắc bén - Ảnh 2

Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong ly hôn vào năm 2011. Nữ diễn viên giành quyền nuôi con. Kể từ đó, cô hiếm khi nhắc đến chồng cũ trên truyền thông. Nhiều năm qua, Tạ Đình Phong cũng từ chối chia sẻ về cuộc sống của Trương Bá Chi và các con.

Tuy nhiên, hai nghệ sĩ được cho là vẫn giữ mối quan hệ tốt sau khi chia tay. Trương Bá Chi từng lên tiếng bênh vực Tạ Đình Phong khi anh bị chỉ trích vô trách nhiệm, mải yêu Vương Phi, không quan tâm và trợ cấp tiền bạc giúp vợ cũ nuôi con.

Năm 2021, tài tử họ Tạ tiết lộ sẽ để lại tất cả tài sản cho hai con trai. Theo truyền thông Hồng Kông, ngôi sao nổi tiếng kiếm được hơn 134 triệu USD từ công việc đóng phim, kinh doanh. Anh đã đem khối tài sản cá nhân đưa vào một quỹ tài chính do anh thành lập và người được thừa hưởng quỹ này chính là hai con trai Lucas và Quintus.

Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong cùng san sẻ nghĩa vụ nuôi con sau khi ly hôn. Tuy nhiên, nữ diễn viên Đội bóng thiếu lâm là người chăm sóc trực tiếp hai quý tử. Năm 2018, nữ diễn viên sinh thêm một cậu con trai thứ ba và không tiết lộ danh tính cha ruột của đứa trẻ. Cậu bé này được hai người anh cùng mẹ khác cha rất yêu thương, cưng chiều. 

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