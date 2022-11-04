"Trường Tương Tư" tung ra trailer chính thức đầu tiên: Hé lộ mối quan hệ 'cực rối' giữa Dương Tử và các sao nam

Sao quốc tế 04/11/2022 15:40

Mới đây, trailer phim "Trường Tương Tư" do Dương Tử, Trương Vãn Ý, Đặng Vi, Đàn Kiện Thứ đóng chính đã được tung ra và thu hút sự quan tâm đông đảo của cư dân mạng. 

Mới đây, Tencent đã tổ chức đại hội chiêu thương và công bố loạt poster, trailer phim sắp lên sóng. Trong số các dự án phim xuất hiện trong buổi chiêu thương này có bộ phim trọng điểm "Trường Tương Tư" do Dương Tử, Trương Vãn Ý, Đặng Vi, Đàn Kiện Thứ đóng chính. 

Trong phim này, Dương Tử đảm nhận vai nữ chính Tiểu Yêu, hay còn gọi là Cao Tân Cửu Dao. Từ trang phục giả nam đáng yêu cho đến những tạo hình thời Đường dịu dàng, trang nhã của nàng tiểu hoa đều gây ấn tượng mạnh.

'Trường Tương Tư' tung ra trailer chính thức đầu tiên: Hé lộ mối quan hệ 'cực rối' giữa Dương Tử và các sao nam - Ảnh 1

Theo nguyên tác, Đặng Vi vào vai Đồ Sơn Cảnh. Anh là nam chính bởi anh là người Tiểu Yêu đem lòng yêu và cuối cùng thành đôi với cô. Anh vốn là công tử Thanh Khâu hào hoa, phong nhã, gia tộc rất giàu có. Đồ Sơn Cảnh bị anh trai hãm hại, thành kẻ ăn mày tàn phế, nên đã mất đi ý chí sống, cho đến khi anh gặp được Tiểu Yêu. Đặng Vi tuy chưa có nhiều vai diễn trên màn ảnh, nhưng anh được đánh giá là một trong những nam thần cổ trang thế hệ mới. 

'Trường Tương Tư' tung ra trailer chính thức đầu tiên: Hé lộ mối quan hệ 'cực rối' giữa Dương Tử và các sao nam - Ảnh 2'Trường Tương Tư' tung ra trailer chính thức đầu tiên: Hé lộ mối quan hệ 'cực rối' giữa Dương Tử và các sao nam - Ảnh 3

Trương Vãn Ý vào vai Chuyên Húc, anh là nam diễn viên được đánh giá cao về diễn xuất. Khán giả đặt niềm tin vào nam diễn viên luôn có thể nắm bắt chính xác đặc điểm tính cách của từng nhân vật, đặc biệt với kỹ năng diễn xuất tinh tế và chắc chắn sẽ tạo cho các nhân vật một sức hút mạnh mẽ. 

Chuyên Húc là một nhân vật phức tạp, tình yêu anh dành cho Tiểu Yêu khiến người ta vừa ngưỡng mộ vừa chua xót, cách anh cố gắng giành lấy tình yêu đó khiến người ta vừa thương cảm vừa ghét bỏ. Chính vì thế, Trương Vãn Ý là một diễn viên có thể đảm nhận được vai diễn này.

'Trường Tương Tư' tung ra trailer chính thức đầu tiên: Hé lộ mối quan hệ 'cực rối' giữa Dương Tử và các sao nam - Ảnh 4

Đàn Kiện Thứ vào vai Tương Liễu. Trong nguyên tác, Tương Liễu là một nhân vật được đông đảo độc giả yêu thích, bởi vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong anh là một trái tim ấm áp. Tương Liễu yêu Tiểu Yêu vô điều kiện, dạy cô bắn cung để cô có thể tự bảo vệ mình, biến cô thành cô gái của đại dương để cô có thể tự do bơi trong nước, bảo vệ người mà cô yêu để về sau cô có người nương tựa… Đàn Kiện Thứ cũng được khán giả chú ý nhờ sức hút cũng như diễn xuất của mình trong thời gian gần đây. 

 'Trường Tương Tư' tung ra trailer chính thức đầu tiên: Hé lộ mối quan hệ 'cực rối' giữa Dương Tử và các sao nam - Ảnh 5

Bộ phim "Trường Tương Tư" là phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Từng thề ước. Từng thề ước được chuyển thể thành phim với tên Thượng cổ tình ca (2017) do Huỳnh Hiểu Minh và Victoria Tống Thiến đóng chính. Tiểu Yêu là con gái của Xi Vưu và A Hành, là nàng công chúa danh giá nhất thế gian. Nhưng thực tế, cuộc sống của nàng trải qua không vui vẻ khi không biết cha ruột là ai, rời xa mẹ từ tấm bé, lưu lạc nơi chân trời góc bể. Tiểu Yêu từng giả trai, sống dưới tên gọi Tiểu Lục, hành nghề thầy thuốc ở một trấn nhỏ. Sau đó, nàng gặp gỡ Đồ Sơn Cảnh, Tương Liễu, Chuyên Húc. Cả ba nhân vật đều có ảnh hưởng lớn đến cuộc đời của Tiểu Yêu.

Hiện tại bộ phim vẫn chưa có lịch phát sóng cụ thể. 

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