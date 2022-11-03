Phim chính kịch của Địch Lệ Nhiệt Ba mãi 'im hơi lặng tiếng', trong khi dự án của 'tình cũ' Dương Tử đã chiếu lại lần 2 trên cả 3 đài

Sao quốc tế 03/11/2022 15:28

Fan của Địch Lệ Nhiệt Ba "lo sốt vó" khi dự án phim quan trọng trong sự nghiệp của thần tượng mãi trong cảnh "đắp chiếu"

Sau thành công của Trầm Vụn Hương Phai, Thành Nghị lại tiếp tục ghi dấu ấn với khán giả qua dự án phim chính kịch Ranh Giới. Ở lần trở lại này, nam diễn viên được khen ngợi hết lời vì dành nhiều tâm huyết cho vai diễn. 

Phim chính kịch của Địch Lệ Nhiệt Ba mãi 'im hơi lặng tiếng', trong khi dự án của 'tình cũ' Dương Tử đã chiếu lại lần 2 trên cả 3 đài - Ảnh 1

Ranh Giới với nội dung chủ yếu xoay quanh những vụ án đơn lẻ, động chạm đến nhiều điểm nóng trong xã hội. Phim được cố vấn và đầu tư sản xuất bởi chính cơ quan trung ương nhà nước. 

Ngay từ khi lên sóng những tập đầu tiên, bộ phim đã nhanh chóng nhận được sự yêu thích của đông đảo khán giả. Bên cạnh nội dung đặc sắc, tác phẩm còn thu hút sự chú ý của khán giả bởi sự lột xác trong diễn xuất và đài từ của nam chính Thành Nghị. Trong Ranh Giới, Thành Nghị vào vai thẩm phán Châu Diệc An. Trong phim, nhờ sự giúp sức của thầy và các đồng nghiệp viện tư pháp, mà anh từ một trợ lý trở thành một thẩm phán cơ sở đạt chuẩn. 

Phim chính kịch của Địch Lệ Nhiệt Ba mãi 'im hơi lặng tiếng', trong khi dự án của 'tình cũ' Dương Tử đã chiếu lại lần 2 trên cả 3 đài - Ảnh 2

Khi vừa lên sóng, Ranh Giới được chiếu ở đài Hồ Nam, Mango TV và nền tảng iQIYI. Mới đây, Thành Nghị cùng đoàn làm phim tiếp tục đón lấy tin vui khi Ranh Giới sẽ được phát sóng lần 2 trên 3 đài truyền hình. Theo thông báo được đưa ra, bộ phim Ranh Giới sẽ được chiếu đến đài Giang Tô – Quảng Đông từ 4/11. Đồng thời, phim cũng đã được ấn định lịch chiếu trên đài Tứ Xuyên từ 7/11 lúc 19h35. Thông tin này được đưa ra khiến các fan của chàng mỹ nam vô cùng vui mừng.

Phim chính kịch của Địch Lệ Nhiệt Ba mãi 'im hơi lặng tiếng', trong khi dự án của 'tình cũ' Dương Tử đã chiếu lại lần 2 trên cả 3 đài - Ảnh 3

 Trái lại với sư háo hức, vui mừng của fan Thành Nghị thì người hâm mộ của Địch Lệ Nhiệt Ba lại tỏ ra khá lo lắng khi dự án phim chính kịch Công Tố Tinh Anh của cô nàng vẫn "im hơi lặng tiếng" dù đã đóng máy từ lâu. Công Tố Tinh Anh là dự án phim quan trọng giúp nàng "mỹ nhân Tân Cương" chuyển hình thoát những vai ngôn tình ngọt ngào như lúc trước. 

Phim chính kịch của Địch Lệ Nhiệt Ba mãi 'im hơi lặng tiếng', trong khi dự án của 'tình cũ' Dương Tử đã chiếu lại lần 2 trên cả 3 đài - Ảnh 4

Công Tố Tinh Anh do Địch Lệ Nhiệt Ba và Đồng Đại Vỹ hợp tác đóng chính. Phía nhà sản xuất cũng đã đăng tải một số hình ảnh của diễn viên. Trước đó, cũng có một số thông tin được đưa ra cho biết dự án chính kịch này của Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ lên sóng vào tháng 10, thế nhưng hiện tại đã qua tháng 11 mà phim vẫn không có động thái mới. Nếu Công Tố Tinh Anh thành công, đây sẽ là bước chuyển mình mạnh mẽ đưa sự nghiệp lên một tầm cao mới. 

Phim chính kịch của Địch Lệ Nhiệt Ba mãi 'im hơi lặng tiếng', trong khi dự án của 'tình cũ' Dương Tử đã chiếu lại lần 2 trên cả 3 đài - Ảnh 5

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