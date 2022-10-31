Top những bộ phim cổ trang chưa chiếu đã 'hót hòn họt', phá 1 triệu lượt đặt trước: Tiêu Chiến cho đối thủ 'hít khói', Vương Hạc Đệ vượt mặt cả Địch Lệ Nhiệt Ba

Dù chưa có lịch phát sóng cụ thể nhưng những bộ phim này do Tiêu Chiến, Địch Lệ Nhiệt Ba hay Bạch Lộc đều chứng minh độ hot khi đều phá 1 triệu lượt đặt trước.

Ngoài các bảng xếp hạng sau khi phim lên sóng thì "độ hot" của tác phẩm còn thể hiện qua lượt đặt xem trước qua các nền tảng. Mới đây, một blogger đã tổng hợp lại top 4 những bộ phim cổ trang đang "xếp hàng" đợi lên sóng cao nhất. Theo đó, đây đều là những bộ phim nhận được sự quan tâm lớn của khán giả trước thời điểm lên sóng. Đồng thời đây cũng là những dự án cổ trang quy tụ được dàn diễn viên trẻ nổi tiếng của Cbiz như Tiêu Chiến, Vương Hạc Đệ, Địch Lệ Nhiệt Ba... Ngọc Cốt Dao - Tiêu Chiến Xếp đầu bảng, bộ phim Ngọc Cốt Dao đã chính thức cán mốc hơn 4 triệu lượt đặt xem trước, trở thành một trong những tác phẩm có độ quan tâm lớn nhất cho đến thời điểm hiện tại dù chưa công chiếu. Có thể thấy đây là một con số không hề nhỏ với một bộ phim truyền hình Trung Quốc. Điều này đã phần nào chứng minh được sức hút của Tiêu Chiến lớn đến nhường nào trong mắt khán giả xem đài.

Phù Đồ Duyên - Vương Hạc Đệ Sau thành công của Thương Lan Quyết, có thể thấy nhiệt độ của Vương Hạc Đệ vẫn không hề giảm sút khi thông tin dự án phim Phù Đồ Duyên của nam thần sinh năm 1998 sắp sửa lên sóng nhận được đông đảo sự quan tâm và mong chờ của khán giả.

Dù chưa lên sóng, nhưng Phù Đồ Duyên đã thu về thành tích khủng với hơn 1,5 triệu người đặt lịch hẹn trước. Với một cái tên mới như Vương Hạc Đệ, đây là một thành tích cực đáng nể mà ít sao Hoa ngữ nào có thể làm được. An Lạc Truyện - Địch Lệ Nhiệt Ba Xếp ở vị trí thứ 3 là bộ phim An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba với 1,67 triệu lượt đặt xem trước. Sở hữu dàn diễn viên trẻ đẹp, dự án phim này đã thu hút được một lượng khán giả lớn trước khi lên sóng. Nhiều netizen dự đoán đây sẽ là bộ cổ trang hot nhất nhì cuối năm 2022, "đối đầu" gay gắt với Ngọc Cốt Dao. Trường Nguyệt Tẫn Minh, Ninh An Như Mộng - Bạch Lộc Xuất sắc giành liên tiếp 2 vị trí thứ 4 và thứ 5, Bạch Lộc đã chứng minh độ hot của mình trên đường đua phim ảnh. Mỹ nhân sinh năm 1994 luôn nhận được nhiều lời khen ngợi về diễn xuất ổn định, đa dạng theo các tính cách nhân vật. Chính vì lẽ đó, không lạ khi Bạch Lộc có hẳn 2 bộ phim vượt mốc 1 triệu lượt đặt trước là Trường Nguyệt Tẫn Minh và Ninh An Như Mộng. Bảy Kiếp May Mắn - Dương Siêu Việt Dù không thuộc hàng đỉnh lưu nhưng Bảy Kiếp May Mắn của Dương Siêu Việt đã chính thức phá mốc 1,03 triệu lượt đặt xem trước. Con số này hiện đang không ngừng tăng nhanh ngoài dự kiến, được mong đợi vì tạo hình đẹp mắt, nguyên tác thú vị lôi cuốn.

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