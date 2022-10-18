Dù gặp 'vận xui' trước khi phát sóng, 'Ngọc Cốt Dao' của Tiêu Chiến vẫn lập thành tích 'khủng'

Sao quốc tế 18/10/2022 19:09

Dù chưa lên sóng nhưng bộ phim "Ngọc cốt dao" do Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn đảm nhận vai chính đã lập được thành tích đáng mơ ước.

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung bàn tán xôn xao trước thông tin bộ phim "Ngọc cốt dao" có sự tham gia của Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn đã chính thức cán mốc 4 triệu lượt đặt xem trước.

Điều này trở thành một trong những tác phẩm có độ quan tâm lớn nhất cho đến thời điểm hiện nay. Đây cũng được xem là một con số khủng với một bộ phim truyền hình Hoa ngữ trước khi được phát sóng chính thức. 

Dù gặp 'vận xui' trước khi phát sóng, 'Ngọc Cốt Dao' của Tiêu Chiến vẫn lập thành tích 'khủng' - Ảnh 1

 

Tuy nhiên, bộ phim này lại vướng nhiều "vận đen". Cụ thể, trước đó có thông tin "Tinh hán xán lạn" kết thúc, Tencent sẽ cho lên sóng dự án phim mới của Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn. Sau đó, đoàn làm phim "Ngọc cốt dao" đã chính thức lên tiếng phủ nhận tin đồn trên, cho biết phim sẽ lên sóng khi mọi thứ được sẵn sàng. Điều này khiến không ít khán giả hụt hẫng vì đã hơn 1 năm kể từ ngày phim đóng máy nhưng dự án vẫn án binh bất động.

Bên cạnh đó, nữ chính Nhậm Mẫn bị chỉ trích vì "chạy nhiều đoàn phim cùng lúc. Cụ thể, tháng 8 năm nay Nhậm Mẫn có lịch quay phim "Hoan nhan" với "Đổng Tử Kiện". Tuy nhiên, trong thời gian này, cô vẫn tham gia "Đại Lý Tự Thiếu Khanh Du". Điều gây tranh cãi là khi "Đại Lý Tự Thiếu Khanh Du" đang thực hiện, nữ diễn viên lại tham gia "Những ngôi sao lấp lánh". 

Việc tranh cãi của từ nữ chính của "Ngọc cốt dao" khiến bộ phim cũng bị ảnh hưởng. Như vậy dù chưa lên sóng, nhưng tác phẩm của Tiêu Chiến đang gặp một số khó khăn.

Dù gặp 'vận xui' trước khi phát sóng, 'Ngọc Cốt Dao' của Tiêu Chiến vẫn lập thành tích 'khủng' - Ảnh 2

Bộ phim được cải biên chuyển thể từ tiểu thuyết Chu Nhan của nhà văn Thương Nguyệt. Nội dung kể về chuyện tình đầy sóng gió của thái tử Không Tang - Thời Ảnh (Tiêu Chiến) và quận chúa Xích Tộc - Chu Nhan (Nhậm Mẫn).

Thái tử Thời Ảnh là người thanh lãnh, trầm ổn, mang thân phận cao quý, trong khi đó quận chúa Chu Nhan lại nhiệt tình, trượng nghĩa. Chính trái tim thuần khiết của Chu Nhan đã khiến một Thời Ảnh cứng nhắc trở nên hoàn hảo, sinh động hơn. Nàng đã từng phá vỡ mọi giới hạn để trở thành nhiều “lần đầu tiên” của Thời Ảnh, cuối cùng trở thành mối tình khắc cốt ghi tâm, chấp niệm cả đời của vị thần quan cao cao tại thượng ấy.

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