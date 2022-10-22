Trường Nguyệt Tẫn Minh chính thức được cấp phép lên sóng: liệu phim của Bạch Lộc - La Vân Hi đủ sức 'chiến' với các đỉnh lưu

Sao quốc tế 22/10/2022 22:58

Người hâm mộ đang nóng lòng ngày gặp lại cặp đôi Bạch Lộc - La Vân Hi sau khi bộ phim Trường Nguyệt Tẫn Minh chính thức được cấp phép lên sóng

Ngày 21/10, truyền thông Trung Quốc đưa tin webdrama Trường Nguyệt Tẫn Minh do La Vân Hi và Bạch Lộc đóng chính đã lấy được giấy phép phát sóng. Bộ phim dự kiến sẽ lên sóng vào quý 4 năm 2022. 

Trường Nguyệt Tẫn Minh chính thức được cấp phép lên sóng: liệu phim của Bạch Lộc - La Vân Hi đủ sức 'chiến' với các đỉnh lưu - Ảnh 1

Ngay từ khi mới công bố, Trường Nguyệt Tẫn Minh luôn nằm trong danh sách những bộ phim được khán giả mong đợi nhất. Không chỉ có nội dung hấp dẫn, bộ phim còn quy tụ được dàn diễn viên toàn trai xinh gái đẹp lại cực hợp tạo hình cổ trang như La Vân Hi, Bạch Lộc, Đặng Vi, Trần Đô Linh...

Trường Nguyệt Tẫn Minh được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc Kịch Bản BE của Đằng La Vi Chi. Nội dung xoay xung quanh câu chuyện tình đẫm nước mắt của Đàm Đài Tẫn và Lê Tô Tô. Vì quyền lực, Đàm Đài Tẫn không từ thủ đoạn, ra tay tàn ác khiến Lê Tô Tô đau khổ. 

Sau cùng, vì yêu Lê Tô Tô đã đốt cháy sinh mệnh tạo nên thần tủy để thay thế tà cốt trong người Đàm Đài Tẫn. Sau khi niết bàn trùng sinh, nàng quay lại tiên giới nguyện cả đời không gặp lại Đàm Đài Tẫn.

Trường Nguyệt Tẫn Minh chính thức được cấp phép lên sóng: liệu phim của Bạch Lộc - La Vân Hi đủ sức 'chiến' với các đỉnh lưu - Ảnh 2

Trường Nguyệt Tẫn Minh là dự án đánh dấu lần thứ 2 Bạch Lộc và La Vân Hi "nên duyên" với vai chính trong một dự án phim kể từ Nửa là đường mật, nửa đau thương ra mắt năm cuối năm 2020. Một số khán giả tỏ thái độ thích thú, hi vọng màn hợp tác mới giữa Bạch Lộc và La Vân Hi. Bởi lẽ trước đó, "phản ứng hóa học" của cả hai trong Nửa là đường mật nửa đau thương cực kỳ tốt, đã khiến người xem cực hài lòng.

Nhiều netizen cho rằng, nếu Trường Nguyệt Tẫn Minh thực sự lên sóng trong thời gian tới, nhiều khả năng sẽ phải chạm mặt những tác phẩm của các đỉnh lưu. Những dự án này bao gồm Định Luật Tình Yêu 80/20 của Dương Mịch, Dã Man Sinh Trưởng của Triệu Lệ Dĩnh, An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba. 

Thế nhưng, bộ phim của Bạch Lộc vẫn được mong đợi vì có kịch bản mới lạ, cặp đôi diễn viên chính từ phim trước đã có chemistry rất tốt nên khán giả có thể yên tâm trông chờ và đặc biệt là có phần tạo hình ấn tượng. 

Trường Nguyệt Tẫn Minh chính thức được cấp phép lên sóng: liệu phim của Bạch Lộc - La Vân Hi đủ sức 'chiến' với các đỉnh lưu - Ảnh 3

Trường Nguyệt Tẫn Minh chính thức được cấp phép lên sóng: liệu phim của Bạch Lộc - La Vân Hi đủ sức 'chiến' với các đỉnh lưu - Ảnh 4

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Thông tin Bạch Lộc và Lan Vân Hi không phải là đôi chính trong phim khiến dân tình xứ Trung đang phản ứng gay gắt.

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