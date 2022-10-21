'Chuyện lạ tưởng chừng như không thể', Bạch Lộc hóa ra lại bị La Vân Hi ngó lơ trong Trường Nguyệt Tẫn Minh chỉ vì mỹ nhân nhân này

Thông tin Bạch Lộc và Lan Vân Hi không phải là đôi chính trong phim khiến dân tình xứ Trung đang phản ứng gay gắt.

Ngoài Ninh An Như Mộng, Bạch Lộc còn một dự án cổ trang nữa được khán giả cực kỳ mong đợi là Trường Nguyệt Tẫn Minh. Không chỉ vậy bộ phim còn đang trong quá trình chờ kiểm duyện nữa thôi là sẽ được lên sóng, dù đang được ngóng chờ nhưng mới đây những ai yêu thích cặp đôi chính là Bạch Lộc và La Vân Hi đã phải nhận một tin sét đánh.

La Vân Hi và Trần Đô Linh - Ảnh: Internet

Cụ thể mới đây một số bài đang của nam blogger nổi tiếng xứ Trung cho rằng mỹ nhân sẽ nên duyên với La Vân Hi không phải nữ chính Bạch Lộc. Cụ thể mới đây, phía đoàn làm phim Trường Nguyệt Tẫn Minh đã đăng tải hình ảnh mới để chúc mừng sinh nhật nữ phụ Trần Đô Linh vai Diệp Băng Thường. Điều đáng nói ở đây là tạo hình của nhân vật này nhìn giống hệt Đạm Đài Tẫn.

Một số phân đoạn ctrong phim - Ảnh: Internet

Có ý kiến cho rằng, rất cho thể Đạm Đài Tẫn không nên duyên cùng Lê Tô Tô mà sẽ chọn Diệp Băng Thường. Hiện tại, có không ít trường hợp biên kịch sửa nguyên tác để nội dung thêm phần mới lại, chính vì vậy việc nam chính đến với nữ phụ cũng là điều dễ xảy ra nhằm tạo nét tươi mới cho phim cũng như khán giả khó lòng đoán được ý đồ của biên kịch.

Hiện khán giả đang vô cùng mong đợi lịch chiếu chính thức của bộ phim Trường Nguyệt Tẫn Minh do Bạch Lộc và La Vân Hi đóng chính.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chuyen-la-tuong-chung-nhu-khong-the-bach-loc-hoa-ra-lai-bi-la-van-hi-ngo-lo-trong-truong-nguyet-tan-minh-chi-vi-my-nhan-nhan-nay-516440.html