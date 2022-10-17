1 triệu người 'ăn không ngon, ngủ không yên' chờ đợi ngày phim Bảy Kiếp May Mắn của Dương Siêu Việt và Đinh Vũ Hề lên sóng

Sao quốc tế 17/10/2022 13:18

Dù chưa công bố lịch phát sóng nhưng bộ phim Bảy Kiếp May Mắn của Đinh Vũ Hề và Dương Siêu Việt đã có 1 triệu lượt đặt xem trước.

Bảy Kiếp May Mắn là dự án phim cổ trang Trung Quốc được chuyển thể từ tiểu thuyết "Nhất thời xúc động bảy kiếp không may" của Cửu Lộ Phi Hương. Ngay từ những ngày đầu công bố, bộ phim đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Với sự tham gia của Đinh Vũ Hề và Dương Siêu cho hai vai chính, bộ phim được mong đợi sẽ làm nên chuyện khi lên sóng.

1 triệu người 'ăn không ngon, ngủ không yên' chờ đợi ngày phim Bảy Kiếp May Mắn của Dương Siêu Việt và Đinh Vũ Hề lên sóng - Ảnh 1

Mới đây, Bảy Kiếp May Mắn đã khiến khán giả vô cùng bất ngờ khi phá 1 triệu lượt đặt xem trước. Đây là con số khá ấn tượng dù phim không sở hữu dàn lưu lượng đỉnh cao. 

1 triệu người 'ăn không ngon, ngủ không yên' chờ đợi ngày phim Bảy Kiếp May Mắn của Dương Siêu Việt và Đinh Vũ Hề lên sóng - Ảnh 2

Thêm một lý do để khán giả mong đợi vào dự án này đó chính là Bảy Kiếp May Mắn có chung nhà sản xuất với bộ phim Thương Lan Quyết. Vì cùng chung nhà sản xuất với Thương Lan Quyết nên khán giả có thể an tâm về phần hình ảnh và trang phục của phim. Theo như những hình ảnh đã được tung ra, tạo hình của phim được nhận xét là đẹp và độc đáo, rất thu hút người xem. 

1 triệu người 'ăn không ngon, ngủ không yên' chờ đợi ngày phim Bảy Kiếp May Mắn của Dương Siêu Việt và Đinh Vũ Hề lên sóng - Ảnh 3

Bảy Kiếp May Mắn kể về câu chuyện tình của Vân Tường (Dương Siêu Việt) - một áng mây được Nguyệt Lão hóa thành người trông coi tơ hồng nhân duyên trong phủ và Sơ Không (Đinh Vũ Hề) - đệ tử của Mão Nhật Tinh Quân chuyên cai quản tháng đầu tiên của năm. Trong một lần nọ do Sơ Không vô tình làm hỏng quạt của Vân Tường mà hai người phát sinh cãi vã, khiến tơ hồng trong điện Nguyệt Lão rối tung rối mù, nghiêm trọng hơn là việc này đã khiến nhân duyên trong tam giới bị hỗn loạn. Để phạt Vân Tường và Sơ Không, Nguyệt Lão bắt cả hai phải cùng nhau chịu đựng 7 kiếp yêu nhau ở chốn trần gian mới được quay về thiên đình. 

1 triệu người 'ăn không ngon, ngủ không yên' chờ đợi ngày phim Bảy Kiếp May Mắn của Dương Siêu Việt và Đinh Vũ Hề lên sóng - Ảnh 4

1 triệu người 'ăn không ngon, ngủ không yên' chờ đợi ngày phim Bảy Kiếp May Mắn của Dương Siêu Việt và Đinh Vũ Hề lên sóng - Ảnh 5

Trước đó, đoạn trailer được đoàn phim tung ra đã hé lộ nhiều cảnh ngược tâm của cặp đôi chính. Theo nguyên tác, nam nữ chính sẽ trải qua nhiều kiếp sống cùng nhau, mỗi kiếp nhân sinh Vân Tường và Sơ Không lại đầu thai ở những thân phận khác, gặp nhau ở những hoàn cảnh khác. Và từ đây, "chồi non" tình ái đã nảy mầm từ bao giờ không rõ, rất nhiều những bi kịch sẽ xảy đến và khiến cặp đôi phải chia ly. Với những tình tiết hấp dẫn, bộ phim hứa hẹn sẽ thổi một làn gió mới vào màn ảnh Hoa ngữ. 

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Từ khóa:   Dương Siêu Việt Đinh Vũ Hề Bảy Kiếp May Mắn phim hoa ngữ sao hoa ngữ

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