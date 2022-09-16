Dương Siêu Việt 'mắng' fan đến phát khóc, nghĩ kỹ lại thấy xúc động lạ thường

Sao quốc tế 16/09/2022 15:11

Trong một buổi livestream gần đây, người hâm mộ của Dương Siêu Việt đã nhận được màn "giáo huấn" ra trò đến từ chính thần tượng của mình.

Dương Siêu Việt vừa qua đã có một buổi livestream trò chuyện với những người hâm mộ của mình. Trong thời gian này, nữ thần tượng đã đưa ra nhiều lời khuyên cho fan.

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Dương Siêu Việt 'mắng' fan đến tỉnh cả người - Ảnh: Internet

“Đừng cả ngày chỉ cầm điện thoại cười nữa, như vậy vui lắm hả? Khi bạn mải nằm cười thì người ta đang tiến lên phía trước, trở thành tổng tài luôn rồi, người ta đã tìm được vợ tận đẩu tận đâu rồi.

Đừng có mà 'nằm yên mặc kệ sự đời' như thế nữa, thử nhìn lại mình xem, Tết nhất các cháu nhỏ tới chúc Tết, bạn lì xì cho chúng nó được bao nhiêu?" - Dương Siêu Việt nói.

Tuy nhiên, ngay sau đó, Dương Siêu Việt đã cổ vũ những người hâm mộ của mình: "Cùng cố gắng nào, sang năm nhất định phải sự nghiệp thành công, gia đình hạnh phúc, có một người yêu xuất sắc. Nghe chưa, đừng suốt ngày cứ ôm điện thoại rồi nằm cười nữa".

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Nhiều netizen đã bày tỏ họ đã được Dương Siêu Việt "mắng tỉnh cả người", một số người lại cho rằng cô đang lên mặt dạy đời người khác, không hề đồng tình với hành động của nữ thần tượng này. Cũng vì gây ra tranh cãi trên mà Dương Siêu Việt sau đó đã viết trên Weibo rằng cô chỉ đang đùa mà thôi, từ nay về sau sẽ chỉ livestream công việc chứ không vì cá nhân mình nữa.

Một số bình luận của cư dân mạng:

- Dương Siêu Việt biết mắng thật đấy, mắng tôi phát khóc luôn.

- Dương Siêu Việt khuyên fan nỗ lực có cảm giác giống cách nói chuyện của mấy ông chú họ hàng vậy.

- Đừng mắng nữa, người ta biết rồi mà.

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