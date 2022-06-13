'Thần Tiên Tỷ Tỷ thế hệ mới' Dương Siêu Việt khiến khán giả bỏ phim vì diễn xuất quá tệ, biểu cảm xấu

Sao quốc tế 13/06/2022 19:00

Một khán giả nhận xét trên Douban "Diễn xuất của Dương Siêu Việt cũng là điểm yếu, biểu cảm xấu, chỉ có giọng lồng tiếng là tốt nhất, nhưng lại không phải của cô ấy".

Trang 163 đưa tin bộ phim cổ trang võ hiệp Luận anh hùng ai xứng anh hùng đang phát sóng nhưng không nhận được sự yêu mến của khán giả. Trước đó, đây là tác phẩm được mong chờ làm sống dậy thể loại phim võ thuật Trung Quốc, đang bị mai một, với những cảnh quay đẹp, cảnh hành động mãn nhãn.

'Thần Tiên Tỷ Tỷ thế hệ mới' Dương Siêu Việt khiến khán giả bỏ phim vì diễn xuất quá tệ, biểu cảm xấu - Ảnh 1
 Luận anh hùng ai xứng anh hùng - Ảnh: Internet

 

Luận anh hùng ai xứng anh hùng được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Ôn Thụy An. Cùng với Kim Dung, Cổ Long, Ngọa Long Sinh, Lương Vũ Sinh, Ôn Thụy An được xếp vào hàng "Võ hiệp ngũ đại gia". Trong đó có rất nhiều cao thủ, núi cao còn có núi cao hơn, được độc giả miêu tả là: "Nhất lưu cao thủ nhiều như cẩu, tuyệt thế cao thủ đi đầy đường".

Bộ phim do đạo diễn Lý Mộc Qua cầm trịch. Lý Mộc Qua là cái tên mới nổi trong giới làm phim Trung Quốc nhưng gây ấn tượng mạnh với công chúng sau thành công của hai dự án Đông cung và Tư Đằng. Sau những bộ phim võ hiệp "nửa vời", lạm dụng kỹ xảo như Thả thí thiên hạ, Hữu Phỉ, Hộc Châu phu nhân... khán giả rất chờ mong một bộ phim võ hiệp đúng nghĩa, được sản xuất chỉn chu.

Tuy nhiên, có những yếu tố khiến công chúng mong chờ, song Luận anh hùng ai xứng anh hùng lại thất bại khi chỉ số truyền thông chỉ đạt hơn 60 điểm, nhiều tình tiết trong phim bị chê rườm rà. Hai điểm yếu rõ nhất nằm ở diễn xuất của dàn chính gồm Tăng Thuấn Hy, Dương Siêu Việt, Lưu Vũ Ninh và cách thực hiện các cảnh võ thuật trong phim.

'Thần Tiên Tỷ Tỷ thế hệ mới' Dương Siêu Việt khiến khán giả bỏ phim vì diễn xuất quá tệ, biểu cảm xấu - Ảnh 2
Dàn diễn viên chính trong phim - Ảnh: Internet

 

Sohu đánh giá đạo diễn Lý Mộc Qua chỉ đạt về phần hình ảnh, câu chuyện trong phim bị đánh giá lộn xộn với nhiều tình tiết xếp chồng lên nhau, không có sự rõ ràng, mạch lạc.

"Lý Mộc Qua rất giỏi về mỹ thuật, hình ảnh, quay các mỹ nhân đều đẹp. Tuy nhiên, qua những tập đầu, bộ phim được quảng cáo quá mức. Phần võ thuật trong phim bị cắt thành nhiều cảnh, xem không mãn nhãn. Kỹ xảo được sử dụng nhiều, nhưng không mang lại hiệu quả. Chỉ thấy các nhân vật đứng im một chỗ, sử dụng nội lực khiến gió động, nước chuyển, nhưng khán giả nhìn vào không khác gì hai người đang lườm nhau, nghẹn khí", Sohu viết.

"Điểm sáng của phim võ thuật nằm ở các màn giao đấu, chứ không phải ở hiệu ứng kỹ xảo và sự chuyển động vô tận của máy quay, quay nhiều chỉ khiến khán giả hoa mắt. Chỉ đạo võ thuật phải hiểu về võ thuật, mỗi đòn đánh phải có chiêu thức rõ ràng, mỗi nhân vật phải mang trong mình loại võ công khác nhau", trang này nhận xét thêm.

"Nhân vật Vương Tiểu Thạch (Tăng Thuấn Hy) ngu ngốc, Bạch Sầu Phi (Lưu Vũ Ninh) lưng gù, dáng không thẳng, không có khí chất võ hiệp, cười nửa miệng ra vẻ tà mị. Nam diễn viên còn đọc thoại không rõ ràng, giống ngậm nước trong miệng. Diễn xuất của Dương Siêu Việt cũng là điểm yếu, biểu cảm xấu, chỉ có giọng lồng tiếng là tốt nhất, nhưng lại không phải của cô ấy", một khán giả nhận xét trên Douban.

'Thần Tiên Tỷ Tỷ thế hệ mới' Dương Siêu Việt khiến khán giả bỏ phim vì diễn xuất quá tệ, biểu cảm xấu - Ảnh 3
Dương Siêu Việt - Ảnh: Internet

 

"Diễn xuất của Dương Siêu Việt mang phong cách hiện đại, cách diễn kịch giống tham gia một show giải trí. Cô ấy cũng không hiểu rõ về nhân vật mình cần thể hiện, diễn không ra đặc điểm của nhân vật Ôn Nhu", diễn xuất của Dương Siêu Việt, Lưu Vũ Ninh là điểm yếu khiến khán giả bỏ phim.

Ngoài ra, bộ phim còn gây tranh cãi với những tình tiết bi kịch liên tục xảy ra với nhân vật Lôi Thuần do Mạnh Tử Nghĩa thể hiện. Lôi Thuần hai lần bị cưỡng hiếp, khán giả cho rằng đạo diễn không cần bi kịch hóa mới có thể khiến nhân vật biến chuyển tâm lý.

 

 

 

 

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Theo thông tin được đưa ra, phía nhà sản xuất Dữ Phượng Hành đã nhắm Dương Siêu Việt cho một vai nữ phụ quan trọng trong phim. Tuy nhiên, phía Dương Siêu Việt đã từ chối thẳng thừng lời mời hợp tác này.

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Từ khóa:   dương siêu việt lưu vũ ninh Tăng Thuấn Hy sao hoa ngữ cbiz

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