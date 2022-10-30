Mỹ nhân Cbiz đọ nhan sắc 'một chín một mười' khi xuất hiện trên livestream: Địch Lệ Nhiệt Ba xinh như nữ thần, Triệu Lộ Tư đầy tươi trẻ và ngọt ngào

Xuất hiện liên tiếp tại hai sự kiện, Địch Lệ Nhiệt Ba được người hâm mộ khen ngợi hết lời với phong độ nhan sắc ổn định. Có thể thấy dù biến hóa ở phong cách nào thì "mỹ nhân Tân Cương" vẫn xinh đẹp bất chấp. Nếu ở bộ cánh trắng tinh khôi, Nhiệt Ba ấn tượng với vẻ kiều diễm, sang chảnh thì ở sự kiện thứ 2, cô nàng nổi bật với chiếc đầm vàng rực rỡ tràn đầy sức sống. Một điều mà ai cũng phải công nhận, Địch Lệ Nhiệt Ba ngày càng xinh đẹp, vóc dáng cân đối, và hơn hết là hình ảnh từ các buổi livestream đều có trạng thái rất tốt.

Nếu như Bạch Lộc vừa được khen ngợi sang chảnh, xinh đẹp ở sự kiện ngày trước thì tới sự kiện diễn ra ngày 27/10, netizen phải "lắc đầu" chê trước tạo hình "cưa sừng làm nghé" của nữ diễn viên. Với lối trang điểm đậm đã khiến Bạch Lộc trông đậm tuổi hơn nhiều.

Lưu Diệc Phi

Lưu Diệc Phi được netizen dành nhiều lời khen có cánh khi "đọ sắc" cùng dàn mỹ nhân khi tham gia sự kiện. Thậm chí, nhan sắc u40 của "thần tiên tỷ tỷ" còn được cho rằng có phần "lấn át" cả đàn em Bạch Lộc hay Nhiệt Ba. Tham gia sự kiện, Lưu Diệc Phi thanh lịch khi chọn phong cách kín đáo, lịch sự menswear, hóa nữ tổng tài cực thu hút.

Triệu Lệ Dĩnh

Gây tranh cãi nhất có lẽ là Triệu Lệ Dĩnh khi cô nàng tham gia sự kiện livestream mới đây. Tương tự như Bạch Lộc, mỹ nhân họ Triệu chọn lối trang điểm đậm làm kém tự nhiên, dễ dàng làm lộ dấu vết tuổi tác. Bên cạnh đó, nhiều fan hâm mộ đã lên tiếng "bênh vực" thần tượng là dù đang bận rộn với lịch trình quay phim nhưng khi tham gia livestream, trạng thái của Triệu Lệ Dĩnh vấn khá tốt.

Triệu Lộ Tư

Tại sự kiện gần nhất, Triệu Lộ Tư trở nên thanh lịch dịu dàng hơn nhưng cũng không kém phần ngọt ngào, đáng yêu. Đáng chú ý nhất tại buổi livestream này có lẽ là độ "chịu chơi" của cô nàng khi mạnh dạn chọn màu son cánh sen cực kén da nhưng vẫn rạng rỡ, nổi bật và thu hút ánh nhìn.