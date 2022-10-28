Cùng diện một tạo hình, Bạch Lộc xinh đẹp ngây người nhưng cỡ nào cũng 'ngả mũ' trước Địch Lệ Nhiệt Ba

Bạch Lộc và Địch Lệ Nhiệt Ba là hai nàng tiểu hoa đang rất được săn đó tại làng giải trí Hoa ngữ. Nhờ nhan sắc xinh đẹp, ngoại hình sáng, lưu lượng ổn định lại còn có độ nhận diện tốt, không sai khi nói cả hai nàng mỹ nhân được dự đoán có thể trở thành một diễn viên hạng A trong thời gian không xa.

Theo đó, Bạch Lộc khi đến tham gia sự kiện của một thương hiệu mà cô nàng hợp tác chung đã diện một outfit màu trắng với áo cúp ngực, để lộ làn da trắng như sứ, vóc dáng thon gọn cực hút mắt người nhìn. Phòng làm việc của cô cũng tung loạt bức ảnh khoe visual cực phẩm tại sự kiện lần này khiến dân tình "điên đảo". Thế nhưng, khi lọt vào ống kính của "team qua đường" sắc vóc của Bạch Lộc lại lộ rõ một khuyết điểm khó chối cãi.

Mới đây, cả hai bất ngờ được cư dân mạng đặt lên bàn cân "so kè" nhan sắc khi có cùng một tạo hình đi dự sự kiện. Đặc biệt, nhan sắc được chụp qua cam thường lại càng khiến dân tình tò mò hơn. Liệu ai sở hữu nhan sắc "vạn người mê" hơn.

Khác với những ảnh được chỉnh sửa kỹ lưỡng, mỹ nhân Châu Sinh Như Cố lộ phần bắp tay to, thân hình lại kém thanh thoát hơn trong ảnh tự đăng khiến nhiều người không khỏi thất vọng. Có ý kiến cho rằng Bạch Lộc đã chọn sai trang phục nên mới bị dìm dáng như vậy trong loạt ảnh hậu trường sự kiện này. Nhưng nhiều khán giả cũng tỏ ý bênh Bạch Lộc cho rằng nhan sắc cô không mấy khác biệt.

Sau đó không lâu, nhiều netizen cũng bất ngờ nhận ra Địch Lệ Nhiệt Ba trong một sự kiện khác cũng diện bộ trang phục giống hệt Bạch Lộc. Đều là bộ đồ liền thân ôm sát tông trắng đơn giản, thế nhưng nàng mỹ nữ Tân Cương lại nhận được khen là có phần "nhỉnh" hơn. Với lợi thế đôi chân dài thẳng tắp, vóc dáng mảnh mai, thon gọn cộng thêm nhan sắc xinh đẹp, Địch Lệ Nhiệt Ba có thể dễ dàng "cân gọn" được mọi loại trang phục dù kén dáng nhất.

Đụng độ trang phục trong loạt ảnh chưa chỉnh sửa, rõ ràng Bạch Lộc có phần lép vế hơn hẳn Địch Lệ Nhiệt Ba. Đa số cư dân mạng đều không tỏ ra quá bất ngờ trước kết quả này, bởi lẽ nàng mỹ nữ Tân Cương vốn được mọi người ưu ái gọi là "mỹ nữ vạn người mê" trong lòng rất nhiều fan hâm mộ.

Không chỉ trên đường đua nhan sắc, sắp tới, Bạch Lộc và Địch Lệ Nhiệt Ba còn có màn đối đầu về phim ảnh. Nếu Bạch Lộc có hai dự án cổ trang chờ lên sóng là Trường Nguyệt Tẫn Minh và Ninh An Như Mộng thì Địch Lệ Nhiệt Ba cũng đang có An Lạc Truyện chờ phát sóng. Nếu phim của hai nàng tiểu hoa này được lên sóng sát nhau chắc hẳn sẽ cực kỳ gay cấn.