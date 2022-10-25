Khó hiểu: Bạch Lộc bị chỉ trích bắt chước Địch Lệ Nhiệt Ba chỉ vì lấy tay che chắn vòng 1 khi mặc đồ hở?

Bạch Lộc được biết đến là một trong số ít những hot girl mạng xóa bỏ định kiến dư luận để vươn lên trở thành diễn viên thực lực. Nữ diễn viên ghi dấu ấn và khẳng định tên tuổi mình qua hàng loạt các bộ phim Phượng Tù Hoàng, Học viện quân sự Liệt Hỏa, Châu sinh như cố,...

Vừa qua, khi tham gia một sự kiện quảng bá thương hiệu, Bạch Lộc khiến ai nấy phải "bấn loạn" trước nhan sắc xinh đẹp, rạng rỡ trong bộ trang phục màu trắng cúp ngực, vừa tôn lên vóc dáng thon gọn, nuột nà, cũng lại khoe được vẻ sexy khó cưỡng. Xuất hiện kiều diễm tựa nữ thần với mái tóc thả suôn dài nổi bật làn da trắng sứ, cộng thêm lối trang điểm không cầu kỳ, Bạch Lộc "đốn tim" biết bao người hâm mộ.

Bạch Lộc gây thương nhớ với vẻ đẹp không tì vết cùng vóc dáng mảnh mai với chiều cao 1,65m. Gương mặt xinh xắn mang những đường nét thanh thoát cùng vẻ mong manh, ngọt ngào của nữ diễn viên khiến cô trở thành nữ thần trong lòng hàng triệu khán giả.

Với vẻ ngoài cực kỳ sang chảnh như thế, nhưng Bạch Lộc vẫn không thoát được độ "soi" của netizen, gây ra một vài ý kiến tranh cãi.

Cụ thể, vì diện chiếc áo cúp ngực nên để đề phòng sự cố hớ hênh mà mỹ nhân Châu sinh như cố thường phải dùng tay để che chắn khi di chuyển. Ấy thế mà hành động này lại có vẻ không "vừa mắt" một số netizen khó tính, thậm chí, có người còn nói Bạch Lộc đang bắt chước động tác của Địch Lệ Nhiệt Ba.

Được biết, thời gian trước nàng "mỹ nhân Tân Cương" cũng từng diện một chiếc váy xẻ sâu cổ khi tham dự một sự kiện. Cho nên, cô nàng thường xuyên để tay lên che chắn cho an toàn. Thời điểm này, anti-fan đã mỉa mai Địch Lệ Nhiệt Ba cho rằng khi đã chọn đồ xẻ sâu, táo bạo như thế thì đừng đưa tay lên che. Nhanh chóng, người hâm mộ của nữ diễn viễn đã lên tiếng "giải vây" cho thần tượng. Họ cho là đó là phép lịch sự, cũng là cách giúp Nhiệt Ba đỡ bị hớ hênh và hơn hết, là còn tiện đường quảng cáo chiếc đồng hồ của thương hiệu mà cô đang đeo trên tay. Với lời giải thích "một công đôi chuyện, hợp tình hợp lý" như thế này, netizen cũng chẳng trách Nhiệt Ba nữa.

Ra sức bảo vệ thần tượng là vậy, nhưng đến khi Bạch Lộc lấy tay che thì netizen lại chỉ trích cô bắt chước Nhiệt Ba. Nhiều người lấy lý do rằng, bởi vì chiếc áo của Bạch Lộc không xẻ sâu như trang phục của Nhiệt Ba, không đến mức phải "tỏ ra nguy hiểm" như vậy, Bạch Lộc chỉ đang cố tình khiến người khác phải chú ý. Không chỉ mỉa mai về trang phục, Bạch Lộc còn bị chê nhan sắc ở ngoài "thua xa" trên hình.

Thế nhưng, trong những tấm hình mà "team qua đường" chụp lại được, Bạch Lộc vẫn toát lên vẻ ưu tú, vừa đẹp, vừa thanh lịch, dịu dàng. Nhiều khán giả phải trầm trồ trước thần thái đỉnh cao của cô nàng: "Xinh quá đi, thích phong cách trang điểm của Bạch Lộc hôm nay quá", "Nhìn còn tưởng nữ thần nào hạ phàm, xinh quá mất thôi, u mê quá trời ơi", "Càng nhìn càng mê, Bạch Lộc mãi đỉnh"...