Mới đây, khi tham dự một sự kiện cho một nhãn hàng cao cấp, Bạch Lộc đã có màn đọ sắc cùng 3 ngôi sao nổi tiếng của làng giải trí xứ Trung là Lưu Văn , Trương Gia Nghê và Trương Vân Long .

Đáng chú ý, khi cả 4 ngôi sao đứng cùng một khung hình, dân tình lại được dịp so kè nhan sắc. Trước hết, netizen đã dành nhiều lời khen có cánh cho mỹ nhân Châu Sinh Như Cố với vẻ ngoài trẻ trung nhưng cũng không kém phần quyến rũ và sang trọng. Diện lên người bộ cánh đơn giản tông trắng cùng giàu cao gót, Bạch Lộc khéo khoe sắc vóc quyến rũ cùng làn da trắng mịn của mình. Mái tóc được thả tự nhiên kết hợp cùng lớp trang điểm nhẹ nhàng. cũng là một điểm cộng để nữ diễn viên ghi điểm trong lần xuất hiện này.

Ngoài ra, trong nhiều khoảnh khắc, khi xuất hiện trong ống kính của "team qua đường", Bạch Lộc trông vẫn rất nổi bật với các đường nét thu hút trên khuôn mặt. Tạo hình đơn giản mà vẫn vô cùng xinh đẹp của mỹ nhân 1994 nhận được rất nhiều sự khen ngợi.

Tại sự kiện, siêu mẫu Lưu Văn cũng là cái tên thu hút sự chú ý của khán giả và giới truyền thông. Cô là một trong những siêu mẫu danh tiếng tại Trung Quốc. Với chiều cao 1m79 và gương mặt ấn tượng, Lưu Văn được nhiều người biết đến là chân dài xứ Trung đầu tiên xuất hiện trên bìa tạp chí Vogue của Mỹ.

Thế nhưng, khi xuất hiện tại sự kiện lần này, nữ siêu mẫu khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng khi để lộ thềm ngực gầy gò trong bộ váy hai dây. Thân hình "da bọc xương" của cô nàng cũng làm khuôn mặt trông hốc hác hơn nhiều. Khi đứng cạnh Bạch Lộc, cô bị nhận xét là kém sắc, không trẻ trung và rạng rỡ.

Cùng chung khung hình còn có Trương Gia Nghê. Dù đã bước qua tuổi 35 nhưng cô vẫn luôn được khen ngợi hết lời với vẻ ngoài trẻ trung của mình. Khi lên sóng Diên Hi Công Lược, cô được mệnh danh là diễn viên đẹp nhất bộ phim. Hiện tại, nữ diễn viên sinh năm 1987 có cuộc sống khá kín tiếng sau khi kết hôn cùng doanh nhân Mãi Siêu vào năm 2016 và có 2 con trai.

Là mỹ nam duy nhất xuất hiện cùng 3 bóng hồng, Trương Vân Long gây ấn tượng với vẻ ngoài chuẩn soái ca. Tài tử sinh năm 1988 từng góp mặt trong nhiều bộ phim ăn khách như Cổ Kiếm Kỳ Đàm, Vẫn Cứ Thích Em, Người Phiên Dịch...