Bạch Lộc 'náo loạn' sự kiện với ảnh xinh ngút ngàn, team qua đường 'bóc' ngay nhan sắc thật gây chú ý

Sao quốc tế 25/10/2022 13:58

Góp mặt trong một sự kiện, nhan sắc chưa qua chỉnh sửa của Bạch Lộc thế nào mà khiến netizen chú ý?

Mới đây, khi tham dự một sự kiện cho một nhãn hàng cao cấp, Bạch Lộc đã có màn đọ sắc cùng 3 ngôi sao nổi tiếng của làng giải trí xứ Trung là Lưu Văn, Trương Gia Nghê và Trương Vân Long

Bạch Lộc 'náo loạn' sự kiện với ảnh xinh ngút ngàn, team qua đường 'bóc' ngay nhan sắc thật gây chú ý - Ảnh 1

Đáng chú ý, khi cả 4 ngôi sao đứng cùng một khung hình, dân tình lại được dịp so kè nhan sắc. Trước hết, netizen đã dành nhiều lời khen có cánh cho mỹ nhân Châu Sinh Như Cố với vẻ ngoài trẻ trung nhưng cũng không kém phần quyến rũ và sang trọng. Diện lên người bộ cánh đơn giản tông trắng cùng giàu cao gót, Bạch Lộc khéo khoe sắc vóc quyến rũ cùng làn da trắng mịn của mình. Mái tóc được thả tự nhiên kết hợp cùng lớp trang điểm nhẹ nhàng. cũng là một điểm cộng để nữ diễn viên ghi điểm trong lần xuất hiện này.

Bạch Lộc 'náo loạn' sự kiện với ảnh xinh ngút ngàn, team qua đường 'bóc' ngay nhan sắc thật gây chú ý - Ảnh 2

Bạch Lộc 'náo loạn' sự kiện với ảnh xinh ngút ngàn, team qua đường 'bóc' ngay nhan sắc thật gây chú ý - Ảnh 3

Bạch Lộc 'náo loạn' sự kiện với ảnh xinh ngút ngàn, team qua đường 'bóc' ngay nhan sắc thật gây chú ý - Ảnh 4

Ngoài ra, trong nhiều khoảnh khắc, khi xuất hiện trong ống kính của "team qua đường", Bạch Lộc trông vẫn rất nổi bật với các đường nét thu hút trên khuôn mặt. Tạo hình đơn giản mà vẫn vô cùng xinh đẹp của mỹ nhân 1994 nhận được rất nhiều sự khen ngợi. 

Bạch Lộc 'náo loạn' sự kiện với ảnh xinh ngút ngàn, team qua đường 'bóc' ngay nhan sắc thật gây chú ý - Ảnh 5

Bạch Lộc 'náo loạn' sự kiện với ảnh xinh ngút ngàn, team qua đường 'bóc' ngay nhan sắc thật gây chú ý - Ảnh 6

Tại sự kiện, siêu mẫu Lưu Văn cũng là cái tên thu hút sự chú ý của khán giả và giới truyền thông. Cô là một trong những siêu mẫu danh tiếng tại Trung Quốc. Với chiều cao 1m79 và gương mặt ấn tượng, Lưu Văn được nhiều người biết đến là chân dài xứ Trung đầu tiên xuất hiện trên bìa tạp chí Vogue của Mỹ. 

Bạch Lộc 'náo loạn' sự kiện với ảnh xinh ngút ngàn, team qua đường 'bóc' ngay nhan sắc thật gây chú ý - Ảnh 7

Thế nhưng, khi xuất hiện tại sự kiện lần này, nữ siêu mẫu khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng khi để lộ thềm ngực gầy gò trong bộ váy hai dây. Thân hình "da bọc xương" của cô nàng cũng làm khuôn mặt trông hốc hác hơn nhiều. Khi đứng cạnh Bạch Lộc, cô bị nhận xét là kém sắc, không trẻ trung và rạng rỡ. 

Bạch Lộc 'náo loạn' sự kiện với ảnh xinh ngút ngàn, team qua đường 'bóc' ngay nhan sắc thật gây chú ý - Ảnh 8

Cùng chung khung hình còn có Trương Gia Nghê. Dù đã bước qua tuổi 35 nhưng cô vẫn luôn được khen ngợi hết lời với vẻ ngoài trẻ trung của mình. Khi lên sóng Diên Hi Công Lược, cô được mệnh danh là diễn viên đẹp nhất bộ phim. Hiện tại, nữ diễn viên sinh năm 1987 có cuộc sống khá kín tiếng sau khi kết hôn cùng doanh nhân Mãi Siêu vào năm 2016 và có 2 con trai.

Bạch Lộc 'náo loạn' sự kiện với ảnh xinh ngút ngàn, team qua đường 'bóc' ngay nhan sắc thật gây chú ý - Ảnh 9

Là mỹ nam duy nhất xuất hiện cùng 3 bóng hồng, Trương Vân Long gây ấn tượng với vẻ ngoài chuẩn soái ca. Tài tử sinh năm 1988 từng góp mặt trong nhiều bộ phim ăn khách như Cổ Kiếm Kỳ Đàm, Vẫn Cứ Thích Em, Người Phiên Dịch...

Bạch Lộc 'náo loạn' sự kiện với ảnh xinh ngút ngàn, team qua đường 'bóc' ngay nhan sắc thật gây chú ý - Ảnh 10

Fan phấn khích trước hình ảnh giống 'y xì đúc' của 'con gái' và Bạch Lộc lúc nhỏ

Fan phấn khích trước hình ảnh giống 'y xì đúc' của 'con gái' và Bạch Lộc lúc nhỏ

Khi ghép 2 bức ảnh lại, dân tình không khỏi ngạc nhiên vì sự giống nhau đến bất ngờ giữa Bạch Lộc và 'con gái cưng'.

Xem thêm
Từ khóa:   Bạch Lộc Lưu Văn Trương Vân Long Trương Gia Nghê sao hoa ngữ Cbiz

TIN LIÊN QUAN

Fan phấn khích trước hình ảnh giống 'y xì đúc' của 'con gái' và Bạch Lộc lúc nhỏ

Fan phấn khích trước hình ảnh giống 'y xì đúc' của 'con gái' và Bạch Lộc lúc nhỏ

Trường Nguyệt Tẫn Minh chính thức được cấp phép lên sóng: liệu phim của Bạch Lộc - La Vân Hi đủ sức 'chiến' với các đỉnh lưu

Trường Nguyệt Tẫn Minh chính thức được cấp phép lên sóng: liệu phim của Bạch Lộc - La Vân Hi đủ sức 'chiến' với các đỉnh lưu

Những lần đọ sắc 'kẻ tám lạng, người nửa cân' giữa Bạch Lộc và Triệu Lộ Tư

Những lần đọ sắc 'kẻ tám lạng, người nửa cân' giữa Bạch Lộc và Triệu Lộ Tư

'So kè' nhan sắc thật của Cúc Tịnh Y và Bạch Lộc dưới ống kính của team qua đường, ai hơn ai?

'So kè' nhan sắc thật của Cúc Tịnh Y và Bạch Lộc dưới ống kính của team qua đường, ai hơn ai?

Trêu Nhầm vẫn chưa chốt lịch khai máy vì căng thẳng phiên vị giữa fan Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc?

Trêu Nhầm vẫn chưa chốt lịch khai máy vì căng thẳng phiên vị giữa fan Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc?

Hóa ra nữ chính số 1 của Châu Sinh Như Cố là mỹ nhân này, Bạch Lộc chỉ là 'người thay thế'

Hóa ra nữ chính số 1 của Châu Sinh Như Cố là mỹ nhân này, Bạch Lộc chỉ là 'người thay thế'

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 2 giờ 27 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 3 giờ 27 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 4 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI