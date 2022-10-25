Fan phấn khích trước hình ảnh giống 'y xì đúc' của 'con gái' và Bạch Lộc lúc nhỏ

Sao quốc tế 25/10/2022 11:26

Khi ghép 2 bức ảnh lại, dân tình không khỏi ngạc nhiên vì sự giống nhau đến bất ngờ giữa Bạch Lộc và 'con gái cưng'.

Những ngày gần đây, cư dân mạng chuyền tay nhau bức ảnh Bạch Lộc chụp cùng con gái tại phim trường Ninh An Như Mộng. Được biết, trong dự án phim lần này, diễn viên nhí Mật Đào vào vai con gái Bạch Lộc, mà bố của đứa bé chính là Trương Lăng Hách - người sẽ thành đôi với cô. Loạt hình ảnh nhanh chóng thu hút người xem vì sự đáng yêu của cả hai. Đồng thời, dù chỉ là đóng vai mẹ con trên phim nhưng nhiều netizen cũng tỏ ra khá bất ngờ trước sự hao hao trên gương mặt của cả hai khi chụp ảnh cùng nhau. 

Fan phấn khích trước hình ảnh giống 'y xì đúc' của 'con gái' và Bạch Lộc lúc nhỏ - Ảnh 1
Trước đó, Bạch Lộc gây chú ý khi công khai "con gái" trên phim trường.

Mới đây, cô bé Mật Đào vừa tiếp tục chia sẻ lên tài khoản Tiểu Hồng Thư bức ảnh chụp cùng Bạch Lộc. Theo đó, Mật Đào chia sẻ: "Mẫu thân Bạch Lộc của mình đẹp quá, người ngọt ngào lại đáng yêu vô cùng. Cư dân mạng ai cũng bảo mình giống hệt Bạch Lộc lúc nhỏ với đôi gò má phúng phính dễ thương”. Được biết, vì Mật Đào còn khá nhỏ cho nên các tài khoản mạng xã hội của cô bé đều do người nhà quản lý.

Fan phấn khích trước hình ảnh giống 'y xì đúc' của 'con gái' và Bạch Lộc lúc nhỏ - Ảnh 2
Bạch Lộc và diễn viên nhí Mật Đào được nhận xét khá giống nhau.

Như chia sẻ của Mật Đào, nét mặt cô bé và Bạch Lộc được mọi người nhận xét là có nhiều điểm tương đồng, đặc biệt là đôi má phúng phính. Ngay lập tức, bức ảnh ghép cả hai lúc nhỏ đã cư dân mạng chia sẻ rầm rộ trên khắp các diễn đàn, ai cũng phải gật đầu thích thú trước sự đáng yêu của "hai mẹ con" nhà Bạch Lộc.

Fan phấn khích trước hình ảnh giống 'y xì đúc' của 'con gái' và Bạch Lộc lúc nhỏ - Ảnh 3
Ảnh Bạch Lộc lúc nhỏ (trái) và Mật Đào (phải) đang được cư dân mạng bàn luận.

Theo lời kể của nhân viên đoàn phim, mối quan hệ của 'hai mẹ con" rất tốt đẹp, Mật Đào rất quý Bạch Lộc và thường xuyên chạy đến chơi với cô dù hôm đó 2 người không có cảnh quay chung. Gia đình Mật Đào cũng cho biết Bạch Lộc không chỉ xinh đẹp mà còn tốt tính, cho nên hoàn thành dự án phim, cô bé đã rất bịn rịn không muốn rời xa cô, mong muốn được hợp tác với đàn chị một lần nữa.

Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng đã dành lời khen cho đoàn phim trong việc tìm kiếm diễn viên và đồng thời bật chế độ "hóng" những thước phim đầu tiên của Ninh An Như Mộng

Bộ phim Ninh An Như Mộng kể về thiếu nữ Khương Tuyết Ninh (Bạch Lộc đảm nhận) có dung mạo "hoa nhường nguyệt thẹn", tài nghệ hơn người nhưng cũng đầy tâm cơ và tham vọng. Khương Tuyết Ninh có cuộc đời không ít thăng trầm khi vướng vào những mối quan hệ đầy duyên phận với ba nam nhân có thân phận và địa vị khác nhau trong triều đình đương thời. Dàn nam thần đình đám xuất hiện bên cạnh Bạch Lộc trong phim gồm có: Trương Lăng Hách, Vương Tinh Việt, Châu Tuấn Vỹ. 

Fan phấn khích trước hình ảnh giống 'y xì đúc' của 'con gái' và Bạch Lộc lúc nhỏ - Ảnh 4

Ninh An Như Mộng đã chính thức đóng máy vào ngày 8/9 và dự kiến sẽ được iQIYI phát hành trong năm 2023 nhưng chưa có thời gian lên sóng cụ thể. 

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