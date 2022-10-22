Khi nét đẹp của Địch Lệ Nhiệt Ba không còn từ nào từ diễn tả, liệu nhan sắc 'nghiêng nước nghiêng thành' này sẽ lộ diện trong siêu phẩm nào đây?

Địch Lệ Nhiệt Ba là một trong những nữ diễn viên được yêu thích và thành công ở Trung Quốc. Cô được biết đến qua loạt phim nổi tiếng như: Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh, Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư,... Ngoài ra, khi nhắc đến Địch Lệ Nhiệt Ba, điều khiến người ta nghĩ tới đầu tiên chính là nhan sắc "vạn người mê" của cô. Mỹ nhân sinh năm 1992 luôn được ca ngợi là nữ thần xinh đẹp hàng đầu Cbiz, cô thường được mọi người ưu ái gọi với cái tên "mỹ nhân Tân Cương".

Mới đây, trên mạng xã hội vừa lan truyền khoảnh khắc "xuất thần" của Địch Lệ Nhiệt Ba. Ngay lập tức, nó đã trở thành cơn sốt được mọi người bàn tán trên khắp các diễn đàn. Trong ảnh, "mỹ nhân Tân Cương" đầy nổi bật trong trang phục cổ trang màu đỏ. Nhan sắc cực phẩm của cô nàng làm ai nấy đều phải trầm trồ kinh ngạc vì đẹp ngoài sức tưởng tượng.

Nhiều dân mạng cũng dò tìm hình ảnh này nằm trong dự án nào của cô nàng. Hay là tạo hình trong một dự án mới mà Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ tham gia sắp tới. Khán giả cho rằng, với vẻ đẹp hòa trộn giữa phương Đông và phương Tây, vô cùng quyến rũ, sắc sảo này thì dự đoán đây sẽ là một siêu phẩm nếu được ra mắt trong thời gian tới.

Thế nhưng, một số dân mạng đã lên tiếng đính chính về sự thật hình ảnh diễm lệ trên của nàng "mỹ nhân Tân Cương". Được biết, đây không phải tạo hình trong bất kể bộ phim mới nào mà thực chất là do fan cứng dùng công cụ vẽ ra. Theo đó, hình ảnh là sự kết hợp tạo hình của nhân vật Kỷ Vân Hòa trong phim Ngự Giao Ký và vai Phượng Cửu trong dự án Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa.

Tuy chỉ là hình vẽ nhưng hình ảnh nàng mỹ nhân Tân Cương được tạc lên với vẻ đẹp diễm lệ, làn da trắng, sống mũi cao thẳng tắp, bờ môi xinh đẹp gợi cảm cùng đôi mắt hút hồn người đối diện. Không chỉ cảm thán trước sắc đẹp mỹ miều, rất nhiều cư dân mạng đã dành lời khen ngợi cho tài năng của người tạo ra bức vẽ đồ họa xuất sắc trên. Bên cạnh đó, không ít người bày tỏ mong muốn sẽ được thấy tạo hình kinh diễm này của Địch Lệ Nhiệt Ba trên màn ảnh xứ Trung.