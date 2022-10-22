Loạt bằng chứng hẹn hò của Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Dương: rành rành thế này, còn gì chối cãi!

Sao quốc tế 22/10/2022 18:51

Netizen đã soi loạt bằng chứng hẹn hò của cặp đôi visual Địch Lệ Nhiệt Ba - Dương Dương khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích!

Địch Lệ Nhiệt BaDương Dương hiện là một trong những diễn viên nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả yêu phim Hoa ngữ. Đặc biệt, sau lần kết hợp đầy ăn ý trong siêu phẩm mùa hè 2021 Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh, cặp đôi Dương Dương - Địch Lệ Nhiệt Ba được khán giả đẩy thuyền cực nhiệt tình, cả hai cũng từng không ít lần bị đặt nghi vấn phim giả tình thật. 

Loạt bằng chứng hẹn hò của Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Dương: rành rành thế này, còn gì chối cãi! - Ảnh 1

Cặp đôi màn ảnh sở hữu lượng fan "ship" đông khổng lồ, sẵn sàng soi từng cử chỉ, hành động của cả 2 để tìm điểm tương đồng. Gần đây nhất, fan couple tiếp tục soi ra được khoảnh khắc Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Dương mặc đồ đôi khi người đẹp đăng tải một đoạn clip nhảy nhót hài hước trên mạng xã hội. Cụ thể, trong một đoạn nhảy Nhiệt Ba đăng lên, netizen ngay lập tức bị chiếc áo khoác trên người nàng tiểu hoa mặc chính là chiếc áo mà Dương Dương đã mặc khi tham gia một hoạt động khác.

Loạt bằng chứng hẹn hò của Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Dương: rành rành thế này, còn gì chối cãi! - Ảnh 2

Được biết chiếc áo khoác kẻ dáng dài này đã ngừng sản xuất vào năm 2018. Mặc dù màu sắc hai chiếc áo nếu nhìn kỹ tuy có đôi chút khác biệt, song từ thiết kế, kiểu dáng cho tới chất liệu đều giống y như đúc. Chính sự trùng hợp bất ngờ này đã khiến cư dân mạng được phen "bấn loạn". 

Trước đó, người hâm mộ cặp đôi này đã tìm ra những "bằng chứng" khó lòng phủ nhận, ám chỉ rằng tin đồn hẹn hò của cặp đôi đình đám có thể là sự thật. Cả hai ngôi sao đã được phát hiện có vô số món đồ giống nhau, từ quần áo, mũ cho tới phụ kiện.

Loạt bằng chứng hẹn hò của Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Dương: rành rành thế này, còn gì chối cãi! - Ảnh 3

Hình ảnh từng hot nhất MXH, khiến fan couple "đứng ngồi không yên"

Loạt bằng chứng hẹn hò của Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Dương: rành rành thế này, còn gì chối cãi! - Ảnh 4

Các fan zoom cận cẩn chiếc nhẫn trên tay 2 người

Loạt bằng chứng hẹn hò của Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Dương: rành rành thế này, còn gì chối cãi! - Ảnh 5

Không chỉ giống nhau từ cái kính...

Loạt bằng chứng hẹn hò của Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Dương: rành rành thế này, còn gì chối cãi! - Ảnh 6

đến chiếc mũ...

 Loạt bằng chứng hẹn hò của Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Dương: rành rành thế này, còn gì chối cãi! - Ảnh 7

mà còn đến áo khoác len giống nhau.

Loạt bằng chứng hẹn hò của Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Dương: rành rành thế này, còn gì chối cãi! - Ảnh 8

Một lần "trùng hợp" khác của Dương Dương - Địch Lệ Nhiệt Ba. 

Loạt bằng chứng hẹn hò của Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Dương: rành rành thế này, còn gì chối cãi! - Ảnh 9

Trước đó, cặp đôi đình đám từng khiến dân tình "sốt xình xịch" với nghi vấn dọn về sống chung. Trong những hình ảnh được chia sẻ trên MXH, Dương Dương và Nhiệt Ba lộ ảnh tường và rèm cửa sổ giống hệt nhau.

Loạt bằng chứng hẹn hò của Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Dương: rành rành thế này, còn gì chối cãi! - Ảnh 10

Họa tiết phía sau bức tường có sự tương đồng thấy rõ, thế nên càng không tránh khỏi suy đoán Dương Dương - Địch Lệ Nhiệt Ba đang hẹn hò. 

Bên cạnh sự ủng hộ hết mình của fan couple, mọi người đều háo hức chờ đợi tuyên bố chính thức, thì một số cư dân mạng lại không đồng tình cho rằng những sự trùng hợp này có thể chỉ là họ cùng được tài trợ bởi thương hiệu. Ngoài ra, chính bản thân hai ngôi sao, cũng từng có lần ngầm thừa nhận giữa họ chỉ là bạn bè, đồng nghiệp đơn thuần, không hơn không kém. 

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