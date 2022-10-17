'Bức ảnh phát ra tiếng' của Dương Dương: 'rơi rớt' hình tượng nam thần vì điệu cười 'xỉu lên xỉu xuống'

Sau thời gian dài ghi hình, mới đây dự án phim Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi do Dương Dương và Vương Sở Nhiên đóng chính đã chính thức đóng máy. Đoàn làm phim cũng đã tổ chức một buổi tiệc để ăn mừng sự kiện này với sự tham gia của các nhân viên và diễn viên. Theo đó, Dương Dương cũng đã có mặt để chung vui cùng mọi người, đáng chú ý, những khoảnh khắc "cưng xỉu" của nam thần trong buổi tiệc đang được chia sẻ với tốc độ chóng mặt.

Theo ảnh được chia sẻ, Dương Dương xuất hiện với vẻ ngoài năng động, giản dị nhưng rất thu hút người nhìn. Có thể thấy, tại buổi tiệc tâm trạng Dương Dương rất vui vẻ, khoảnh khắc bị bôi bánh kem lên mặt khiến nam diễn viên "cười không thấy mặt trời" làm ai nhìn vào bức ảnh cũng phải bất giác cười theo vì quá đáng yêu.

Sau khi khoảnh khắc này được chia sẻ, liền nhanh chóng lên top tìm kiếm Weibo với các từ khóa tìm kiếm như: Dương Dương trong buổi đóng máy phim mới cười như được mùa!, Dương Dương bị bôi bánh kem lên mặt,... Ngay cả người hâm mộ của nam diễn viên cũng phải "bất lực" trước sự lên hotsearch một cách kỳ lạ của thần tượng mình. Rất nhiều bình luận đã bày tỏ sự thích thú với loạt "bức ảnh phát ra tiếng" này của nam thần màn ảnh Hoa ngữ.

- "Đừng đưa anh Dương lên hotsearch tấu hề này nữa, tôi thích lắm".

- "Anh có thể lên hot seach 1 cách nam thần bình thường được không".

- "Mới hôm trước được 1 cái hotsearch đẹp trai, nay lại tấu hề".

Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Một Tòa Thành Đang Chờ Anh của tác giả Cửu Nguyệt Hi. Phim thuộc thể loại tình cảm hiện đại. Nam chính Tống Diệm là một lính cứu hỏa còn nữ chính Hứa Thẩm là một bác sĩ.

Bộ phim kể về cuộc sống của nữ chính Hứa Thấm (Vương Sở Nhiên thủ vai) mồ côi từ nhỏ và được gia đình họ Mạnh nhận nuôi. Vì luôn mang trong lòng sự biết ơn và kính sợ nên Hứa Thấm luôn nín nhịn, sống lặng lẽ, âm thầm, không dám sống thật với mong muốn của bản thân.

Trái ngược với cô, nam chính Tống Diệm (Dương Dương đảm nhận) lại là một chàng trai trẻ có lý tưởng sống mãnh liệt cùng bầu nhiệt huyết thanh xuân. Sự xuất hiện của Tống Diệm giống như cơn gió, thổi bùng lên ngọn lửa luôn nhen nhóm nơi sâu thẳm trong lòng Hứa Thấm. Từ đó, cô sống mạnh mẽ hơn, cố gắng vươn lên. Tình yêu giữa họ cũng bình dị như bao người, có lúc êm đềm cũng có lúc sóng gió, gian truân. Họ không chỉ cùng nhau đối mặt với những khó khăn về đặc thù công việc của một lính cứu hỏa và một nữ bác sỹ mà còn vượt qua nỗi lo “cơm áo gạo tiền” trong cuộc sống thường nhật.