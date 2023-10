Mê mẩn trước nhan sắc cực phẩm của Dương Dương khi chụp ảnh cùng fan, tuổi đã sang hàng 3 mà cứ ngỡ mới vào nghề

Dù đã qua tuổi 31 nhưng nhìn hình ảnh này, mỹ nam Hoa ngữ lại trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thật của mình. Nhan sắc Dương Dương trước nay là điều không phải bàn cãi nhưng mỗi lần trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh mới của anh chàng thì nó lại trở nên rầm rộ, khiến fan phấn khích không thôi.

Trong thời gian gần đây, Dương Dương vừa quay xong dự án phim Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi hợp tác cùng Vương Sở Nhiên. Đây là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Một tòa thành đang chờ anh của tác giả Cửu Nguyệt Hi, là câu chuyện kể về cuộc sống của nữ bác sĩ Hứa Thấm (do Vương Sở Nhiên thủ vai) và anh chàng lính cứu hỏa Tống Diệm (do Dương Dương thủ vai).

Nội dung phim xoay quanh nữ bác sĩ Hứa Thấm là một cô bé mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sau đó được người ta nhận nuôi. Tuy nhiên cô đối với gia đình nuôi nấng mình luôn mang cảm giác vừa biết ơn vừa kính sợ, luôn hiểu chuyện và không dám sống thực với mong muốn của bản thân.

Trong khi đó, nam chính Tống Diệm có tính cách hoàn toàn trái ngược với cô, anh là chàng trai luôn mang trong mình một sức sống mãnh liệt, có lẽ vì vậy mà đối với Hứa Thấm, Tống Diệm giống như nguồn sống của cô vậy, càng là lý do để Hứa Thấm tiếp tục cố gắng vươn lên. Tình yêu của bộ đôi tuy đẹp nhưng cũng vấp phải không ít gian truân khi phải chịu vô vàn áp lực từ người khác bao gồm cả khoảng cách xã hội và nỗi lo vật chất.

Dự án này trước đó từng gặp phải không ít sóng gió khi công bố dàn diễn viên chính thức. Người hâm mộ của Dương Dương cho rằng Vương Sở Nhiên xét về tuổi nghề, kinh nghiệm, độ nổi tiếng đều không bằng nam diễn viên, đây sẽ là sự thiệt thòi rất lớn với Dương Dương khi nhận vai này. Tuy vậy, sau nhiều lần tung ảnh hậu trường Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi, khán giả dần có cái nhìn tích cực và mong đây là một trong những dự án phim bùng nổ trong thời gian tới.