Mê mẩn trước nhan sắc cực phẩm của Dương Dương khi chụp ảnh cùng fan, tuổi đã sang hàng 3 mà cứ ngỡ mới vào nghề

Sao quốc tế 18/10/2022 10:58

Với nhan sắc "đỉnh cao" hiện tại của Dương Dương khiến các ngôi sao nam khác của Hoa ngữ cũng phải dè chừng.

Trong làng giải trí Hoa ngữ, Dương Dương không còn là cái tên xa lạ với nhiều khán giả hiện nay, nam diễn viên sở hữu độ hot cực cao ngay từ khi mới bước vào nghề. Dương Dương thu hút người khác với nhan sắc quá hoàn hảo, visual đỉnh cao. Có thể nói, bên cạnh tài diễn xuất thì đây cũng là một lợi thế không nhỏ góp phần vào sự nghiệp thành công của anh chàng. 

Mê mẩn trước nhan sắc cực phẩm của Dương Dương khi chụp ảnh cùng fan, tuổi đã sang hàng 3 mà cứ ngỡ mới vào nghề - Ảnh 1

Cách đây không lâu, hình ảnh của Dương Dương khi chụp ảnh cùng fan lại một lần nữa khiến cộng đồng mạng "dậy sóng" vì quá đẹp và trẻ trung. Trong ảnh, nam diễn viên gây ấn tượng với làn da mịn màng không khuyết điểm cùng nụ cười "thương hiệu" vô cùng tỏa sáng.

Mê mẩn trước nhan sắc cực phẩm của Dương Dương khi chụp ảnh cùng fan, tuổi đã sang hàng 3 mà cứ ngỡ mới vào nghề - Ảnh 2

Dù đã qua tuổi 31 nhưng nhìn hình ảnh này, mỹ nam Hoa ngữ lại trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thật của mình. Nhan sắc Dương Dương trước nay là điều không phải bàn cãi nhưng mỗi lần trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh mới của anh chàng thì nó lại trở nên rầm rộ, khiến fan phấn khích không thôi. 

Mê mẩn trước nhan sắc cực phẩm của Dương Dương khi chụp ảnh cùng fan, tuổi đã sang hàng 3 mà cứ ngỡ mới vào nghề - Ảnh 3

Trong thời gian gần đây, Dương Dương vừa quay xong dự án phim Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi hợp tác cùng Vương Sở Nhiên. Đây là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Một tòa thành đang chờ anh của tác giả Cửu Nguyệt Hi, là câu chuyện kể về cuộc sống của nữ bác sĩ Hứa Thấm (do Vương Sở Nhiên thủ vai) và anh chàng lính cứu hỏa Tống Diệm (do Dương Dương thủ vai).

Mê mẩn trước nhan sắc cực phẩm của Dương Dương khi chụp ảnh cùng fan, tuổi đã sang hàng 3 mà cứ ngỡ mới vào nghề - Ảnh 4

Nội dung phim xoay quanh nữ bác sĩ Hứa Thấm là một cô bé mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sau đó được người ta nhận nuôi. Tuy nhiên cô đối với gia đình nuôi nấng mình luôn mang cảm giác vừa biết ơn vừa kính sợ, luôn hiểu chuyện và không dám sống thực với mong muốn của bản thân.

Trong khi đó, nam chính Tống Diệm có tính cách hoàn toàn trái ngược với cô, anh là chàng trai luôn mang trong mình một sức sống mãnh liệt, có lẽ vì vậy mà đối với Hứa Thấm, Tống Diệm giống như nguồn sống của cô vậy, càng là lý do để Hứa Thấm tiếp tục cố gắng vươn lên. Tình yêu của bộ đôi tuy đẹp nhưng cũng vấp phải không ít gian truân khi phải chịu vô vàn áp lực từ người khác bao gồm cả khoảng cách xã hội và nỗi lo vật chất.

Mê mẩn trước nhan sắc cực phẩm của Dương Dương khi chụp ảnh cùng fan, tuổi đã sang hàng 3 mà cứ ngỡ mới vào nghề - Ảnh 5

Dự án này trước đó từng gặp phải không ít sóng gió khi công bố dàn diễn viên chính thức. Người hâm mộ của Dương Dương cho rằng Vương Sở Nhiên xét về tuổi nghề, kinh nghiệm, độ nổi tiếng đều không bằng nam diễn viên, đây sẽ là sự thiệt thòi rất lớn với Dương Dương khi nhận vai này. Tuy vậy, sau nhiều lần tung ảnh hậu trường Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi, khán giả dần có cái nhìn tích cực và mong đây là một trong những dự án phim bùng nổ trong thời gian tới.

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