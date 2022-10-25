Nhìn lại dàn nữ thần Kim Ưng qua các năm, Địch Lệ Nhiệt Ba lại bị réo tên 'đi cửa sau' vì thuộc lứa 90?

Trong lịch sử của giải Kim Ưng, hiện tại đã có 8 mỹ nhân Cbiz có cơ hội được khoác trên mình chiếc váy dát vàng lộng lẫy, khoe vũ đạo uyển chuyển cùng nhan sắc gợi cảm: Lưu Diệc Phi (2006), Lý Tiểu Lộ (2008), Vương Lạc Đan (2010), Lưu Thi Thi (2012), Triệu Lệ Dĩnh (2014), Đường Yên (2016), Địch Lệ Nhiệt Ba (2018) và Tống Thiến (2020).

Nữ thần Kim Ưng là một giải thưởng của Lễ trao giải Kim Ưng, theo đó, đây chính là người diện lên bộ trang phục với tông màu vàng lộng lẫy để múa mở màn cho lễ trao giải. Cứ 2 năm 1 lần, Lễ trao giải Kim Ưng sẽ được tổ chức. Đây được coi là vinh dự của tất cả các mỹ nhân Hoa ngữ, ai cũng từng mong ước, thậm chí đấu đá lẫn nhau vì danh hiệu này.

Tuy nhiên, không phải ai cũng nhận được lời khen của công chúng, có những người nhận về một "rổ" chê bai vì hình ảnh kém xinh, cũng như không thuyết phục về thực lực. Trong số đó, Địch Lệ Nhiệt Ba là mỹ nhân duy nhất thuộc lứa 90 từng nắm giữ danh hiệu.

Năm 2018, Địch Lệ Nhiệt Ba trở thành cái tên hot nhất ở MXH Trung Quốc khi cô nàng trở thành Nữ thần Kim Ưng 2018 với nhan sắc thanh tú, duyên dáng, đường nét khuôn mặt lai Tây khiến nhiều người mê muội. Nhưng khi so sánh với 5 mỹ nhân từng đảm nhận vị trí này, cô nàng cũng gây ra nhiều ý kiến trái chiều.

Ai từng theo dõi giải Kim Ưng năm 2018 chắc còn nhớ, năm đó Địch Lệ Nhiệt Ba gây tranh cãi lớn thế nào về hai giải thưởng mà cô đạt được. Cũng từ đó mà Nhiệt Ba bị gọi là “thủy hậu”, và hai giải Kim Ưng (Thị hậu, Nữ diễn viên được yêu thích nhất) trở thành vết nhơ sự nghiệp mà bản thân cô và fan đều rất hạn chế nhắc tới. Lùm xùm xung quanh giải thưởng khi có người cho rằng cô được thiên vị quá đà đã khiến cô nàng trở thành nhân vật bị chế giễu trên MXH suốt 1 thời gian dài.

Tuy nhận về kha khá "gạch đá", bị nhớ đến với hình tượng nữ thần thị phi nhất nhưng không thể phủ nhận tạo hình Nữ thần Kim Ưng của Nhiệt Ba năm đó rất hoàn hảo và đẹp nhất trong lịch sử Cbiz.

Trước Nhiệt Ba, Lưu Diệc Phi chính là nữ thần Kim Ưng đầu tiên, độ nổi tiếng của Lưu Diệc Phi ở những năm 2005 - 2009 có thể nói là không có gì để bàn cãi. Về nhan sắc, khí chất, Lưu Diệc Phi cũng thừa khả năng để nhận lấy danh hiệu này. Không chỉ thế, với khả năng vũ đạo vốn có, Lưu Diệc Phi đã hoàn thành được nhiệm vụ một cách xuất sắc và để lại ấn tượng đẹp trong lòng công chúng.

Lý Tiểu Lộ là Nữ thần Kim Ưng năm 2008. Lý Tiểu Lộ từng là nữ thần Kim Ưng được đánh giá cá cao cả về tài năng và nhan sắc. Hiện tại, cái tên Lý Tiểu Lộ chỉ còn là một trong những “nữ thần” bị anti nhiều nhất vì đời tư bê bối và sự nghiệp diễn xuất mờ nhạt. Nếu như không dao kéo quá đà, mà vẫn giữ lại nhan sắc tự nhiên như thời bấy giờ thì có lẽ nữ diễn viên vẫn được yêu mến qua nét đẹp sắc sảo của mình.

Sau 2 người đẹp sở hữu visual ngút ngàn, đến lượt Vương Lạc Đan lại trở thành nỗi thất vọng lớn nhất trong suốt lịch sử nhiều năm tổ chức và chọn ra nữ thần múa mở màn của giải thưởng danh giá này. Gương mặt nhợt nhạt, thiếu sức sống, lối trang điểm khiến Vương Lạc Đan xuống sắc một cách thảm hại. Cô trở thành "Nữ thần Kim Ưng kém sắc nhất" trong mắt công chúng.

Với thành công của các bộ phim Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3, Bộ Bộ Kinh Tâm, Hiên Viên kiếm: Thiên Chi Ngân, Lưu Thi Thi vượt mặt Dương Mịch để giành lấy danh hiệu Nữ thần Kim Ưng vào năm 2012. Vốn sở hữu gương mặt thanh tú, cộng thêm xuất thân là diễn viên múa nên màn trình diễn của bà xã Ngô Kỳ Long được đánh giá đẹp mắt, xuất sắc. Mặc dù đang đứng thăng bằng trên lưng chim ưng khổng lồ nhưng Lưu Thi Thi vẫn thể hiện những động tác múa uyển chuyển, để lại ấn tượng sâu sắc với công chúng.

Triệu Lệ Dĩnh đảm nhiệm vị trí Nữ thần Kim Ưng vào năm 2014. Thậm chí, trước Địch Lệ Nhiệt Ba, cô còn được coi là Nữ thần Kim Ưng đẹp nhất. Chiếc váy nữ thần của Triệu Lệ Dĩnh cũng kín đáo, đơn giản hơn hẳn những chiếc váy của các năm khác. Đây cũng là một trong số ít những “nữ thần” được công nhận cả về tài năng, nhan sắc và danh tiếng.

Nếu như gọi Lưu Diệc Phi là “nữ thần trẻ nhất” thì Đường Yên cũng từng bị gọi là “nữ thần già nhất” trong lịch sử của Kim Ưng khi 33 tuổi. Mặc dù thế, cái tên Đường Yên cũng nhận được nhiều sự ủng hộ của công chúng. Cô được đánh giá là nữ diễn viên có visual sáng, tài diễn xuất ổn và gây ấn tượng với nhan sắc trẻ trung ở tuổi U40.

Trở thành Nữ thần Kim Ưng năm 2020, Tống Thiến gặp nhiều chỉ trích của khán giả vì sự nghiệp không mấy nổi bật. Không chỉ vậy, nhan sắc của cô thời điểm đó bị nhiều người đánh giá là không phù hợp với danh xưng này vì có phần “dừ” hơn so với những ứng cử viên như Quan Hiểu Đồng, Ngu Thư Hân, Đàm Tùng Vận…