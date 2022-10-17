Xôn xao tin 'tiểu Triệu Vy' Triệu Kim Mạch trở thành 'Nữ thần Kim Ưng năm 2022'

Sao quốc tế 17/10/2022 11:35

Mới đây, cư dân mạng lan truyền thông tin phía ban tổ chức đã chốt được người đẹp sẽ đảm nhận vị trí Nữ thần Kim Ưng.

Càng đến gần ngày tổ chức Lễ trao giải Kim Ưng, câu hỏi ai sẽ trở thành nữ thần múa mở màn lại trở thành chủ đề khuấy động các diễn đàn mạng. Rất nhiều sao nữ 9x đã được xướng tên trong danh sách đề cử như Dương Tử, Đàm Tùng Vận, Cổ Lực Na Trát, Triệu Lộ Tư...

Mới đây, cư dân mạng đã đăng bài cho biết phía ban tổ chức đã chốt được người đẹp 10x - Triệu Kim Mạch sẽ đảm nhận vị trí Nữ thần Kim Ưng năm 2022.

Xôn xao tin 'tiểu Triệu Vy' Triệu Kim Mạch trở thành 'Nữ thần Kim Ưng năm 2022' - Ảnh 1

Triệu Kim Mạch sinh năm 2002, là mỹ nhân thế hệ mới đang rất được yêu thích tại Cbiz. Cô được mệnh danh là "tiểu Triệu Vy" nhưng chưa thực sự nổi bật ngay khi vừa ra mắt. Đến năm 2019, nữ diễn viên nổi tiếng khi tham gia bom tấn điện ảnh Lưu Lạc Địa Cầu bên cạnh đàn anh Ngô Kinh.

Bên cạnh đó, "sao nữ lứa 10x" này còn là Thủ khoa toàn quốc của ngành Biểu diễn tại Học viện Hý kịch Trung ương, một trong những ngôi trường đào tạo diễn viên lớn và uy tín nhất tại Trung Quốc. 

Năm 2022, Triệu Kim Mạch và Bạch Kính Đình gây sốt với dự án phim Khởi Đầu. Bộ phim nhận được điểm chất lượng 8,2/10 trên trang đánh giá Douban với 61.000 lượt nhận xét. Theo Sohu, Khởi Đầu là một trong những bộ phim hiếm hoi của Trung Quốc làm về đề tài vòng lặp thời gian.

Triệu Kim Mạch còn đảm nhận vai chính trong bộ phim lấy đề tài gia đình Thiếu Niên Phái phần 2, phát sóng trên giờ vàng của đài Hồ Nam. 

Xôn xao tin 'tiểu Triệu Vy' Triệu Kim Mạch trở thành 'Nữ thần Kim Ưng năm 2022' - Ảnh 2

Tại thời điểm hiện nay, cư dân mạng đánh giá Triệu Kim Mạch là cái tên mới mẻ và phù hợp cho vị trí Nữ thần Kim Ưng. Cô nàng có nền tảng vũ đạo, gương mặt và vóc dáng xinh đẹp và danh tiếng tốt, chưa từng vướng scandal ồn ào. 

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