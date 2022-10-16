Lý do Đổng Khiết ly hôn cuối cùng cũng bị lộ, có liên quan đến 'Ảnh đế' Lương Triều Vỹ?

Nguyên nhân thật sự cho sự tan vỡ của cuộc hôn nhân của Đổng Khiết và Phan Việt Minh sau 10 năm vẫn là chủ đề được nhiều người bàn tán.

Kết hôn vào năm 2008, Phan Việt Minh và Đổng Khiết từng là một trong những cặp đôi đẹp và được ngưỡng mộ nhất làng giải trí Hoa ngữ. Tuy nhiên, hai người chỉ hạnh phúc được 4 năm rồi ly hôn vào năm 2012 và tiếp sau đó là hàng loạt lời đấu tố lẫn nhau. Phan Việt Minh và Đổng Khiết từng là một trong những cặp đôi đẹp và được ngưỡng mộ nhất làng giải trí Hoa ngữ - Ảnh: Internet Sau ly hôn, Đổng Khiết tố chồng cũ là người nghiện cờ bạc, bỏ bê gia đình,... Lời cáo buộc từ vợ cũ đã khiến sự nghiệp của Phan Việt Minh sụp đổ, anh bị công chúng quay lưng, hình ảnh bị xấu đi nhiều phần.

Về phần Phan Việt Minh, anh tố vợ cũ là người lăng nhăng, ngoại tình sau lưng anh nhưng không ai tin. Tuy nhiên, đến năm 2013, truyền thông chụp được loạt ảnh Đổng Khiết thân mật với nam diễn viên Vương Đại Trị khi anh là người đã có gia đình. Khi này, công chúng mới vỡ lẽ bộ mặt thật của "Mưu nữ lang". Từ một minh tinh được đánh giá cao ở mọi mặt, Đổng Khiết chìm trong nhiều lời mắng chửi là một người "vừa ăn cắp, vừa la làng", đã vu oan chồng cũ mà còn ngoại tình. Đổng Khiết và Vương Đại Trị hôn nhau tại một khách sạn ở Tam Á vào năm 2013 - Ảnh: Internet Tuy vậy, gần đây công chúng cho rằng đã bị Đổng Khiết lừa trong suốt thời gian qua vì nhiều người nghi ngờ cô có mối quan hệ không rõ ràng với Lương Triều Vỹ. Thực tế, Đổng Khiết từng bị Lưu Gia Linh dùng quyền lực cấm hoạt động tại Hong Kong vì những tin tức tiêu cực liên quan đến đàn anh. Khán giả cho rằng, nếu như không có vấn đề gì thì Lưu Gia Linh cũng không làm đến bước đường này.

Đổng Khiết từng bị Lưu Gia Linh dùng quyền lực cấm hoạt động tại Hong Kong - Ảnh: Internet Hiện tại, Đổng Khiết và Phan Việt Minh đã ly hôn được 10 năm, tuy nhiên hai người vẫn chưa hòa giải với nhau. Được biết, kể từ khi đường ai nấy đi, Đổng Khiết đã không cho Phan Việt Minh và cả gia đình anh gặp con trai, thậm chí khi ông nội của Đỉnh Đỉnh ốm đến mức liệt giường thì cô cũng không để chồng cũ đưa con về dù chỉ một lần. Suốt 10 năm, Phan Việt Minh chỉ được gặp con trai qua ảnh - Ảnh: Internet Nhiều khán giả cho rằng việc Đổng Khiết đưa tư thù cá nhân vào việc nuôi dạy con là quá ích kỷ, khiến con trai nhìn nhận sai về bố. Cũng vì vậy mà dù cho có màn trở lại ngoạn mục nhờ vai diễn Phú Sát Hoàng hậu trong tác phẩm Như Ý Truyện vào năm 2018 thì nữ minh tinh cũng không có cơ hội "trở mình" thành công.

Đổng Khiết - 'ngọc nữ' thanh thuần bỗng hoen ố vì ngoại tình với trai xấu, 10 năm mang tiếng lẳng lơ Từng là ngọc nữ được các nhà làm phim lẫn truyền thông săn đón nồng nhiệt nhưng bê bối ngoại tình vào năm 2012 đã khiến sự nghiệp của Đổng Khiết bị "đóng băng" và cô mất dần tình cảm từ người hâm mộ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ly-do-dong-khiet-ly-hon-cuoi-cung-cung-bi-lo-co-lien-quan-den-anh-de-luong-trieu-vy-514309.html