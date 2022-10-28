Địch Lệ Nhiệt Ba đóng phim bao năm mãi chẳng thấy 'bạo', tất cả là do Gia Hành?

Địch Lệ Nhiệt Ba được coi là một trong những "lưu lượng tiểu hoa" được săn đón ở làng giải trí Hoa ngữ hiện nay. Mỹ nhân Tân Cương không chỉ được đánh giá cao ở nhan sắc và vóc dáng, diễn xuất khá ổn lại còn có công ty nâng đỡ. Thế nhưng, cô nàng mãi chưa thể "bạo" so với những tiểu hoa đán khác Dương Tử, Châu Đông Vũ khiến nhiều người thắc mắc.

Mối duyên của Địch Lệ Nhiệt Ba với Gia Hành bắt đầu từ những ngày Địch Lệ Nhiệt Ba còn ngồi trên ghế giảng đường Học viện Ký kịch Thượng Hải. Thời điểm đó, Địch Lệ Nhiệt Ba ký hợp đồng với Gia Hành và được Dương Mịch hết lòng "o bế", đưa Địch Lệ Nhiệt Ba từ một diễn viên ít tên tuổi trở thành ngôi sao hàng đầu Cbiz, độ nổi tiếng không hề kém cạnh đàn chị.

Vậy lý do gì khiến sự nghiệp của Địch Lệ Nhiệt Ba cứ mãi "chững" lại tại chỗ như vậy? Ngay lập tức, hàng loạt nguyên nhân đã được chỉ ra. Trong đó, phần lớn người hâm mộ cho rằng lỗi nằm ở chính Gia Hành - công ty quản lý của nữ diễn viên.

Tuy nhiên trong những năm gần đây, mối quan hệ của Địch Lệ Nhiệt Ba và Gia Hành được cho là "bằng mặt không bằng lòng" khi tài nguyên công ty cho cô đều rất hạn chế, chất lượng cũng không cao. Thật vậy, nhiều khán giả cũng nhận thấy những dự án thời gian gần đây, Địch Lệ Nghiệt Ba đa số góp mặt trong những bộ phim do Gia Hành tự đầu tư sản xuất. Bạn diễn của nữ diễn viên cũng là các diễn viên cùng dưới trướng Gia Hành như Cao Vỹ Quang, Trương Vân Long, Trương Bân Bân.

Tình Yêu Thời Weibo, Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, Kiêu Ngạo Và Định Kiến, Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư đều là những tác phẩm mà Địch Lệ Nhiệt Ba hợp tác cùng Cao Vỹ Quang.

Địch Lệ Nhiệt và Trương Vân Long đóng chính trong bộ phim Kiêu Ngạo và Định Kiến.

Trương Bân Bân cũng là người tình màn ảnh quen mặt của Địch Lệ Nhiệt Ba từ Lý Huệ Trân Xinh Đẹp đến Tần Thời Lê Nhân Minh Nguyệt Tâm và Liệt Hoả Như Ca.

Thêm vào đó, Gia Hành còn được cho là yêu cầu Địch Lệ Nhiệt Ba dẫn dắt người mới, cô từ chối điều này và đã đánh mất không ít tài nguyên. Việc dẫn dắt các thế hệ đàn em đòi hỏi Nhiệt Ba phải tham gia vào các bộ phim ngôn tình, lãng mạn, ảnh hưởng đến quá trình chuyển đổi hình tượng của nữ diễn viên. Đây cũng được cho là một trong những nguyên nhân khiến sự nghiệp diễn xuất của nhiều tiểu hoa đán như Dương Mịch gần đây ngày càng tuột dốc, sự nghiệp bị "đóng băng".

Với lợi thế nhan sắc xinh đẹp và diễn xuất ổn định, Địch Lệ Nhiệt Ba được hy vọng sẽ còn thành công hơn rất nhiều trong chặng đường diễn xuất sắp tới. Được biết, sau Ngự Giao Ký đóng cùng Nhậm Gia Luân, và An Lạc Truyện hợp tác cùng Cung Tuấn, nàng "mỹ nhân Tân Cương" cũng đang dần định hướng chuyển hình, khi liên tục rộ tin nữ diễn viên đã thẳng thừng từ chối nhiều bộ phim mang tính thương mại, ngôn tình. Người hâm mộ hy vọng thời gian tiếp theo Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn sẽ giữ vững phong độ hiện tại, và quan trọng là tìm được cơ hội chuyển hình sang phái thực lực góp phần củng cố địa vị.