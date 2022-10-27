Lỡ hẹn với Ngô Lỗi, Triệu Lộ Tư bén duyên cùng 'người tình' của Bạch Lộc trong drama mới

Sao quốc tế 27/10/2022 12:12

Liệu Triệu Lộ Tư và "tình tin đồn" của Bạch Lộc có tạo được chemistry bùng nổ, vượt mặt những tác phẩm trước đó?

Kể từ khi lên sóng vào đầu tháng 7 vừa qua đến nay, "Tinh hán xán lạn" của Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi vẫn đang là tác phẩm nhận được rất nhiều sự quan tâm từ khán giả. Đặc biệt phim còn được đánh giá là một trong những tác phẩm Hoa ngữ nổi bật nửa đầu năm 2022. Đây cũng là bộ phim khiến cho sự nghiệp của hai diễn viên chính đều "lên hương".

Lỡ hẹn với Ngô Lỗi, Triệu Lộ Tư bén duyên cùng 'người tình' của Bạch Lộc trong drama mới - Ảnh 1

Nhờ độ ăn ý trong phim lẫn ngoài đời, độ nổi tiếng của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư tăng vọt, lượng người theo dõi trên trang cá nhân cao vượt bậc. Ngoại hình đẹp đôi lại thêm chemistry quá đỉnh đã giúp hai ngôi sao 9x này được khán giả “đẩy thuyền” nhiệt tình. Khán giả rất mong chờ cả hai sẽ tái hợp trong 1 dự án phim có bối cảnh hiện đại với nhiều cảnh tình cảm lãng mạn hơn.

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội lan truyền tin đồn Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi hiện đang được cân nhắc vào vai chính trong một bộ phim truyền hình ngôn tình, thuộc thể loại thanh xuân vườn trường và lãng mạn hiện đại. Ngay sau khi tin đồn nổ ra, nhiều khán giả yêu thích cặp đôi cũng đã bày tỏ sự phấn khích với lần tái hợp tác này. Nhưng đây là thông tin vô căn cứ, phía 2 diễn viên cũng chưa từng lên tiếng xác nhận.

Mới đây, mỹ nhân 1998 tiếp tục vướng tin đồn kết duyên với Trương Lăng Hách. Cả hai được cho là sẽ hợp tác trong tác phẩm cổ trang mang tên Ngàn Đóa Hoa Nhất Thế Khai. Hiện phía Triệu Lộ Tư và Trương Lăng Hách vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông tin nào liên quan đến việc nhận vai như đồn đoán nhưng nhiều khán giả cũng đã lên tiếng ủng hộ màn hợp tác lần này. 

Lỡ hẹn với Ngô Lỗi, Triệu Lộ Tư bén duyên cùng 'người tình' của Bạch Lộc trong drama mới - Ảnh 2

Cộng đồng mạng cho rằng nếu Triệu Lộ Tư và "tình tin đồn" của Bạch Lộc có cơ hội hợp tác có lẽ sẽ nhanh chóng tạo thành một couple nhan sắc trên màn ảnh nhỏ bởi cả hai được đánh giá là "xứng đôi vừa lứa".

 Thời gian trước, khi Trương Lăng Hách tham gia vào dự án phim Ninh An Như Mộng hợp tác cùng Bạch Lộc, cả hai vướng tin đồn "phim giả tình thật" khiến sự nghiệp của nam diễn viên trẻ "lao đao". Khi bị khui việc hẹn hò, Trương Lăng Hách chọn cách lảng tránh, không lên tiếng khẳng định hay phủ nhận dẫn đến fan của tài tử nổi giận. Chỉ sau vài tiếng, lượng người hâm mộ của Trương Lăng Hách giảm tới 10.000. Đồng thời, một fan cũ còn quay sang tố anh vi phạm quy chế trong quá trình thi cử.

Lỡ hẹn với Ngô Lỗi, Triệu Lộ Tư bén duyên cùng 'người tình' của Bạch Lộc trong drama mới - Ảnh 3

Sở dĩ người hâm mộ lại có phản ứng gay gắt như vậy vì cho rằng Trương Lăng Hách là diễn viên trẻ đang lên, nam diễn viên phải là người chuyên tâm với sự nghiệp, không mải mê yêu đương làm ảnh hưởng danh tiếng.  

Chính vì thế, khi rộ tin Trương Lăng Hách có cơ hội hợp tác cùng Triệu Lộ Tư, đa số khán giả đều rất mong chờ. Bởi Triệu Lộ Tư là một trong những mỹ nhân nổi đình đám, đứng đầu trong lứa tiểu hoa 95 hiện nay, cô nàng có tài nguyên phim cũng như độ theo dõi rất cao. Việc hợp tác với nữ diễn viên, sự nghiệp của Trương Lăng Hách sẽ tiến xa hơn. Thậm chí, nếu tác phẩm của cả hai thành công, nam diễn viên còn có thể củng cố địa vị, gia tăng hảo cảm đối với công chúng.

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Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Ngô Lỗi Trương Lăng Hách Bạch Lộc Tinh hán xán lạn sao hoa ngữ

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