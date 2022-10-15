Top tiểu sinh 95 Hoa ngữ được fan bình chọn có tiền đồ nhất Cbiz: Ngô Lỗi xuất sắc dẫn đầu, Trương Lăng Hách bất ngờ hạng 3

Sao quốc tế 15/10/2022 23:40

Tuy chỉ là một chủ đề được netizen mang ra thảo luận nhưng được bàn tán vô cùng sôi nổi trên mạng xã hội.

Mới đây, một cuộc bình chọn những tiểu sinh lứa 95 có tiền đồ nhất Cbiz được netizen xứ Trung bàn luận sôi nổi. Trong danh sách, 10 sao nam được nhắc tên, bao gồm: Ngô LỗiVương Hạc Đệ, Lâm Nhất, Trần Triết Viễn, Trương Lăng Hách, Trương Tân Thành, Đinh Vũ Hề, Trần Phi Vũ, Tống Uy Long, và Vương An Vũ.

Top tiểu sinh 95 Hoa ngữ được fan bình chọn có tiền đồ nhất Cbiz: Ngô Lỗi xuất sắc dẫn đầu, Trương Lăng Hách bất ngờ hạng 3 - Ảnh 1

Dựa theo kết quả này cũng cho thấy được sự kỳ vọng của fan dành cho các mỹ nam Hoa ngữ trong tương lai. Theo đó, người nắm tỷ lệ phần trăm cao nhất, đó chính là mỹ nam Tinh Hán Xán Lạn - Ngô Lỗi với 34%. 

Ngô Lỗi quả thực xứng danh "con nhà người ta" khi nổi tiếng từ khi còn nhỏ nhưng vẫn có thể vừa cân trọn cả việc học hành lẫn trình độ diễn xuất. Năng lực của nam diễn viên được minh chứng qua hàng loạt các tác phẩm kinh điển. Với 17 năm kinh nghiệm, nam diễn viên đã sở hữu trên dưới 60 dự án phim lớn nhỏ.

Tuy gia tài phim không nhỏ, nhưng phải nói đến khi Tinh Hán Xán Lạn lên sóng, Ngô Lỗi càng chứng tỏ cho khán giả thấy sự tiến bộ vượt bậc và khả năng nhập vai cực tốt của bản thân. Bộ phim cũng được giới chuyên gia đánh giá khá cao và nhận về nhiều phản hồi tích cực của khán giả. Đây cũng được coi là một trong những tác phẩm Hoa Ngữ hay nhất nửa đầu năm 2022. 

Top tiểu sinh 95 Hoa ngữ được fan bình chọn có tiền đồ nhất Cbiz: Ngô Lỗi xuất sắc dẫn đầu, Trương Lăng Hách bất ngờ hạng 3 - Ảnh 2

Theo ngay sau đó là Vương Hạc Đệ, nhờ cú bùng nổ của Thương Lan Quyết đã giúp nam diễn viên đứng ỏ vị trí á quân trong cuộc bình chọn này. Bộ phim đã giúp Vương Hạc Đệ từ một diễn viên mờ nhạt bỗng vụt sáng trở thành tâm điểm Cbiz, nhận được sự chú ý lớn.

Theo tờ Beijing Times, sau ba tuần phim phát sóng, tài khoản Weibo của Vương Hạc Đệ tăng thêm hơn ba triệu lượt theo dõi, đạt mốc hơn 14 triệu người. Từ tên tuổi bậc trung, anh trở thành "lưu lượng" thế hệ mới. Tên anh liên tục đứng đầu top tìm kiếm chủ đề nóng trên mạng xã hội.

Top tiểu sinh 95 Hoa ngữ được fan bình chọn có tiền đồ nhất Cbiz: Ngô Lỗi xuất sắc dẫn đầu, Trương Lăng Hách bất ngờ hạng 3 - Ảnh 3

Trương Lăng Hách và Trương Tân Thành lần lượt xếp ở vị trí thứ 3, 4. Nam diễn viên Thiên Quan Tứ Phúc - Trương Lăng Hách tuy kinh nghiệm chưa có nhiều, vẫn còn là "tay mơ" trong nghề, nhưng đổi lại, anh được công ty hỗ trợ rất nhiệt tình, luôn giúp "gà nhà" tìm được tài nguyên tốt. 

Top tiểu sinh 95 Hoa ngữ được fan bình chọn có tiền đồ nhất Cbiz: Ngô Lỗi xuất sắc dẫn đầu, Trương Lăng Hách bất ngờ hạng 3 - Ảnh 4

Xét về khoản diễn xuất, nhan sắc, tài nguyên, Trương Tân Thành dường như có tất cả mọi thứ. Nhưng anh chàng lại kém may mắn trong việc lựa chọn kịch bản. Tính tới thời điểm hiện tại, dù đã tham gia vào rất nhiều bộ phim nhưng sao nam 1995 chỉ sở hữu duy nhất một bộ phim nổi đúng nghĩa, đó là Lấy Danh Nghĩa Người Nhà. 

Top tiểu sinh 95 Hoa ngữ được fan bình chọn có tiền đồ nhất Cbiz: Ngô Lỗi xuất sắc dẫn đầu, Trương Lăng Hách bất ngờ hạng 3 - Ảnh 5

Kết quả bỏ phiếu lứa tiểu sinh 95 có tiền đồ nhất:  

1. Ngô Lỗi - 34%

2. Vương Hạc Đệ - 27%

3. Trương Lăng Hách - 9%

4. Trương Tân Thành - 5%

5. Đinh Vũ Hề, Trần Phi Vũ - 3%

6. Tống Uy Long - 1%

7. Trần Triết Viễn - 1%

8. Lâm Nhất - 1%

9. Vương An Vũ - 0%

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