Được fan ưu ái gọi là 'mỹ nam cổ trang' nhưng cũng có lúc Vương Hạc Đệ có tạo hình xấu 'thảm họa' không muốn nhìn lại của mình

Sao quốc tế 09/10/2022 15:18

Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, chắc hẳn Vương Hạc Đệ cũng không muốn nhìn lại tạo hình "xấu đau đớn" trong phim cổ trang Ngộ Long một lần nào nữa.

Có thể nói, vai diễn Nguyệt Tôn mạnh nhất tam giới Đông Phương Thanh Thương do Vương Hạc Đệ thủ vai trong Thương Lan Quyết như được "đo ni đóng giày" cho nam diễn viên. Đồng thời đưa nhan sắc của anh lên một tầm cao mới, giúp Vương Hạc Đệ lọt vào top 3 nhân vật mỹ nam cổ trang năm nay.

Được fan ưu ái gọi là 'mỹ nam cổ trang' nhưng cũng có lúc Vương Hạc Đệ có tạo hình xấu 'thảm họa' không muốn nhìn lại của mình - Ảnh 1
Tạo hình của Vương Hạc Đệ trong Thương Lan Quyết.

Tuy nhiên, cũng gương mặt đó khi rơi vào tay tổ tạo hình phim “Ngộ Long” thì Vương Hạc Đệ lại nằm trong top 3 nhân vật nam cổ trang xấu nhất năm ngoái, thảm thương đến mức không nỡ nhìn thẳng. 

Khi poster được công bố, nổi bật với mái tóc bạch kim, mang đến vẻ đẹp ma mị. Các đường nét trên mặt cũng cuốn hút, trông như một nhân vật trong truyện tranh bước ra đời thực. Trang phục của Vương Hạc Đệ cũng tinh xảo, cầu kỳ, làm tôn lên ngôi vị cao quý long vương của anh.

Được fan ưu ái gọi là 'mỹ nam cổ trang' nhưng cũng có lúc Vương Hạc Đệ có tạo hình xấu 'thảm họa' không muốn nhìn lại của mình - Ảnh 2
Trong ảnh poster phim trông Vương Hạc Đệ cũng "khá ra gì và này nọ".

Tuy nhiên, khi xem phim khán giả thất vọng vì trên poster chỉ là "ảnh minh hoạ". Nhân vật Uất Trì Long Viêm trông xơ xác, gầy gò. Mái tóc bạch kim ma mị vào phim lộ rõ sự "giả trân", trông như đội một đống cước trắng trên đầu. Bộ tóc giả thiếu hài hòa với gương mặt Vương Hạc Đệ, càng khiến anh bị lộ hết khuyết điểm.

Được fan ưu ái gọi là 'mỹ nam cổ trang' nhưng cũng có lúc Vương Hạc Đệ có tạo hình xấu 'thảm họa' không muốn nhìn lại của mình - Ảnh 3
Tạo hình trên phim khác xa "một trời một vực", "xấu thảm họa" của Vương Hạc Đệ.

Bên cạnh tạo hình, diễn xuất của Vương Hạc Đệ cũng được nhận xét là quá tệ trong phim Ngộ Long. Chưa khi nào khán giả lại có thể cùng một lúc chứng kiến "combo thảm họa" như vậy, diễn xuất đơ cứng, gượng gạo, trăm biểu cảm như một, cộng thêm màn tương tác kém ăn ý giữa ngôi sao 9x và đàn chị Chúc Tự Đan,... đã đưa Ngộ Long lọt vào danh sách những bộ phim "tệ hại" của năm. 

Được fan ưu ái gọi là 'mỹ nam cổ trang' nhưng cũng có lúc Vương Hạc Đệ có tạo hình xấu 'thảm họa' không muốn nhìn lại của mình - Ảnh 4
Diễn xuất của Chúc Tự Đan cùng Vương Hạc Đệ gây ra rất nhiều tranh cãi.

Có thể nói, sự thành công của Thương Lan Quyết đã nhanh chóng gây sốt màn ảnh nhỏ. Đặc biệt, dự án này cũng đã giúp tên tuổi của Vương Hạc Đệ trở nên nổi tiếng hơn, từ một nam diễn viên có sự nghiệp mờ nhạt trở thành ngôi sao lớn chỉ sau một đêm. Trước đó, nam diễn viên bắt đầu thu hút sự chú ý của khán giả nhờ vai nam chính Đạo Minh Tự trong phim Tân Vườn sao băng. Về sau lần lượt góp mặt trong các bộ phim Tương dạ 2, Cuộc sống lý trí,... nhưng không quá thành công.

Phong cách 'thời trang phang thời tiết' của Vương Hạc Đệ: mặc kệ nắng nóng vẫn vô tư mặc áo lông đi làm

Phong cách 'thời trang phang thời tiết' của Vương Hạc Đệ: mặc kệ nắng nóng vẫn vô tư mặc áo lông đi làm

Giữa thời tiết nắng, mặc áo ngắn tay còn thấy nóng thì Vương Hạc Đệ lại chọn riêng cho mình chiếc áo lông ấm áp để đi ghi hình.

Xem thêm
Từ khóa:   Vương Hạc Đệ Ngộ Long Thương Lan Quyết sao hoa ngữ phim hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Phong cách 'thời trang phang thời tiết' của Vương Hạc Đệ: mặc kệ nắng nóng vẫn vô tư mặc áo lông đi làm

Phong cách 'thời trang phang thời tiết' của Vương Hạc Đệ: mặc kệ nắng nóng vẫn vô tư mặc áo lông đi làm

Tạm biệt Vương Hạc Đệ, netizen đồng loạt quay xe 180 độ lên 'thuyền' Ngu Thư Hân và Hứa Khải chỉ vì nhìn thấy điều này

Tạm biệt Vương Hạc Đệ, netizen đồng loạt quay xe 180 độ lên 'thuyền' Ngu Thư Hân và Hứa Khải chỉ vì nhìn thấy điều này

Vương Hạc Đệ và Tống Á Hiên chung một khung hình bất ngờ leo lên top 1 hot search, chuyện gì đang xảy ra?

Vương Hạc Đệ và Tống Á Hiên chung một khung hình bất ngờ leo lên top 1 hot search, chuyện gì đang xảy ra?

Rộ tin Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân sẽ sớm 'yêu lại từ đầu' trong một dự án phim mới

Rộ tin Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân sẽ sớm 'yêu lại từ đầu' trong một dự án phim mới

Rộ tin Vương Hạc Đệ 'nên duyên' cùng Địch Lệ Nhiệt Ba trong dự án Nữ Cảnh Sát Trưởng, fan hào hứng 'Đệ Đệ đu idol thành công'?

Rộ tin Vương Hạc Đệ 'nên duyên' cùng Địch Lệ Nhiệt Ba trong dự án Nữ Cảnh Sát Trưởng, fan hào hứng 'Đệ Đệ đu idol thành công'?

Vu Chính 'đá xéo' Vương Hạc Đệ vì tranh phiên vị với Bạch Lộc, netizen bất bình vì Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh cũng bị gọi tên dù không liên quan?

Vu Chính 'đá xéo' Vương Hạc Đệ vì tranh phiên vị với Bạch Lộc, netizen bất bình vì Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh cũng bị gọi tên dù không liên quan?

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 29 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 59 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 1 giờ 29 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 1 giờ 59 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 2 giờ 29 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 3 giờ 29 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 3 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI