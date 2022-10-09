Được fan ưu ái gọi là 'mỹ nam cổ trang' nhưng cũng có lúc Vương Hạc Đệ có tạo hình xấu 'thảm họa' không muốn nhìn lại của mình

Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, chắc hẳn Vương Hạc Đệ cũng không muốn nhìn lại tạo hình "xấu đau đớn" trong phim cổ trang Ngộ Long một lần nào nữa.

Có thể nói, vai diễn Nguyệt Tôn mạnh nhất tam giới Đông Phương Thanh Thương do Vương Hạc Đệ thủ vai trong Thương Lan Quyết như được "đo ni đóng giày" cho nam diễn viên. Đồng thời đưa nhan sắc của anh lên một tầm cao mới, giúp Vương Hạc Đệ lọt vào top 3 nhân vật mỹ nam cổ trang năm nay. Tạo hình của Vương Hạc Đệ trong Thương Lan Quyết. Tuy nhiên, cũng gương mặt đó khi rơi vào tay tổ tạo hình phim “Ngộ Long” thì Vương Hạc Đệ lại nằm trong top 3 nhân vật nam cổ trang xấu nhất năm ngoái, thảm thương đến mức không nỡ nhìn thẳng.

Khi poster được công bố, nổi bật với mái tóc bạch kim, mang đến vẻ đẹp ma mị. Các đường nét trên mặt cũng cuốn hút, trông như một nhân vật trong truyện tranh bước ra đời thực. Trang phục của Vương Hạc Đệ cũng tinh xảo, cầu kỳ, làm tôn lên ngôi vị cao quý long vương của anh. Trong ảnh poster phim trông Vương Hạc Đệ cũng "khá ra gì và này nọ". Tuy nhiên, khi xem phim khán giả thất vọng vì trên poster chỉ là "ảnh minh hoạ". Nhân vật Uất Trì Long Viêm trông xơ xác, gầy gò. Mái tóc bạch kim ma mị vào phim lộ rõ sự "giả trân", trông như đội một đống cước trắng trên đầu. Bộ tóc giả thiếu hài hòa với gương mặt Vương Hạc Đệ, càng khiến anh bị lộ hết khuyết điểm.

Tạo hình trên phim khác xa "một trời một vực", "xấu thảm họa" của Vương Hạc Đệ. Bên cạnh tạo hình, diễn xuất của Vương Hạc Đệ cũng được nhận xét là quá tệ trong phim Ngộ Long. Chưa khi nào khán giả lại có thể cùng một lúc chứng kiến "combo thảm họa" như vậy, diễn xuất đơ cứng, gượng gạo, trăm biểu cảm như một, cộng thêm màn tương tác kém ăn ý giữa ngôi sao 9x và đàn chị Chúc Tự Đan,... đã đưa Ngộ Long lọt vào danh sách những bộ phim "tệ hại" của năm. Diễn xuất của Chúc Tự Đan cùng Vương Hạc Đệ gây ra rất nhiều tranh cãi. Có thể nói, sự thành công của Thương Lan Quyết đã nhanh chóng gây sốt màn ảnh nhỏ. Đặc biệt, dự án này cũng đã giúp tên tuổi của Vương Hạc Đệ trở nên nổi tiếng hơn, từ một nam diễn viên có sự nghiệp mờ nhạt trở thành ngôi sao lớn chỉ sau một đêm. Trước đó, nam diễn viên bắt đầu thu hút sự chú ý của khán giả nhờ vai nam chính Đạo Minh Tự trong phim Tân Vườn sao băng. Về sau lần lượt góp mặt trong các bộ phim Tương dạ 2, Cuộc sống lý trí,... nhưng không quá thành công.

Phong cách 'thời trang phang thời tiết' của Vương Hạc Đệ: mặc kệ nắng nóng vẫn vô tư mặc áo lông đi làm Giữa thời tiết nắng, mặc áo ngắn tay còn thấy nóng thì Vương Hạc Đệ lại chọn riêng cho mình chiếc áo lông ấm áp để đi ghi hình.

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