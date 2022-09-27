Phong cách 'thời trang phang thời tiết' của Vương Hạc Đệ: mặc kệ nắng nóng vẫn vô tư mặc áo lông đi làm

Giữa thời tiết nắng, mặc áo ngắn tay còn thấy nóng thì Vương Hạc Đệ lại chọn riêng cho mình chiếc áo lông ấm áp để đi ghi hình.

Vương Hạc Đệ gây ấn tượng với vẻ ngoài điển trai, thời gian gần đây, Vương Hạc Đệ đã chiếm được hào quang sau khi hóa thân thành ma tôn cao ngạo trong bộ phim Thương Lan Quyết cùng Ngu Thư Hân. Nam diễn viên hiện đang là nam thần được yêu thích nhất mùa hè năm 2022. Sau thành công của Thương Lan Quyết cùng Ngu Thư Hân, Vương Hạc Đệ dần đến gần với khán giả hơn. Ngoài phim ảnh, Vương Hạc Đệ là "con cưng" của nhiều hãng thời trang. Anh cao 1,84 mét, theo đuổi phong cách năng động, khỏe khoắn. Mới đây, Vương Hạc Đệ khiến netizen phải bất ngờ trước "độ chịu chơi" của mình. Theo đó, mặc dù thời tiết nắng nóng, nhưng nam diễn viên vẫn tự tin diện hẳn chiếc áo lông dày dặn để đi ghi hình.

Giữa thời tiết nắng nóng, Vương Hạc Đệ vẫn diện áo lông khoe thần thái ngút ngàn. Đây không phải là lần đầu Vương Hạc Đệ khiến netizen "đổ mồ hôi hột" dùm với phong cách thời trang bất chấp này. Vài ngày trước, khi tham dự một sự kiện, anh chàng không ngại khi diện hẳn một chiếc áo khoác lông dày 2 lớp trong thời tiết nắng nóng.

Mặc dù nóng, song Vương Hạc Đệ cho thấy sự chuyên nghiệp của mình khi vẫn rất vui vẻ, thân thiện, và xuất hiện điển trai tại sự kiện. Tuy nhiên nổi bật hơn cả vẫn là nét điển trai cuốn hút của mỹ nam sinh năm 1998, khiến hội chị em fan girl đều không khỏi mê mệt trước nét đẹp sắc sảo mang hơi hướng phản nghịch lại có chút “bad boy”. Được biết một năm trước khi tham gia show The Irresistible, nam diễn viên từng mạnh dạn tuyên bố "Người đi đầu xu hướng thời trang thì không sợ nóng" và sự kiện lần này cũng không hề ngoại lệ. Thành công của Thương Lan Quyết đã đưa tên tuổi của Vương Hạc Đệ đến gần với khán giả hơn. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, Vương Hạc Đệ đã gần như chiếm trọn bảng hot search, lượng người theo dõi của nam thần trên mạng xã hội tăng đến chóng mặt theo từng ngày. Dường như bất kỳ điều gì liên quan đến anh đều có thể thu hút sự chú ý của vô số người hâm mộ. Nhiều netizen đã dự đoán rằng nam diễn viên sẽ còn tiếp tục "đại bạo" trong thời gian tới. Để đạt được điều đó, có lẽ, Vương Hạc Đệ cần phải cố gắng nhiều hơn nữa để tăng thêm sức nóng cho bản thân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phong-cach-thoi-trang-phang-thoi-tiet-cua-vuong-hac-de-mac-ke-nang-nong-van-vo-tu-mac-ao-long-di-lam-507590.html