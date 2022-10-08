'Ông hoàng chemistry' gọi tên Ngô Lỗi: cặp với mỹ nhân nào cũng 'ngọt sâu răng', fan 'đẩy thuyền' nhiệt tình

Sao quốc tế 08/10/2022 14:21

Ngoài ngoại hình, tài năng thì Ngô Lỗi còn sở hữu khả năng "chemistry" coupƖe cực đỉnh với ƅạn diễn, đóng cặp với ai Ɩà khiến muȏn dân phải “đẩy thuyền” nhiệt tìпh.

Ngô Lỗi vốn được làm quen với diễn xuất từ khi còn nhỏ, là một trong những sao nhí có sự nghiệp thành công nhất về sau này. Ngoài ngoại hình đẹp trai chuẩn nam thần, Ngô Lỗi có năng lực diễn xuất khá ổn trong số những tiểu sinh cùng tuổi. Có thể kể đến một số bộ phim nổi bật của "Em trai quốc dân" như: Lang Nha Bảng, Thiếu Nữ Toàn Phong, Trường Ca Hành, Tinh Hán Xán Lạn,...

'Ông hoàng chemistry' gọi tên Ngô Lỗi: cặp với mỹ nhân nào cũng 'ngọt sâu răng', fan 'đẩy thuyền' nhiệt tình - Ảnh 1

Ở thời điểm hiện tại, sự nghiệp của Ngô Lỗi đang phát triển tương đối tốt, nam diễn viên có nhiều tài nguyên phim truyền hình có cơ hội hợp tác với nhiều diễn viên nữ nổi tiếng hiện nay như Đàm Tùng Vận, Triệu Lộ Tư, Địch Lệ Nhiệt Ba,... Nhưng điều đáng chú ý, dù là kết hợp với nàng mỹ nhân nào dù là cùng lứa hay đàn chị thì Ngô Lỗi vẫn vào vai couple vô cùng "ngọt", tạo "phản ứng hóa học" bùng nổ.

Đầu tiên, phải nói đến sự hợp tác cực kỳ ăn ý của Ngô Lỗi cùng đàn chị Đàm Tùng Vận trong Thiếu Nữ Toàn Phong. Trong phim hai người vào vai cặp đôi oan gia Diệc Phong (Ngô Lỗi) - Hiểu Huỳnh (Đàm Tùng Vận), được khán giả yêu thích không thua kém gì cặp đôi chính. Không ít fan đã xuýt xoa trước ánh nhìn "thâm tình", những cảnh phim chung của hai người đều rất đẹp, phản ứng hóa học cũng rất tự nhiên dù anh chàng kém đàn chị của mình những 9 tuổi.

'Ông hoàng chemistry' gọi tên Ngô Lỗi: cặp với mỹ nhân nào cũng 'ngọt sâu răng', fan 'đẩy thuyền' nhiệt tình - Ảnh 2

Tiếp đến là tác phẩm Trường Ca Hành, "nên duyên" cùng Địch Lệ Nhiệt Ba đã giúp 2 nghệ sĩ thu về lượng fan couple cực kỳ lớn, đặc biệt là những phân cảnh tình cảm đau thương càng nhận được phải hồi tốt từ khán giả. Dù hơn nhau tới 8 tuổi nhưng cặp chị-em này hoàn toàn không cho thấy vấn đề tuổi tác, đặc biệt là Địch Lệ Nhiệt Ba khi cực kỳ xinh đẹp lúc đứng cạnh đàn em.

'Ông hoàng chemistry' gọi tên Ngô Lỗi: cặp với mỹ nhân nào cũng 'ngọt sâu răng', fan 'đẩy thuyền' nhiệt tình - Ảnh 3

Và chắc chắn không thể thiếu Tinh Hán Xán Lạn hợp tác cùng Triệu Lộ Tư được lên sóng trong mùa hè năm nay đã trở thành một cơn sốt trên khắp các trang mạng xã hội. Một điều khán giả không ngờ chính là việc chemistry của cặp đôi chính lại mạnh và hấp dẫn đến như vậy. Cũng nhờ điều này, nhiều khán giả đã ưu ái đặt cho nam diễn viên 22 tuổi biệt danh "bậc thầy tạo chemistry" của phim Hoa Ngữ. 

'Ông hoàng chemistry' gọi tên Ngô Lỗi: cặp với mỹ nhân nào cũng 'ngọt sâu răng', fan 'đẩy thuyền' nhiệt tình - Ảnh 4

Được biết, hiện tại, Ngô Lỗi tập trung cho dự án mới mang tên Tình Yêu Mà Thôi hợp tác cùng Châu Vũ Đồng. Với loạt khoảnh khắc "tình bể bình" của cặp đôi chính được leak ra từ hậu trường của phim, khán giả kỳ vọng đây sẽ tiếp tục là một tác phẩm thành công và gây được tiếng vang của Ngô Lỗi.

'Ông hoàng chemistry' gọi tên Ngô Lỗi: cặp với mỹ nhân nào cũng 'ngọt sâu răng', fan 'đẩy thuyền' nhiệt tình - Ảnh 5

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Nhờ sự xuất hiện của mỹ nhân này mà cơ hội cho cặp đôi Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi tái hợp dường như đã tiêu tan hoàn toàn.

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