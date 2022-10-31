"Cuộc chiến nhan sắc' không hồi kết giữa Bạch Lộc - Địch Lệ Nhiệt Ba: mỹ nhân Châu Sinh Như Cố 'thua sát nút' chỉ vì 1 chi tiết

Sao quốc tế 31/10/2022 16:49

Cùng diện những mẫu váy hoa trong tạo hình gần đây của Địch Lệ Nhiệt Ba - Bạch Lộc lại khiến dân tình mang ra bàn tán, so kè nhan sắc.

Với vẻ ngoài xinh đẹp và diễn xuất ngày một tiến bộ, Bạch LộcĐịch Lệ Nhiệt Ba hiện nay đều là những nữ diễn viên rất được săn đón. Không chỉ có lưu lượng này càng cao mà con đường phát triển sự nghiệp của 2 cô nàng cũng được nhận xét là rất xán lạn. Thời gian gần đây, hai người đẹp này liên tục bị đặt lên bàn cân so sánh vì đụng độ tạo hình.  

'Cuộc chiến nhan sắc' không hồi kết giữa Bạch Lộc - Địch Lệ Nhiệt Ba: mỹ nhân Châu Sinh Như Cố 'thua sát nút' chỉ vì 1 chi tiết - Ảnh 1

'Cuộc chiến nhan sắc' không hồi kết giữa Bạch Lộc - Địch Lệ Nhiệt Ba: mỹ nhân Châu Sinh Như Cố 'thua sát nút' chỉ vì 1 chi tiết - Ảnh 2

Trong lần tham gia sự kiện gần đây, Địch Lệ Nhiệt Ba và Bạch Lộc đều được khen ngợi bởi loạt tạo hình xinh đẹp. Đặc biệt, những tạo hình "đụng ý tưởng" của 2 nàng tiểu hoa đã nhận được sự chú ý lớn của khán giả. Trước là đồ liền thân màu trắng sau lại là váy hoa khiến dân mạng đắn đo không biết ai đẹp hơn.

Cụ thể, khi tham gia buổi phát sóng trực tiếp của một thương hiệu đang hợp tác, Địch Lệ Nhiệt Ba lại khiến fan trầm trồ khi hóa thân thành nàng tiên váy vàng siêu ngọt ngào và lộng lẫy. Nhan sắc lai tây của nàng mỹ nữ Tân Cương nổi bật trong mọi khung hình.

'Cuộc chiến nhan sắc' không hồi kết giữa Bạch Lộc - Địch Lệ Nhiệt Ba: mỹ nhân Châu Sinh Như Cố 'thua sát nút' chỉ vì 1 chi tiết - Ảnh 3

'Cuộc chiến nhan sắc' không hồi kết giữa Bạch Lộc - Địch Lệ Nhiệt Ba: mỹ nhân Châu Sinh Như Cố 'thua sát nút' chỉ vì 1 chi tiết - Ảnh 4

Trong loạt ảnh chưa chỉnh sửa, "mỹ nhân Tân Cương" vẫn đủ sức "đốn tim" cư dân mạng bởi vẻ đẹp gợi cảm, đúng chuẩn hình tượng tiểu thư đài cát được các chị em mê mẩn. Không chỉ thế, nhiều người còn cho rằng với tạo hình này, Nhiệt Ba như trẻ hơn vài tuổi, rất giống với nhân vật Ngô An Phách mà cô nàng từng thủ vai trong bộ phim Tình Yêu Thời Weibo.

'Cuộc chiến nhan sắc' không hồi kết giữa Bạch Lộc - Địch Lệ Nhiệt Ba: mỹ nhân Châu Sinh Như Cố 'thua sát nút' chỉ vì 1 chi tiết - Ảnh 5

Cũng tương tự Địch Lệ Nhiệt Ba, Bạch Lộc cũng lộ diện với tạo hình váy hoa trong một sự kiện mới đây. Trong lần xuất hiện này, mỹ nhân Châu Sinh Như Cố lại khiến khán giả có chút thất vọng khi diện một chiếc váy màu da nổi bật với những họa tiết hoa đen nổi bật nhưng cách trang điểm lại không phù hợp. Nhiều netizen nhận xét, Bạch Lộc vốn muốn "cưa sừng làm nghé" với tạo hình tóc buộc 2 bên trẻ trung nhưng lại thất bại khi chọn màu son đỏ đậm, bóng bẩy, make up già dặn khiến cô nàng "dừ" hơn hẳn.

'Cuộc chiến nhan sắc' không hồi kết giữa Bạch Lộc - Địch Lệ Nhiệt Ba: mỹ nhân Châu Sinh Như Cố 'thua sát nút' chỉ vì 1 chi tiết - Ảnh 6

'Cuộc chiến nhan sắc' không hồi kết giữa Bạch Lộc - Địch Lệ Nhiệt Ba: mỹ nhân Châu Sinh Như Cố 'thua sát nút' chỉ vì 1 chi tiết - Ảnh 7

Cùng lộ diện với tạo hình váy hoa, thế nhưng rõ ràng Địch Lệ Nhiệt Ba đã phát huy được tốt ưu thế nhan sắc của mình hơn Bạch Lộc. Liên tục "lép vế" ở khoản nhan sắc, fan hâm mộ của Bạch Lộc đang rất trông chờ cô nàng sẽ phục thù ở "đường đua" phim ảnh sắp tới. Hiện Bạch Lộc đang có 2 tác phẩm cổ trang chờ lên sóng Trường Nguyệt Tẫn Minh và Ninh An Như Mộng. Trong khi đó, Địch Lệ Nhiệt Ba có trong tay dự án An Lạc Truyện cũng được kỳ vọng không kém. 

'Cuộc chiến nhan sắc' không hồi kết giữa Bạch Lộc - Địch Lệ Nhiệt Ba: mỹ nhân Châu Sinh Như Cố 'thua sát nút' chỉ vì 1 chi tiết - Ảnh 8

'Cuộc chiến nhan sắc' không hồi kết giữa Bạch Lộc - Địch Lệ Nhiệt Ba: mỹ nhân Châu Sinh Như Cố 'thua sát nút' chỉ vì 1 chi tiết - Ảnh 9

'Cuộc chiến nhan sắc' không hồi kết giữa Bạch Lộc - Địch Lệ Nhiệt Ba: mỹ nhân Châu Sinh Như Cố 'thua sát nút' chỉ vì 1 chi tiết - Ảnh 10

Hiện tại, cả 3 dự án phim cổ trang của Địch Lệ Nhiệt Ba và Bạch Lộc đều chưa có lịch phát sóng cụ thể, các fan hy vọng đây đều sẽ là những tác phẩm tạo nên "cơn sốt" trong tương lai. 

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Dù chưa có lịch phát sóng cụ thể nhưng những bộ phim này do Tiêu Chiến, Địch Lệ Nhiệt Ba hay Bạch Lộc đều chứng minh độ hot khi đều phá 1 triệu lượt đặt trước.

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