Trailer phim của Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba đạt lượt xem 'khủng' sau 1 ngày, quả không hổ danh sao nữ đứng đầu lứa 90

Đáng chú ý là trailer phim "Trường Tương Tư" có sự góp mặt của Dương Tử và Công Tố Tinh Anh do Địch Lệ Nhiệt Ba đóng chính đều đã vượt mốc 25 triệu lượt xem chỉ sau 1 ngày phát hành. Điều này chứng tỏ sự quan tâm đông đảo đối với hai nữ diễn viên đứng đầu lứa 90.

Vào ngày 3/11 vừa qua, Tencent - đơn vị sản xuất và phát hành phim - chương trình giải trí hàng đầu Trung Quốc đã công bố hàng loạt trailer cũng như hình ảnh của các tác phẩm dự kiến lên sóng vào cuối năm 2022, đầu năm 2023, trong đó có nhiều tác phẩm được mong chờ như Trường Tương Tư, Công Tố Tinh Anh, Phồn hoa,…

Với Trường Tương Tư của Dương Tử, đoạn giới thiệu phim đã mang tới cho người xem những lát cắt đầu tiên về các nhân vật chính: Tiểu Yêu (Dương Tử), Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi), Chuyên Húc (Trương Vãn Ý) và Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ). Đây là một trong những dự án cổ trang được đầu tư lớn và chỉnh chu về kịch bản nhất trong năm 2022, do đó "Trường Tương Tư" được kỳ vọng sẽ là bộ phim giúp danh tiếng của Dương Tử được vững vàng và nâng tầm hơn.

Trường Tương Tư xoay quanh nhân vật Tiểu Yêu (hay còn gọi là Cao Tân Cửu Dao) sống không cha không mẹ từ nhỏ. Cô có thể biến thành mọi hình dạng tùy ý nhưng lại không nhớ nổi dáng vẻ của chính mình. Cuộc sống của nàng trải qua không vui vẻ khi không biết cha ruột là ai, rời xa mẹ từ tấm bé, lưu lạc nơi chân trời góc bể. Tiểu Yêu từng giả trai, sống dưới tên gọi Tiểu Lục, hành nghề thầy thuốc ở một trấn nhỏ. Sau đó, nàng gặp gỡ Đồ Sơn Cảnh, Tương Liễu, Chuyên Húc. Cả ba nhân vật đều có ảnh hưởng lớn đến cuộc đời của Tiểu Yêu.

Công Tố Tinh Anh

Công Tố Tinh Anh do Địch Lệ Nhiệt Ba và Đồng Đại Vi đảm nhận vai chính cũng nhận được nhiều sự chú ý của công chúng. Đây được xem là cơ hội tốt để mỹ nhân Tân Cương có thể thử thách với vai diễn mới đa dạng hơn và khẳng định được khả năng diễn xuất của mình.

Dựa trên 10 vụ án điển hình trong quá trình trấn áp tội phạm công nghệ cao, Công tố tinh anh không chỉ khắc họa lại quá trình phá án, mà còn giúp người xem hiểu hơn về hai ngành nghề đặc thù là Công tố và Cảnh sát thông qua bộ đôi nhân vật An Ni (Địch Lệ Nhiệt Ba) - Hà Lục Nguyên (Đồng Đại Vi).

Vừa tốt nghiệp đại học, An Ni đã được nhận công tác tại Viện Kiểm sát và thường xuyên phải 'bắt cặp' với Hà Lục Nguyên - đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu, càng ngày, An Ni càng thể hiện bản thân phù hợp với vị trí kiểm sát viên, khiến Lục Nguyên phải nhìn cô bằng ánh mắt khác.