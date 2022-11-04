Địch Lệ Nhiệt Ba 'gây bão' diện trang phục công tố 'cực ngầu' trong trailer mới nhất của 'Công Tố Tinh Anh'

Sao quốc tế 04/11/2022 12:50

Khi khoác lên mình bộ trang phục trong bộ phim "Công Tố Tinh Anh", Địch Lệ Nhiệt Ba gần như "lột xác" một cách ngoạn mục.

Mới đây, Tencent video đã tổ chức đại hội chiêu thương, nhân dịp này đoàn phim "Công Tố Tinh Anh" do Địch Lệ Nhiệt Ba đảm nhận vai nữ chính đã tung trailer mới. Bên cạnh việc hé lộ nhiều tình tiết và phân cảnh vô cùng kịch tính, hứa hẹn đem lại bất ngờ, thì tạo hình của Địch Lệ Nhiệt Ba nhận về vô số khen ngợi.

Có thể thấy qua đoạn trailer, khi khoác lên mình bộ trang phục, Địch Lệ Nhiệt Ba gần như "lột xác" một cách ngoạn mục. Đặc biệt, với vai trò là kiểm sát viên, mỹ nhân Tân Cương thể hiện rõ sự trưởng thành, chững chạc. Ánh mắt cương trực cùng thần thái sắc lạnh giúp Địch Lệ Nhiệt Ba nhận về vô số lời khen ngợi.

Địch Lệ Nhiệt Ba 'gây bão' diện trang phục công tố 'cực ngầu' trong trailer mới nhất của 'Công Tố Tinh Anh' - Ảnh 1Địch Lệ Nhiệt Ba 'gây bão' diện trang phục công tố 'cực ngầu' trong trailer mới nhất của 'Công Tố Tinh Anh' - Ảnh 2Địch Lệ Nhiệt Ba 'gây bão' diện trang phục công tố 'cực ngầu' trong trailer mới nhất của 'Công Tố Tinh Anh' - Ảnh 3Địch Lệ Nhiệt Ba 'gây bão' diện trang phục công tố 'cực ngầu' trong trailer mới nhất của 'Công Tố Tinh Anh' - Ảnh 4Địch Lệ Nhiệt Ba 'gây bão' diện trang phục công tố 'cực ngầu' trong trailer mới nhất của 'Công Tố Tinh Anh' - Ảnh 5

Bộ phim "Công tố tinh anh" đánh dấu sự thay đổi trong cách chọn vai của Địch Lệ Nhiệt Ba. Sau nhiều năm đóng phim thần tượng, cô bắt đầu thử sức với thể loại chính kịch, tâm lý. Trong bộ phim này, cô vào vai kiểm sát viên trẻ tuổi An Ni được giao nhiệm vụ điều tra về vụ án sinh viên đại học mất tích. Cô sẽ cùng đội trưởng đội cảnh sát hình sự Hà Lục Nguyên (Đồng Đại Vỹ) tìm ra chứng cứ hữu hiệu để buộc tội hung thủ, đồng thời xử lý hàng loạt vụ án có liên quan đến tội phạm mạng như phát hình ảnh khiêu dâm trên sóng livestream, đánh bạc, gian lận và lừa đảo trực tuyến... 

Ngoài Địch Lệ Nhiệt Ba phim còn có sự tham gia của các diễn viên như Cao Hâm, Hàn Đống, Trương Khả Doanh, Vưu Tĩnh Như...

Địch Lệ Nhiệt Ba 'gây bão' diện trang phục công tố 'cực ngầu' trong trailer mới nhất của 'Công Tố Tinh Anh' - Ảnh 6

Đây cũng chính là bộ phim truyền hình đầu tiên của Địch Lệ Nhiệt Ba được phát sóng trên CCTV sau 9 năm bước chân vào ngành phim ảnh. Chính vì vậy, việc Địch Lệ Nhiệt Ba được đài trung ương lựa chọn vào vai nữ chính trong "Công tố tinh anh" là bước ngoặt sự nghiệp, góp phần củng cố địa vị của người đẹp 30 tuổi.

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