Địch Lệ Nhiệt Ba 'gây bão' diện trang phục công tố 'cực ngầu' trong trailer mới nhất của 'Công Tố Tinh Anh'

Mới đây, Tencent video đã tổ chức đại hội chiêu thương, nhân dịp này đoàn phim "Công Tố Tinh Anh" do Địch Lệ Nhiệt Ba đảm nhận vai nữ chính đã tung trailer mới. Bên cạnh việc hé lộ nhiều tình tiết và phân cảnh vô cùng kịch tính, hứa hẹn đem lại bất ngờ, thì tạo hình của Địch Lệ Nhiệt Ba nhận về vô số khen ngợi.

Có thể thấy qua đoạn trailer, khi khoác lên mình bộ trang phục, Địch Lệ Nhiệt Ba gần như "lột xác" một cách ngoạn mục. Đặc biệt, với vai trò là kiểm sát viên, mỹ nhân Tân Cương thể hiện rõ sự trưởng thành, chững chạc. Ánh mắt cương trực cùng thần thái sắc lạnh giúp Địch Lệ Nhiệt Ba nhận về vô số lời khen ngợi.