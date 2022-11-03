Mặt mộc đẹp không tỳ vết của Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn 'gây sốc' dù đã bước sang tuổi 30

Sao quốc tế 03/11/2022 08:18

Mới đây, Địch Lệ Nhiệt Ba đã tung video khoe gương mặt không trang điểm của mình khiến khán giả không khỏi trầm trồ và ngạc nhiên.

Địch Lệ Nhiệt Ba được xem là một trong những mỹ nhân hàng đầu của màn ảnh Hoa ngữ hiện tại. Nữ diễn viên sở hữu đôi mắt to, khuôn miệng xinh xắn, sống mũi cao và thân hình thon thả khiến dối phương luôn phải trầm trồ và tấm tắc ngợi khen. Đặc biệt, với góc chụp nghiêng, cô khoe các đường nét hoàn hảo trên gương mặt, đặc biệt là sống mũi cao và thẳng,

Mới đây, nàng mỹ nhân Tân Cương đã đăng một video tự quay lên mạng xã hội, thể hiện một cách hoàn hảo và chân thực vẻ đẹp trời ban của cô nàng. Trong video, nữ diễn viên mặc một chiếc áo sơ mi trắng bằng lụa và chỉ đơn giản là buộc tóc dài với nụ cười nhẹ nhàng tạo cho cô một khí chất thanh tao và thanh khiết.

Mặt mộc đẹp không tỳ vết của Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn 'gây sốc' dù đã bước sang tuổi 30 - Ảnh 1

Có thể thấy, Địch Lệ Nhiệt Ba đã sở hữu một thần thái và nhan sắc vô cùng xinh đẹp, rất hợp để làm một minh tinh, ngôi sao nổi tiếng. Những đường nét trên khuôn mặt của cô đều rất sắc sảo và thu hút ánh nhìn của mọi người. Bên cạnh đó, nàng mỹ nhân Tân Cương rất biết cách chụp hình để khoe những góc mặt đẹp của bản thân.

Từ một diễn viên chưa có nhiều tiếng tăm, Địch Lệ Nhiệt Ba thăng tiến đáng kể trong sự nghiệp, trở thành nữ thần nhan sắc thế hệ mới và tiểu hoa đán 9x được truyền thông Hoa ngữ chăm sóc chu đáo. Nữ diễn viên cũng không ngại làm mới mình, thử sức với nhiều phong cách khác nhau trong các bộ ảnh thời trang hay tạo hình trong các vai diễn. 

Mặt mộc đẹp không tỳ vết của Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn 'gây sốc' dù đã bước sang tuổi 30 - Ảnh 2

Gần đây, bộ phim "Công tố tinh anh" đánh dấu sự thay đổi trong cách chọn vai của Địch Lệ Nhiệt Ba. Sau nhiều năm đóng phim thần tượng, cô bắt đầu thử sức với thể loại chính kịch, tâm lý. Trong bộ phim này, cô vào vai kiểm sát viên trẻ tuổi An Ni được giao nhiệm vụ điều tra về vụ án sinh viên đại học mất tích. Cô sẽ cùng đội trưởng đội cảnh sát hình sự Hà Lục Nguyên (Đồng Đại Vỹ) tìm ra chứng cứ hữu hiệu để buộc tội hung thủ, đồng thời xử lý hàng loạt vụ án có liên quan đến tội phạm mạng như phát hình ảnh khiêu dâm trên sóng livestream, đánh bạc, gian lận và lừa đảo trực tuyến.

Đây cũng chính là bộ phim truyền hình đầu tiên của Địch Lệ Nhiệt Ba được phát sóng trên CCTV sau 9 năm bước chân vào ngành phim ảnh. Việc được đài trung ương lựa chọn vào vai nữ chính trong Công tố tinh anh là bước ngoặt sự nghiệp, góp phần củng cố địa vị của người đẹp 30 tuổi.

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