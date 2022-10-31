Thay vì lựa chọn kiểu mơ mộng, nhẹ nhàng dưới ô như bao người đẹp khác, mỹ nhân Tân Cương lại sử dụng màu sắc trăng đen đối lập, mang đến cảm giác lạnh lùng nhưng cực gợi cảm, đúng chuẩn hình tượng “nữ cường” được các chị em mê mẩn.

Mới đây, Địch Lệ Nhiệt Ba đã có lịch trình khá bận rộn khi 2 ngày liên tiếp tham gia hoạt động trực tuyến cho nhãn hàng mà mình làm đại diện. Cụ thể, khi tham gia buổi trò chuyện với tư cách người phát ngôn của thương hiệu Swisse, nữ diễn viên lựa chọn phong cách trưởng thành, đơn giản. Bộ ảnh đậm khí chất "cực ngầu" của nữ diễn viên được người hâm mộ cực kỳ ưa thích. Thậm chí, hosearch Địch Lệ Nhiệt Ba cầm ô còn tiến thặng lên vị trí thứ 3 tại Trung.

Tuy nhiên, khi tham gia buổi phát sóng trực tiếp của thương hiệu Comfort vào ngày hôm sau, Địch Lệ Nhiệt Ba lại khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ và trầm trồ khi hóa thân thành nàng tiên váy vàng siêu ngọt ngào và lộng lẫy. Đắc biệt, những bức ảnh chụp cận mặt cho thấy nhan sắc không góc chết của người đẹp, còn đôi chân dài miên man cũng được mỹ nhân Tân Cương khoe triệt để trong chiếc váy ngắn.

Do đó, công chúng cùng không tiếc lời khen ngợi Địch Lệ Nhiệt Ba, cho thấy sự mong chờ của người xem mỗi khi ngôi sao hàng đầu này xuất hiện.

Hiện tại, Địch Lệ Nhiệt Ba đang chuyển hướng sự nghiệp sang dòng phim kịch. Mới đây, cô đóng máy dự án Công tố tinh anh, đóng cặp với Đồng Đại Vi, Cao Hâm, Hàn Đống... Đây là dự án trọng điểm do Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc sản xuất. Nội dung kể về 10 vụ án dựa trên các trường hợp có thật về tội phạm không gian mạng. Trong đó, Địch Lệ Nhiệt Ba vào vai kiểm sát viên trẻ tuổi An Ni của viện kiểm sát Giang Thành, được kiểm sát trưởng giao cho nhiệm vụ tham gia điều tra ban đầu về vụ án sinh viên đại học mất tích.

Đây là dạng nhân vật mới, khác hoàn toàn những vai diễn ngôn tình trước đó mà Địch Lệ Nhiệt Ba thể hiện. Do đó, đây cũng là thử thách về diễn xuất dành cho mỹ nhân Tân Cương.