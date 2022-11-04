Choáng váng với loạt tạo hình 'đỉnh cao' của Dương Tử trong trailer Trường Tương Tư

Cụ thể, nữ chính Tiểu Yêu (Dương Tử) đã xuất hiện với rất nhiều tạo hình khác nhau. Từ trang phục giả nam đáng yêu cho đến những tạo hình thời Đường dịu dàng, trang nhã của nàng tiểu hoa đều gây ấn tượng mạnh.

Mới đây, trong đại hội chiêu thương và công bố loạt poster, trailer phim sắp lên sóng của Tencent, bộ phim trọng điểm "Trường Tương Tư" do Dương Tử , Trương Vãn Ý , Đặng Vi , Đàn Kiện Thứ đóng chính cũng được tiết lộ. Ngay khi đăng tải, loạt tạo hình của nữ chính Dương Tử trong phần trailer đã khiến dân tình mê mẩn và ca ngợi hết lời vì quá đẹp.

Thế nhưng, khiến khán giả trầm trồ nhất phải là tạo hình khi Tiểu Yêu khôi phục thân phận Cao Tân Vương Cơ Cửu Dao. Gương mặt thanh tú, kiểu tóc búi cao kết hợp cùng phụ kiện vàng lấp lánh giúp cô nàng trông vừa đẹp lại vừa cao quý, quyền lực.

Ngoài ra, tạo hình tân nương của Dương Tử trong Trường Tương Tư cũng khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Trước đó, cô nàng từng bị chê mặc hỉ phục như hàng mã khi tạo hình này bị leak trên mạng. Thế nhưng sau khi được nhìn thấy hình ảnh sắc nét của bộ hồng y này, nhiều dân mạng đã không khỏi bất ngờ vì sự lộng lẫy, cầu kỳ.

Trường Tương Tư xoay quanh nhân vật Tiểu Yêu (hay còn gọi là Cao Tân Cửu Dao) sống không cha không mẹ từ nhỏ. Cô có thể biến thành mọi hình dạng tùy ý nhưng lại không nhớ nổi dáng vẻ của chính mình. Cuộc sống của nàng trải qua không vui vẻ khi không biết cha ruột là ai, rời xa mẹ từ tấm bé, lưu lạc nơi chân trời góc bể. Tiểu Yêu từng giả trai, sống dưới tên gọi Tiểu Lục, hành nghề thầy thuốc ở một trấn nhỏ. Sau đó, nàng gặp gỡ Đồ Sơn Cảnh, Tương Liễu, Chuyên Húc. Cả ba nhân vật đều có ảnh hưởng lớn đến cuộc đời của Tiểu Yêu.

Hiện tại, bộ phim Trường Tương Tư đang trong quá trình hậu kỳ, bộ phim dự kiến sẽ lên sóng vào năm 2023.