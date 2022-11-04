Choáng váng với loạt tạo hình 'đỉnh cao' của Dương Tử trong trailer Trường Tương Tư

Sao quốc tế 04/11/2022 19:48

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung dành "cơn mưa" lời khen trước tạo hình "cực phẩm" của Dương Tử trong trailer chính thức đầu tiên của bộ phim "Trường Tương Tư".

Mới đây, trong đại hội chiêu thương và công bố loạt poster, trailer phim sắp lên sóng của Tencent, bộ phim trọng điểm "Trường Tương Tư" do Dương Tử, Trương Vãn Ý, Đặng Vi, Đàn Kiện Thứ đóng chính cũng được tiết lộ. Ngay khi đăng tải, loạt tạo hình của nữ chính Dương Tử trong phần trailer đã khiến dân tình mê mẩn và ca ngợi hết lời vì quá đẹp.

Cụ thể, nữ chính Tiểu Yêu (Dương Tử) đã xuất hiện với rất nhiều tạo hình khác nhau. Từ trang phục giả nam đáng yêu cho đến những tạo hình thời Đường dịu dàng, trang nhã của nàng tiểu hoa đều gây ấn tượng mạnh.

Choáng váng với loạt tạo hình 'đỉnh cao' của Dương Tử trong trailer Trường Tương Tư - Ảnh 1Choáng váng với loạt tạo hình 'đỉnh cao' của Dương Tử trong trailer Trường Tương Tư - Ảnh 2

 

Thế nhưng, khiến khán giả trầm trồ nhất phải là tạo hình khi Tiểu Yêu khôi phục thân phận Cao Tân Vương Cơ Cửu Dao. Gương mặt thanh tú, kiểu tóc búi cao kết hợp cùng phụ kiện vàng lấp lánh giúp cô nàng trông vừa đẹp lại vừa cao quý, quyền lực.

Choáng váng với loạt tạo hình 'đỉnh cao' của Dương Tử trong trailer Trường Tương Tư - Ảnh 3Choáng váng với loạt tạo hình 'đỉnh cao' của Dương Tử trong trailer Trường Tương Tư - Ảnh 4

 

Ngoài ra, tạo hình tân nương của Dương Tử trong Trường Tương Tư cũng khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Trước đó, cô nàng từng bị chê mặc hỉ phục như hàng mã khi tạo hình này bị leak trên mạng. Thế nhưng sau khi được nhìn thấy hình ảnh sắc nét của bộ hồng y này, nhiều dân mạng đã không khỏi bất ngờ vì sự lộng lẫy, cầu kỳ.

Choáng váng với loạt tạo hình 'đỉnh cao' của Dương Tử trong trailer Trường Tương Tư - Ảnh 5

Trường Tương Tư xoay quanh nhân vật Tiểu Yêu (hay còn gọi là Cao Tân Cửu Dao) sống không cha không mẹ từ nhỏ. Cô có thể biến thành mọi hình dạng tùy ý nhưng lại không nhớ nổi dáng vẻ của chính mình. Cuộc sống của nàng trải qua không vui vẻ khi không biết cha ruột là ai, rời xa mẹ từ tấm bé, lưu lạc nơi chân trời góc bể. Tiểu Yêu từng giả trai, sống dưới tên gọi Tiểu Lục, hành nghề thầy thuốc ở một trấn nhỏ. Sau đó, nàng gặp gỡ Đồ Sơn Cảnh, Tương Liễu, Chuyên Húc. Cả ba nhân vật đều có ảnh hưởng lớn đến cuộc đời của Tiểu Yêu.

Hiện tại, bộ phim Trường Tương Tư đang trong quá trình hậu kỳ, bộ phim dự kiến sẽ lên sóng vào năm 2023.

Xôn xao tin Lý Hiện 'yêu đương' với Ngu Thư Hân trong phim chuyển thể của Cố Mạn, liệu có 'bạo' như đóng với Dương Tử?

Xôn xao tin Lý Hiện 'yêu đương' với Ngu Thư Hân trong phim chuyển thể của Cố Mạn, liệu có 'bạo' như đóng với Dương Tử?

Mới đây, cư dân mạng lại tiếp tục xôn xao trước thông tin Ngu Thư Hân và Lý Hiện được đề cử vào vai nam - nữ chính trong dự án phim chuyển thể của Cố Mạn.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Tử Trương Vãn Ý Đặng Vi Đàn Kiện Thứ trường tương tư

TIN LIÊN QUAN

Xôn xao tin Lý Hiện 'yêu đương' với Ngu Thư Hân trong phim chuyển thể của Cố Mạn, liệu có 'bạo' như đóng với Dương Tử?

Xôn xao tin Lý Hiện 'yêu đương' với Ngu Thư Hân trong phim chuyển thể của Cố Mạn, liệu có 'bạo' như đóng với Dương Tử?

Dương Tử tiết lộ nữ diễn viên mà cô muốn hợp tác nhất trong làng giải trí Hoa ngữ

Dương Tử tiết lộ nữ diễn viên mà cô muốn hợp tác nhất trong làng giải trí Hoa ngữ

Dù chưa công bố lịch phát sóng nhưng 'Trường Tương Tư' của Dương Tử đã lập thành tích đáng mơ ước

Dù chưa công bố lịch phát sóng nhưng 'Trường Tương Tư' của Dương Tử đã lập thành tích đáng mơ ước

Mang danh nữ đỉnh lưu lượng, Dương Tử vẫn bị sao nữ mới nổi này 'tranh vai' trong dự án mới

Mang danh nữ đỉnh lưu lượng, Dương Tử vẫn bị sao nữ mới nổi này 'tranh vai' trong dự án mới

Là những sao nữ dẫn đầu thế hệ 9x Cbiz, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba đều giống nhau ở điểm này

Là những sao nữ dẫn đầu thế hệ 9x Cbiz, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba đều giống nhau ở điểm này

Rộ tin Thành Nghị và Cung Tuấn cùng 'chinh phục trái tim' Dương Tử trong dự án phim 'Bảy Thanh Hung Giản'

Rộ tin Thành Nghị và Cung Tuấn cùng 'chinh phục trái tim' Dương Tử trong dự án phim 'Bảy Thanh Hung Giản'

TIN MỚI NHẤT

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 1 giờ 31 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 2 giờ 31 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 31 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 1 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 41 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 46 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 7 giờ 1 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 46 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 8 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI