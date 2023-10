Xôn xao tin Lý Hiện 'yêu đương' với Ngu Thư Hân trong phim chuyển thể của Cố Mạn, liệu có 'bạo' như đóng với Dương Tử?

Mới đây, cư dân mạng lại tiếp tục xôn xao trước thông tin Ngu Thư Hân và Lý Hiện được đề cử vào vai nam - nữ chính trong dự án phim chuyển thể của Cố Mạn.

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung đang xôn xao trước thông tin bộ tiểu thuyết đình đám "Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ" của tác giả Cố Mạn đã được mua bản quyền để chuyển thể thành phim. Đắc biệt, hai diễn viên là Ngu Thư Hân và Lý Hiện đang là cái tên được thảo luận và đề cử vào vai nam - nữ chính của dự án này.

Trước đó, Nhậm Gia Luân từng được thông tin là đang tích cực xem xét cho vai nam chính của dự án này. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Lý Hiện hiện là cái tên được blogger nhắc đến.

Lý Hiện từng "gây bão" trên khắp các diễn đàn mạng xã hội khi ghép đôi cùng Dương Tử trong bộ phim đình đám "Cá Mực Hầm Mật". Vậy nên, dân tình đặt kỳ vọng anh cùng Ngu Thư Hân sẽ tiếp tục mang đến một "siêu phẩm" phim tình cảm nữa trong thời gian sắp tới. Hiện tại, phía Ngu Thư Hân và Lý Hiện chưa có phản hồi chính thức nào về tin đồn trên.

"Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ" là câu chuyện xoay quanh cô gái tên Nhiếp Hi Quang - một người có vẻ bề ngoài mềm mại, dịu dàng nhưng tận sâu trong nội tâm vô cùng mạnh mẽ và kiên cường. Sinh ra trong một gia đình khá giả, thế nhưng cô lại không hạnh phúc vì bố mình lại yêu một người phụ nữ khác. Mặc dù luôn canh cánh về những tủi nhục mà mẹ mình phải chịu nhưng Nhiếp Hi Quang vẫn phải chấp nhận vào làm ở công ty của bố. Tại đây, Hi Quang đã gặp lại Trang Tự - chàng trai cô đã từng đem lòng yêu thầm vào những năm thanh xuân cấp 3 đẹp đẽ và Lâm Tự Sâm - vị giám đốc mạnh mẽ, quyết đoán, công khai dành tình cảm cho cô.

