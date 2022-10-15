"Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người" là một trong những tác phẩm nhận được nhiều ý kiến trái chiều nhận xét về nội dung khi vừa mới lên sóng. Tuy nhiên, sau 1 thời gian chiếu, bộ phim trở nên ngày một phổ biến và nhận được nhiều sự quan tâm, bằng chứng là tác phẩm đã đạt được 10000 điểm nhiệt trên nền tảng Youku.

Mới đây, bộ phim đã chính thức đi đến tập cuối cùng với kết thúc vô cùng viên mãn. Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người là một bộ phim tình cảm lãng mạn Trung Quốc kể về câu chuyện tình đáng yêu, ngọt ngào của anh chàng giáo sư Trang Vũ (do Trương Bân Bân thủ vai) cùng cô nàng beauty blogger Ngu Mỹ Nhân (do Ngu Thư Hân thủ vai). Cả hai đã cùng trải qua nhiều tình huống dở khóc dở cười nhưng cũng không kém phần sâu lắng. Qua đó, bộ đôi đã đưa người xem đến rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.