Mới đây, Ngu Thư Hân và Trương Bân Bân đã có một màn "kiss scene" nồng nhiệt trong tập cuối của bộ phim "Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người".
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"Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người" là một trong những tác phẩm nhận được nhiều ý kiến trái chiều nhận xét về nội dung khi vừa mới lên sóng. Tuy nhiên, sau 1 thời gian chiếu, bộ phim trở nên ngày một phổ biến và nhận được nhiều sự quan tâm, bằng chứng là tác phẩm đã đạt được 10000 điểm nhiệt trên nền tảng Youku.
Mới đây, bộ phim đã chính thức đi đến tập cuối cùng với kết thúc vô cùng viên mãn. Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người là một bộ phim tình cảm lãng mạn Trung Quốc kể về câu chuyện tình đáng yêu, ngọt ngào của anh chàng giáo sư Trang Vũ (do Trương Bân Bân thủ vai) cùng cô nàng beauty blogger Ngu Mỹ Nhân (do Ngu Thư Hân thủ vai). Cả hai đã cùng trải qua nhiều tình huống dở khóc dở cười nhưng cũng không kém phần sâu lắng. Qua đó, bộ đôi đã đưa người xem đến rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.
Trong bộ phim này, kthể phủ nhận sự nghiệp đối với nhân vật Trang Vũ mà nói, vẫn là một thứ rất quan trọng. Anh vẫn đang hằng ngày tìm tòi, nghiên cứu để có thể tìm ra được nhiều giống loài mới. Tiểu Ngu cũng rất hiểu bạn trai của mình, dù biết sẽ rất khó, rất buồn, nhưng cô vẫn luôn động viên gíao sư Trang ra nước ngoài phát triển sự nghiệp. Dù cả hai không được ở bên nhau nhưng họ vẫn luôn nhắn tin, call video, viết thư cho nhau để giữ mối quan hệ. Tình yêu của họ thật sâu đậm, cả hai vì nhau mà đã hi sinh rất nhiều.
Vỡ oà trong cảm xúc lắng động ấy, cả hai đã có một màn hôn nồng nhiệt. Điều đặc biệt ở đây, cảnh hôn của cặp đôi kéo dài đến tận 1 phút. Nhờ vào "phản ứng hóa học" đỉnh cao và sự hòa hợp giữa Trương Bân Bân và Ngu Thư Hân, cảnh hôn mang lại cảm giác ngọt ngào, sâu đậm và không hề nhàm chán.
Bộ phim Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người đã chính thức khép lại. Qua 35 tập phim, tác phẩm đã đem lại cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, giúp mọi người có một khoảng thời gian thư giãn nhờ những tình tiết hài hước, đáng yêu.