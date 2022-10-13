Hậu lập thành tích mới, Ngu Thư Hân tươi cười trên trường quay 'Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6'

Sao quốc tế 13/10/2022 11:55

Mới đây, Ngu Thư Hân nhận được sự quan tâm của cư dân mạng khi chia sẻ loạt ảnh hậu trường của bộ phim "Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6".

Mới đây, Ngu Thư Hân chia sẻ loạt ảnh hậu trường của bộ phim "Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6", cho thấy cô nàng mang lại bầu không khí tích cực và lạc quan.

Bộ phim sẽ xoay quanh hành trình hành tẩu giang hồ của hai anh em Việt Kim Triều và nghĩa muội là Việt Kỳ, qua đó vướng phải những ân oán tình thù hết sức rắc rối. Sánh đôi bên Hứa Khải, rất nhiều người chờ mong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6 sớm ra mắt, dự kiến sẽ là trong năm 2023. 

Hậu lập thành tích mới, Ngu Thư Hân tươi cười trên trường quay 'Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6' - Ảnh 1
Hậu lập thành tích mới, Ngu Thư Hân tươi cười trên trường quay 'Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6' - Ảnh 2
Hậu lập thành tích mới, Ngu Thư Hân tươi cười trên trường quay 'Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6' - Ảnh 3

Trước đó, Ngu Thư Hân là cái tên được mọi người truy lùng, tìm kiếm nhiều nhất. Ở tác phẩm Thương Lan Quyết trước đó, cô cũng xuất sắc phá 10000 nhiệt trên nền tảng IQIYI. Như vậy cô là nữ diễn viên lứa sau 95 đầu tiên có nhiệt độ phim phá 10000 ở cả hai nền tảng IQIYI và Youku.

Ngu Thư Hân đang dần lấy được thiện cảm trong mắt công chúng, khi từ một thần tượng, cô dần được công nhận như một diễn viên đích thực. Sau thành công của Thương Lan Quyết, Ngu Thư Hân tiếp tục gây ấn tượng với Khu rừng nhỏ của hai người - bộ phim có phong cách nhẹ nhàng, mang thông điệp sưởi ấm tâm hồn cho mỗi khán giả.

Hậu lập thành tích mới, Ngu Thư Hân tươi cười trên trường quay 'Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6' - Ảnh 4

Hiện tại, Ngu Thư Hân đang trong quá trình quay bộ phim Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6. Bộ phim vẫn chưa ấn định thời gian phát sóng nhưng đã được rất nhiều khán giả ủng hộ và chờ đón, họ mong rằng Ngu Thư Hân sẽ một lần nữa tạo ra cú nổ tiếp theo cho dự án này. Có thể thấy, Ngu Thư Hân hiện là một trong những ngôi sao 9x đang có sự nghiệp thăng tiến vượt bậc. 

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