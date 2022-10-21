Mới đây, loạt ảnh hậu trường gây tranh cãi của Ngu Thư Hân trong hậu trường bộ phim "Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6" được tiết lộ.

Dự án Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6 được khởi quay với nam nữ chính trong phim đã được xác nhận sẽ do Hứa Khải và Ngu Thư Hân đóng chính. Bộ phim này luôn nhận được sự chú ý và quan tâm của cư dân mạng trong quá trình quay hình. Mới đây, bộ cánh màu nâu tím và kiểu tóc của Ngu Thư Hân khiến người hâm mộ "sốc nặng" vì nhìn hài hước và có phần giống "thôn nữ". Từ màu sắc đến phụ kiện đều không đẹp và khiến điểm nhan sắc của Ngu Thư Han sụt giảm đáng kể. Thậm chí, không ít người còn "mỉa mai" rằng đoàn làm phim Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6 quá nghèo nên không thể đầu tư phục trang, tạo hình đẹp. Người hâm mộ của Ngu Thư Hân lại tức giận, yêu cầu thay đổi trang phục gấp.

Tuy nhiên, nhiều người cũng dành lời khen cho Ngu Thư Hân bởi vẻ đáng yêu và trần đầy năng lượng của cô nàng. Mặc dù diện trang phục "tơi tả" nhưng nữ diễn viên vẫn toát lên vẻ dễ thương và mang lại bầu không khí tích cực và lạc quan. Hiện tại, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 6 do Hứa Khải và Ngu Thư Hân đóng chính vẫn đang trong quá trình ghi hình và chưa ấn định lịch chiếu chính thức.

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 6 là câu chuyện xoay quanh chàng trai Việt Kim Triều dẫn theo em gái kết nghĩa Việt Kỳ xông pha giang hồ nhiều năm. Một lần, tình cờ Việt Kim Triều và Việt Kỳ quen biết với thiếu chủ Lạc Chiêu Ngôn. Nhờ cuộc gặp gỡ này mà Việt Kỳ biết được mẹ ruột của mình chính là cốc chủ Côn Bằng của cốc Xúc Ngữ - người mà ai cũng phải kiêng dè, nể sợ. Cốc chủ Côn Bằng có một loại "thần dược" hàng năm đều làm khổ bá tánh. Việt Kỳ lúc nào cũng mong mỏi tìm thấy mẹ ruột, nhưng lúc này cô phải giằng xé lựa chọn giữa tình thân và đại nghĩa. Sau tất cả những biến cố xảy đến, sự chính trực của Việt Kim Triều và Việt Kỳ không hề bị lung lay. Với sự giúp đỡ của Lạc Chiêu Ngôn cùng những người bạn khác, họ đã cùng đào sâu để tìm kiếm sự thật của những bí mật đằng sau "thần dược".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tao-hinh-moi-cua-ngu-thu-han-trong-tien-kiem-ky-hiep-6-gay-tranh-cai-trang-phuc-ra-sao-ma-khien-nguoi-ham-mo-reo-ten-515132.html