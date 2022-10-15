Rộ tin couple Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ đang hẹn hò, fan không ngừng phấn khích: 'Thuyền cuối cùng đã cập bến rồi hay chăng?'

Sao quốc tế 15/10/2022 23:50

Hàng loạt những bằng chứng được fan đưa ra cho thấy Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ đang hẹn hò với nhau.

Thành công của Thương Lan Quyết đã giúp Vương Hạc ĐệNgu Thư Hân trở thành cặp đôi được yêu thích nhất nhì màn ảnh Hoa ngữ. Tuy nhiên, điều này cũng khiến họ bị liên tiếp đẩy thuyền đến với nhau nhưng điều này vốn đã gặp trở ngại nay từ ban đầu khi hầu hết các trang mạng xứ Trung đều cho rằng nam diễn viên họ Hạc đã có người yêu.

Rộ tin couple Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ đang hẹn hò, fan không ngừng phấn khích: 'Thuyền cuối cùng đã cập bến rồi hay chăng?' - Ảnh 1
Netizen phát hiện Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ dùng chung một đoạn nhạc trên Douyin, một người đăng bài ngày 13, người con lại là ngày 14, ghép 2 số lại với nhau sẽ là 1314 (Một đời một kiếp) - Ảnh: Internet

Dẫu vậy mới đây những ai là fan của couple này đã thêm một lần nữa được thắp sáng hy vọng khi hàng loạt bằng chứng hẹn hò của cặp đôi trai tài gái sắc của Thương Lan Quyết bị bắt gặp đang hẹn hò lén lút qua lại với nhau. 

Thậm chí, khi một cư dân mạng thắc mắc: "Sao tôi lại nghĩ đến Đệ Hân Dẫn Lực (tên couple của Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân) đang âm thầm đường?", đạo diễn Thương Lan Quyết - Y Tranh đã đáp lại bình luận này rằng: "Không ai có thể ngăn bạn liên tưởng, không một ai", tựa như một lời ám chỉ Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân có ý gì đó trên mức tình bạn. 

Rộ tin couple Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ đang hẹn hò, fan không ngừng phấn khích: 'Thuyền cuối cùng đã cập bến rồi hay chăng?' - Ảnh 2

 Cặp đôi còn bị soi ra đang dùng nhẫn đôi - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, điều này lại khiến người hâm mộ của Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân không hài lòng, cảm thấy Thương Lan Quyết đã chiếu xong, đạo diễn không cần trả lời vấn đề này, tránh gây ra những sự việc không đáng có, làm ảnh hưởng tới diễn viên. 

Dù chưa xác thực được thông tin cặp đôi đang hẹn hò có đúng là sự thật hay không nhưng khỏi phải nói tin tức này đã thu hút được một lượng lớn người quan tâm. Hơn lúc nào hết netizen đang kỳ vọng cả 2 sẽ chính thức cập bến bởi đây là hứa hẹn là cặp đôi hot nhất Cbiz nếu cả 2 yêu nhau. 

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Từ khóa:   Vương Hạc Đệ Ngu Thư Hân Thương Lan Quyết sao Châu Á sao Hoa ngữ

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