Bố Vương Hạc Đệ và cách quảng bá quán ăn có 'một không hai' khiến netizen không khỏi phì cười

Sao quốc tế 04/10/2022 21:15

Tận dụng cậu con trai đang là nam diễn viên nổi tiếng, bố của Vương Hạc Đệ có nghĩ ra cách PR quán của mình theo phương thức độc đáo khiến fan không khỏi phải bật cười.

Kể từ sau sự thành công của Thương Lan Quyết, cái tên Vương Hạc Đệ giờ đây đã và đang trở thành một trong những sao nam được săn đón nhiều nhất tại Cbiz. Bằng chứng là từ một nam diễn viên ít tài nguyên nhưng giờ đây trong tay anh chàng đã có thêm nhiều sự lựa chọn và còn sắp sửa ra mắt phim mới. 

Bố Vương Hạc Đệ và cách quảng bá quán ăn có 'một không hai' khiến netizen không khỏi phì cười - Ảnh 1
Thương Lan Quyết đã đưa tên tuổi của Vương Hạc Đệ lên tầm cao mới - Ảnh: Internet

Tận dụng trong lúc cậu con trai cưng đang nổi tiếng, bố của nam diễn viên đã nghĩ ra một cách PR quán ăn nhà anh theo cách độc lạ nhất từ trước đến nay và thật bất ngờ khi độ hiệu quả mà nó mang lại là rất cao. 

Cụ thể trên mạng xã hội xứ Trung, netizen đã liên tục truyền tay nhau bức ảnh được cho là một standee của Vương Hạc Đệ được đặt ở quán ăn của gia đình anh. Standee này do fan của nam diễn viên mang tới và đính kèm nội dung vô cùng thú vị: "Bổn tọa đứng đây nhìn, ai mà không ăn hết thì vào nhà bếp rửa đĩa".  Không những vậy, ngoài ảnh dán trên tủ lạnh, các ảnh trong quán "Đồ Chiên Bố Đệ" đều được fan của anh chàng đưa đến để trang trí, tạo điểm nhấn cho nhà hàng.

Bố Vương Hạc Đệ và cách quảng bá quán ăn có 'một không hai' khiến netizen không khỏi phì cười - Ảnh 2

Bố Vương Hạc Đệ và cách quảng bá quán ăn có 'một không hai' khiến netizen không khỏi phì cười - Ảnh 3
 Màn quảng cáo có một không hai của gia đình nam diễn viên - Ảnh: Internet

Cũng nhờ vậy mà quán của gia đình mỹ nam họ Vương càng có thêm nhiều người biết đến và tới thưởng thức. Một số bộ phận netizen còn trêu chọc rằng ''Cách để sử dụng hình ảnh của một sao nam Cbiz đình đám để marketing mà không mất phí. Cách số 1 - chính là làm phụ huynh của ngôi sao đó''. 

Được biết trước khi nổi tiếng sao nam Thương Lan Quyết cũng thường xuyên ra quán phụ giúp bố mẹ mình những lúc có thời gian rảnh rỗi. Tuy nhiên, do thời gian gần đây lịch trịch tấp nập nên fan cũng khó gặp anh chàng tại quán.  

Từ khóa:   Vương Hạc Đệ Thương Lan Quyết sao Châu Á sao Hoa ngữ Cbiz

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