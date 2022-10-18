Nghi vấn Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân 'phim giả tình thật', dân tình 'đẩy thuyền' bằng chứng rõ ràng mà còn chối?

Sao quốc tế 18/10/2022 14:08

Gần đây, cư dân mạng xứ Trung bàn tán xôn xao trước những bằng chứng được cho là Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân đang hẹn hò.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền nhiều bằng chứng cho việc cặp đôi Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân đang hẹn hò sau bộ phim "Thương Lan Quyết". Cụ thể, nhà sản xuất của phim "Thương Lan Quyết" là Vương Nhất Hủ đăng tải video hậu trường chụp tạp chí Neufmode của Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân có nhạc nền là bài "Chầm Chậm". Đây là bài hát do fan của cặp đôi này sáng tác.

Nhiều người hâm mộ cũng phát hiện ra Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân đăng một video trên nền tảng douyin và sử dụng chung một đoạn nhạc nền. Thời gian đăng của 2 ngôi sao sẽ ghép lại thành số 1314, có nghĩa là một đời một kiếp trong tiếng Trung. Đặc biệt, đạo diễn và nhân viên trong đoàn làm phim Thương Lan Quyết đều lên tiếng ủng hộ và "đẩy thuyền" cho Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân.

Nghi vấn Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân 'phim giả tình thật', dân tình 'đẩy thuyền' bằng chứng rõ ràng mà còn chối? - Ảnh 1

 

Ngoài ra, cộng đồng mạng còn phát hiện ra Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân cùng thuê một nhân viên nữ mặc dù cả hai không chung công ty quản lý. Cư dân mạng cho rằng cả hai đã "phim giả tình thật" nên mới có cùng nhân viên. Tuy nhiên, hiện tại, cả Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân đều im lặng trước tin đồn hẹn hò này.

Nghi vấn Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân 'phim giả tình thật', dân tình 'đẩy thuyền' bằng chứng rõ ràng mà còn chối? - Ảnh 2

Bộ phim thành công chinh phục được mọi tầng lớp khán giả nhờ cốt truyện mới lạ, hài hước, dễ xem, đặc biệt là màn "song kiếm hợp bích" cực ăn ý giữa Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân. Hiệu ứng bùng nổ của Thương Lan Quyết đã giúp cả hai trở thành cặp đôi được yêu thích nhất nhì hiện nay trên màn ảnh Hoa ngữ. Do đó, người hâm mộ cặp đôi Thương Lan Quyết luôn bày tỏ "khao khát" được nhìn thấy hai ngôi sao kết đôi ở ngoài đời thật.

Rộ tin Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân sẽ sớm 'yêu lại từ đầu' trong một dự án phim mới

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Sau thành công rực rỡ của bộ phim "Thương Lan Quyết", Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân trở thành một trong những cặp đôi được yêu thích nhất nhì trên màn ảnh Hoa ngữ. 

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