Mới đây, Đại Cẩm (người đứng đầu Chijin Studio) chuyên hợp tác với các nghệ sĩ, thương hiệu tiết lộ thù lao quảng cáo của các nghệ sĩ Hoa ngữ thời gian qua giảm mạnh. Ba năm trước, nghệ sĩ nổi tiếng hạng A có thể nhận được phí đại diện lên tới 20 triệu NDT (2,7 triệu USD) thì nay họ chỉ được một nửa, thậm chí 7 triệu NDT (970.000 USD). Các nghệ sĩ hạng B, C còn gặp khó khăn hơn trong quá trình tìm kiếm dự án phim hay hợp đồng quảng cáo.

Theo Sohu, do tình hình dịch bệnh, giới giải trí Trung Quốc đang trong thời kỳ ngưng trệ. Nhiều dự án không thể khởi quay dẫn tới khả năng kiếm việc của các diễn viên bị giảm thấp. Do đó, nhiều nghệ sĩ từng từ chối livestream bán hàng giờ cũng bước chân vào ngành thương mại điện tử. Một số khác nhận lời xuất hiện trong các app để quảng cáo.

Tuy nhiên, việc livestream bán hàng mang lại nhiều rủi ro và bị coi là làm giảm giá trị của các diễn viên. Nhiều nghệ sĩ bị chỉ trích khi giới thiệu các sản phẩm kém chất lượng, gây thiệt hại cho người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, dịch bệnh là nguyên nhân khiến giới giải trí Hoa ngữ ngưng trệ. Không chỉ phim ảnh bị ảnh hưởng mà lượng hợp đồng quảng cáo được ký kết cũng giảm sút rõ rệt. Lượng phim đóng giảm, thù lao quảng cáo không hậu hĩnh như trước, buộc các nghệ sĩ phải tìm cách kiếm tiền mới.

Theo Sohu, một xu hướng mới mở ra là các nghệ sĩ sẽ đăng ký tài khoản trên app Xiaohongshu (Tiểu Hồng Thư) và giới thiệu sản phẩm tại đây. Tuy nhiên, hình thức quảng cáo trên Tiểu Hồng Thư có sự khác biệt. Các nghệ sĩ không đơn giản quay một video quảng cáo hoặc đăng bài giới thiệu sản phẩm, mà thường chia sẻ dưới hình thức "sản phẩm tốt đã được họ sử dụng và giới thiệu cho mọi người". Các video thường là về hoạt động trong cuộc sống hàng ngày của nghệ sĩ như chơi thể thao, trang điểm, chăm sóc da, nấu ăn... Trong đó có vài cảnh tiết lộ sản phẩm họ đang sử dụng.

Theo Đại Cẩm, trước kia Tiểu Hồng Thư không phải app được các nghệ sĩ ưu ái sử dụng. Lâm Duẫn là nghệ sĩ lứa đầu tham gia Tiểu Hồng Thư. Hiện tại, tài khoản của cô có khoảng 10 triệu người theo dõi, cao hơn nhiều các ngôi sao hạng A hàng đầu khác. Bên cạnh đó, Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc, Âu Dương Na Na, Ngu Thư Hân, Chu Châu là những người hoạt động tích cực trên app này và nhận được thù lao quảng cáo cao hơn.

Người đứng đầu Chijin Studio, phân loại các ngôi sao trên Tiểu Hồng Thư theo giá trị thương mại của họ. Theo đó, đứng đầu là Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc. Họ được giới chuyên môn đánh giá là những người có dữ liệu chuyển hóa tốt nhất, và nhận thù lao lên tới 800.000 NDT (110.000 USD) cho mỗi lần quảng cáo.

Dàn sao trẻ 9X Bạch Lộc, Triệu Lộ Tư, Âu Dương Na Na và Ngu Thư Hân là những nghệ sĩ được các nhãn hàng săn đón trên Tiểu Hồng Thư.

Nhóm thứ hai là Lâm Duẫn và Âu Dương Na Na. Họ dựa vào các nội dung thú vị để thu hút người xem và trở thành những người dẫn đầu. Họ là những nghệ sĩ trẻ có độ nổi tiếng nhất định, có khả năng thúc đầy việc mua hàng nhưng không được quan tâm nhiều như nhóm đầu. Do đó, thù lao quảng cáo của Lâm Duẫn và Âu Dương Na Na vào khoảng 600.000 NDT (83.000 USD).

Nhóm thứ ba là Chu Châu, Hà Siêu Liên, Ngu Thư Hân và một số nghệ sĩ có xuất thân giàu có, với khí chất "quý phái". Họ mang lại cảm giác "chuyên dùng đồ tốt", nên được nhiều người xem quan tâm.

Ngoài ra, các chuyên gia chia sẻ có nhiều hình thức hợp tác quảng cáo, trong đó dễ thấy nhất là hình thức "chia sẻ kinh nghiệm", giới thiệu sản phẩm tốt các nghệ sĩ đang dùng.

Thứ hai là hình thức quay video ngắn. Các ngôi sao sẽ quay một clip ngắn giới thiệu sản phẩm, nhãn hàng mua lại và sử dụng video đó trong khoảng thời gian quy định. Đây là hình thức quảng cáo hợp đồng ngắn.

Hình thức cuối là người nổi tiếng gắn bó với một thương hiệu trong thời gian dài. Họ chỉ nhận mức phí cơ bản. Nhưng nếu hoàn thành KPI nhất định, họ nhận được phần trăm thu nhập từ việc bán sản phẩm. Theo Đại Cẩm, một số nữ nghệ sĩ nhờ tiền hoa hồng đã kiếm được hàng chục triệu NDT.

Tuy nhiên, hình thức quảng cáo nào và ở nền tảng nào đều có những rủi ro nhất định. Khi quyết định giới thiệu sản phẩm, nghệ sĩ đã dựa vào lòng tin mà khách hàng dành cho mình để kiếm tiền, do đó, các ngôi sao cần có trách nhiệm với hành động của mình.