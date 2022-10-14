Triệu Lộ Tư khoe mặt mộc không tì vết, được ví như 'tượng đài sắc đẹp' của châu Á

Làn da trắng và những đường nét hài hòa trên gương mặt của Triệu Lộ Tư khi cô để mặt mộc khiến dân tình không khỏi xuýt xoa.

Triệu Lộ Tư hiện tại là một trong những sao nữ nổi bật nhất trong dàn tiểu hoa 95. Sinh năm 1998 và gia nhập vào làng giải trí khi vừa tròn 18 tuổi, người đẹp đã nhanh chóng ghi dấu ấn với các vai diễn trong nhiều dự án như Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn, Thiên Lôi Nhất Bộ Chi Xuân Hoa Thu Nguyệt, Thanh Nang Truyện, Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta... và được công chúng đặt cho biệt danh "nữ hoàng xuyên không".

Triệu Lộ Tư thường xuyên xuất hiện với mặt mộc hoặc chỉ trang điểm nhẹ nhàng - Ảnh: Internet

Trong khi các nghệ sĩ xứ Trung liên tục xuất hiện với diện mạo hoàn mỹ cùng gương mặt đã được trang điểm kỹ càng thì Triệu Lộ Tư lại thường xuyên đăng tải lên trang cá nhân những bức ảnh mặt mộc của mình. Vì nhan sắc đỉnh cao kể cả khi không trang điểm, Triệu Lộ Tư được khán giả ví là "nữ thần mặt mộc" của C-biz. Người đẹp từng tiết lộ rằng bí quyết mà cô sử dụng để có làn da trắng sứ, mịn màng là chú trọng việc cấp ẩm cả trong lẫn ngoài.

Không chỉ có gương mặt xinh đẹp, nỗ lực giữ dáng của Triệu Lộ Tư cũng được nhiều người ngưỡng mộ. Được biết, khi mới gia nhập làng giải trí thì nữ diễn viên hơi mũm mĩm, nhưng hiện tại cô chỉ còn nặng khoảng 40kg với chiều cao 1,61m.

Vóc dáng thon gọn của Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Theo ETtoday, chế độ ăn mà Triệu Lộ Tư sử dụng tuân thủ các nguyên tắc cơ bản là ăn sáng để thúc đẩy trao đổi chất, tăng tốc độ đốt cháy chất béo, ăn nhiều rau và trái cây, bỏ qua bữa tối. Với chế độ ăn nghiêm ngặt này, nữ diễn viên có thể giảm đến 3kg/tuần.

Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư bất ngờ tạm dẫn đầu BXH cặp đôi màn ảnh tốt nhất Châu Á, fan couple giữ vững niềm tin cặp đôi sẽ tái hợp trong tương lai? Trong cuộc bình chọn Asian Best Screen Couple (cặp đôi màn ảnh tốt nhất Châu Á) năm nay, cặp đôi Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư đang tạm dẫn đầu trong bảng xếp hạng. Đặc biệt, cặp đôi này còn là couple BG duy nhất trong top 10 đứng đầu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trieu-lo-tu-khoe-mat-moc-khong-ti-vet-duoc-vi-nhu-tuong-dai-sac-dep-cua-chau-a-513468.html