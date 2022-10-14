Triệu Lộ Tư khoe mặt mộc không tì vết, được ví như 'tượng đài sắc đẹp' của châu Á

Sao quốc tế 14/10/2022 11:18

Làn da trắng và những đường nét hài hòa trên gương mặt của Triệu Lộ Tư khi cô để mặt mộc khiến dân tình không khỏi xuýt xoa.

Triệu Lộ Tư hiện tại là một trong những sao nữ nổi bật nhất trong dàn tiểu hoa 95. Sinh năm 1998 và gia nhập vào làng giải trí khi vừa tròn 18 tuổi, người đẹp đã nhanh chóng ghi dấu ấn với các vai diễn trong nhiều dự án như Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn, Thiên Lôi Nhất Bộ Chi Xuân Hoa Thu Nguyệt, Thanh Nang Truyện, Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta... và được công chúng đặt cho biệt danh "nữ hoàng xuyên không".

trieu lo tu 1
Triệu Lộ Tư thường xuyên xuất hiện với mặt mộc hoặc chỉ trang điểm nhẹ nhàng - Ảnh: Internet

Trong khi các nghệ sĩ xứ Trung liên tục xuất hiện với diện mạo hoàn mỹ cùng gương mặt đã được trang điểm kỹ càng thì Triệu Lộ Tư lại thường xuyên đăng tải lên trang cá nhân những bức ảnh mặt mộc của mình. Vì nhan sắc đỉnh cao kể cả khi không trang điểm, Triệu Lộ Tư được khán giả ví là "nữ thần mặt mộc" của C-biz. Người đẹp từng tiết lộ rằng bí quyết mà cô sử dụng để có làn da trắng sứ, mịn màng là chú trọng việc cấp ẩm cả trong lẫn ngoài.

trieu lo tu 2

trieu lo tu 3

Không chỉ có gương mặt xinh đẹp, nỗ lực giữ dáng của Triệu Lộ Tư cũng được nhiều người ngưỡng mộ. Được biết, khi mới gia nhập làng giải trí thì nữ diễn viên hơi mũm mĩm, nhưng hiện tại cô chỉ còn nặng khoảng 40kg với chiều cao 1,61m.

trieu lo tu 4
Vóc dáng thon gọn của Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Theo ETtoday, chế độ ăn mà Triệu Lộ Tư sử dụng tuân thủ các nguyên tắc cơ bản là ăn sáng để thúc đẩy trao đổi chất, tăng tốc độ đốt cháy chất béo, ăn nhiều rau và trái cây, bỏ qua bữa tối. Với chế độ ăn nghiêm ngặt này, nữ diễn viên có thể giảm đến 3kg/tuần.

Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư bất ngờ tạm dẫn đầu BXH cặp đôi màn ảnh tốt nhất Châu Á, fan couple giữ vững niềm tin cặp đôi sẽ tái hợp trong tương lai?

Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư bất ngờ tạm dẫn đầu BXH cặp đôi màn ảnh tốt nhất Châu Á, fan couple giữ vững niềm tin cặp đôi sẽ tái hợp trong tương lai?

Trong cuộc bình chọn Asian Best Screen Couple (cặp đôi màn ảnh tốt nhất Châu Á) năm nay, cặp đôi Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư đang tạm dẫn đầu trong bảng xếp hạng. Đặc biệt, cặp đôi này còn là couple BG duy nhất trong top 10 đứng đầu.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lộ Tư diễn viên Triệu Lộ Tư nhan sắc Triệu Lộ Tư sao Hoa ngữ sao châu Á

TIN LIÊN QUAN

Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư bất ngờ tạm dẫn đầu BXH cặp đôi màn ảnh tốt nhất Châu Á, fan couple giữ vững niềm tin cặp đôi sẽ tái hợp trong tương lai?

Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư bất ngờ tạm dẫn đầu BXH cặp đôi màn ảnh tốt nhất Châu Á, fan couple giữ vững niềm tin cặp đôi sẽ tái hợp trong tương lai?

Bị chê một màu, Triệu Lộ Tư phân trần: không vội 'biến hóa', thích diễn vai nào sẽ nhận vai đó

Bị chê một màu, Triệu Lộ Tư phân trần: không vội 'biến hóa', thích diễn vai nào sẽ nhận vai đó

Cũng là biểu cảm 'trợn mắt', Dương Tử và Triệu Lộ Tư bị chỉ trích cố tình 'làm lố', một mỹ nhân xứ Hàn được khen diễn xuất đỉnh cao, lột tả rõ nét tính cách nhân vật?

Cũng là biểu cảm 'trợn mắt', Dương Tử và Triệu Lộ Tư bị chỉ trích cố tình 'làm lố', một mỹ nhân xứ Hàn được khen diễn xuất đỉnh cao, lột tả rõ nét tính cách nhân vật?

Triệu Lộ Tư được ví là 'Triệu Lệ Dĩnh thứ 2', liệu nhan sắc và khả năng có thực sự 'đủ chín' để đặt ngang hàng đàn chị?

Triệu Lộ Tư được ví là 'Triệu Lệ Dĩnh thứ 2', liệu nhan sắc và khả năng có thực sự 'đủ chín' để đặt ngang hàng đàn chị?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 13/10/2022: Tôn Di bị mẹ chồng gửi lời cảnh cáo, Dương Tử và Triệu Lộ Tư đang cạnh tranh vị trí nữ thần Kim Ưng năm 2022?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 13/10/2022: Tôn Di bị mẹ chồng gửi lời cảnh cáo, Dương Tử và Triệu Lộ Tư đang cạnh tranh vị trí nữ thần Kim Ưng năm 2022?

Top tiểu hoa 'có sắc có tài' được kỳ vọng 'nối gót' dàn mỹ nhân 8x: Triệu Lộ Tư cẩn thận dễ bị vượt mặt như chơi

Top tiểu hoa 'có sắc có tài' được kỳ vọng 'nối gót' dàn mỹ nhân 8x: Triệu Lộ Tư cẩn thận dễ bị vượt mặt như chơi

TIN MỚI NHẤT

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 51 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 1 giờ 16 phút trước
Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 1 giờ 51 phút trước
Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Video 2 giờ 51 phút trước
Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Video 3 giờ 48 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước
Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Đời sống 4 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI