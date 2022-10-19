Rộ tin Thái Từ Khôn 'yêu đương' Ngu Thư Hân trong phim chuyển thể 'Khó Dỗ Dành', khai máy vào tháng 3 năm sau?

Sao quốc tế 19/10/2022 19:19

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin Ngu Thư Hân và Thái Từ Khôn sẽ đảm nhận vai chính trong bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình siêu nổi tiếng "Khó Dỗ Dành".

Mới đây, mạng xã hội Weibo bất ngờ lan truyền thông tin Ngu Thư HânThái Từ Khôn sẽ đóng chính trong bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết đình đám "Khó Dỗ Dành" của nhà văn Trúc Dĩ. 

Sau thành công của Thương Lan Quyết tên tuổi của Ngu Thư Hân cùng bạn diễn Vương Hạc Đệ tăng lên chóng mặt. Cô sở hữu ngoại hình xinh đẹp, thanh thuần và cực kỳ đáng yêu. Hiện tại, cô đang tham gia quay bộ phim "Tiên Kiếm 6" nên khả năng tham gia dự án "Khó Dỗ Dành" không cao.

Còn về Thái Từ Khôn, nam ca sĩ sinh năm 1998 này lần đầu được biết đến khi đóng vai chính trong bộ phim Fairytale. Tuy nhiên, cho đến năm 2018, tên tuổi Thái Từ Khôn gây chú ý khi tham gia show Idol Producer. Trong suốt quá trình thi, anh được đánh giá là thí sinh đáng gờm và nổi bật nhất vì có kinh nghiệm, sức hút trên sân khấu, ngoại hình bắt mắt. Thành công rực rỡ trong làng nhạc nâng cao sức nóng tên tuổi cho Thái Từ Khôn. Anh trở thành một trong những nghệ sĩ trẻ hot nhất tại Trung Quốc, được mệnh danh là "center quốc dân".

 

Rộ tin Thái Từ Khôn 'yêu đương' Ngu Thư Hân trong phim chuyển thể 'Khó Dỗ Dành', khai máy vào tháng 3 năm sau? - Ảnh 1

Đều xuất thân từ vai trò là một thần tượng âm nhạc lấn sân sang mảng diễn viên, Ngu Thư Hân và Thái Từ Khôn đều được mong đợi và kỳ vọng sẽ "bùng nổ" khi tham gia dự án phim chuyển thể này. Mặc dù, phía nhà sản xuất phim vẫn chưa công bố chính thức về vai nam - nữ chính trong phim nhưng khán giả đều bày tỏ sự mong đợi màn hợp tác của cặp đôi trai tài gái sắc này.

Tuy nhiên, không ít người hâm mộ của nguyên tác của "Khó Dỗ Dành" hiện cũng đang đề xuất hai cái tên sáng giá có hình tượng rất sát với nhân vật Ôn Dĩ Phàm và Tang Diên đó là Trương Dư Hi và Đường Hiểu Thiên.

Rộ tin Thái Từ Khôn 'yêu đương' Ngu Thư Hân trong phim chuyển thể 'Khó Dỗ Dành', khai máy vào tháng 3 năm sau? - Ảnh 2

Theo nguyên tác, "Khó Dỗ Dành" của Trúc Dĩ có nội dung kể về chuyện tình của cặp đôi chính là Ôn Dĩ Phàm và Tang Diên. Nữ chính Ôn Dĩ Phàm trong một lần thuê nhà đã vô tình gặp lại người bạn thuở cấp 3 là nam chính Tang Diên, người trước đây từng bị cô từ chối. Sống chung trong một mái nhà, hai người họ tưởng chừng như nước sông chẳng phạm nước giếng cho đến khi một ngày nọ, Ôn Dĩ Phàm bỗng thấy mình thức dậy trên giường của Tang Diên, trong khi rõ ràng đêm hôm trước cô vẫn còn đang ngủ ở phòng mình. Nguyên nhân dẫn đến điều này là vì Ôn Dĩ Phàm bị mộng du, cô sau đó dù đã xin lỗi anh nhưng mọi chuyện cứ như cũ tiếp diễn, đến bản thân cô cũng không thể kiểm soát được.

 

Bản truyền hình của "Khó Dỗ Dành" dự kiến sẽ do Wajijiwa đầu tư sản xuất, có kịch bản được chấp bút bởi biên kịch Mai Quỳnh Vũ và quá trình quay do đạo diễn Anh Anh Lộc của Dã Thú Cô Độc chỉ đạo. Phim dự kiến sẽ khởi động vào tháng 3/2023.

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