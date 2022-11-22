'Định luật 80/20 của tình yêu' vấp phải tranh cãi, dân tình nghi ngờ năng lực diễn xuất của Dương Mịch

Sao quốc tế 22/11/2022 11:35

Phim "Định luật 80/20 của tình yêu" của Dương Mịch và Hứa Khải hiện vấp phải những tranh cãi khi lên sóng.

Ngay từ khi lên sóng, bộ phim "Định luật 80/20 của tình yêu" của Dương Mịch Hứa Khải đóng chính gặp rất nhiều vấn đề về diễn xuất, độ hợp vai của các nhân vật. 

Theo Sina, Dương Mịch bị chênh lệch về tuổi tác khi đứng chung với Hứa Khải. Thêm nữa, vì trong thời gian quay phim  "Định luật 80/20 của tình yêu", Dương Mịch chạy show quá nhiều nên dẫn đến chuyện thiếu tập trung. Dù một số fan hâm mộ bênh vực nữ minh tinh rằng ngoài tuổi tác, cô cũng đã nỗ lực hoàn thiện vai diễn của mình, nhưng công tâm mà nói, vài năm qua, nữ diễn viên vẫn không tiến bộ.

Trên Douban, điểm số do khán giả chấm của "Định luật 80/20 của tình yêu" có rất nhiều điểm 1 hoặc 2 sao. Điều này chứng tỏ, phim không làm hài lòng được một bộ phận khán giả.

'Định luật 80/20 của tình yêu' vấp phải tranh cãi, dân tình nghi ngờ năng lực diễn xuất của Dương Mịch - Ảnh 1'Định luật 80/20 của tình yêu' vấp phải tranh cãi, dân tình nghi ngờ năng lực diễn xuất của Dương Mịch - Ảnh 2

Bên cạnh đó, không ít khán giả thậm chí gọi Dương Mịch là "Trương Hàn phiên bản nữ". Còn nhớ trong "Các quý ông khu Đông Bát", Trương Hàn ở tuổi 38 bị chê khi cố đóng các cảnh "cưa sừng làm nghé". Vậy nên, khán giả ví von Dương Mịch như đồng nghiệp nam ở đây, ý nói cả hai đều có tuổi nhưng cố đóng những vai trẻ trung, gượng gạo.

Dù rằng, phim "Định luật 80/20 của tình yêu" có thông điệp rất rõ ràng khi khuyến khích người ta nỗ lực khẳng định bản thân của nữ giới trong xã hội hiện đại nhưng về diễn xuất của bộ đôi chính lại là điểm trừ. Hơn nữa, nếu xét về yếu tố tuổi tác trong phim, rõ ràng Dương Mịch đã gần 40, khó đóng vai trẻ trung. Tuy nhiên, điều người xem khó chịu là cô không diễn xuất tốt, nhập vai khó khăn.

'Định luật 80/20 của tình yêu' vấp phải tranh cãi, dân tình nghi ngờ năng lực diễn xuất của Dương Mịch - Ảnh 3

Bộ phim "Định luật 80/20 của tình yêu" là câu chuyện tình lãng mạn xoay quanh Tần Thi (Dương Mịch đóng), một nữ luật sư một lòng theo đuổi sự nghiệp, bị cha mẹ ép hôn kịch liệt. Khi công ty luật sư danh tiếng Thành Dư Tuệ công khai tuyển chọn luật sư, họ đưa ra yêu cầu người đó phải đã kết hôn. Anh hai của Tần Thi buộc phải thay đổi trạng thái hôn nhân của Tần Thi. Tần Thi nhận chức và phải chấp nhận ông chồng "từ trên trời rơi xuống" Dương Hoa (Hứa Khải đóng). Hai người vở kịch vợ chồng ăn ý. Quá trình chung sống và gắn bó, họ dần phát triển tình cảm.

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