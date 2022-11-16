Thành tích phim không khả quan, sự nghiệp của Dương Mịch đang 'tụt dốc không phanh'?

Sao quốc tế 16/11/2022 22:24

Sau khi chính thức ra mắt các bộ phim "Định luật 80/20 của tình yêu", "Cám ơn bác sĩ", khán giả cho rằng thành tích của Dương Mịch không như mong đợi.

Những tập đầu tiên của phim Định Luật Tình Yêu 80/20 do Dương Mịch - Hứa Khải đóng chính vừa lên sóng trên Tencent. Sau những tập phát sóng đầu tiên, Dương Mịch với Hứa Khải có khá nhiều cảnh tay đôi. Từ khi về sống chung, 2 người liên tục va chạm thân mật. 

Tuy nhiên, gương mặt của Dương Mịch được nhận xét là gầy đi rất nhiều ở trong phim. Vậy nên, nữ diễn viên có biểu cảm lờ đờ, thiếu sức sống, không tập trung. Cư dân mạng cho rằng, mong Dương Mịch nên hạn chế đóng phim thần tượng, thay vào nên lựa chọn 1 tác phẩm phù hợp với độ tuổi hơn. Bên cạnh đó, khoảng cách tuổi tác giữa Dương Mịch và Hứa Khải khiến màn tương tác của họ trở nên gượng gạo.

Trên mạng xã hội, bộ phim đang nhận về không ít đánh giá 1 - 2 sao, chủ yếu là chê trạng trái cảm xúc của nam chính và nữ chính. Đồng thời, mô-típ phim quen thuộc, màu tối, trang phục phim không đẹp mắt cũng là vấn đề được cư dân mạng mang ra thảo luận.

Thành tích phim không khả quan, sự nghiệp của Dương Mịch đang 'tụt dốc không phanh'? - Ảnh 1

 

Khác với "Định luật 80/20 của tình yêu", với Cảm ơn bác sĩ – bộ phim y khoa hiện đại do Dương Mịch và Bạch Vũ đóng chính, lại nhận được nhiều phản hồi tích cực hơn. Theo báo cáo từ truyền thông Hoa ngữ, sau khi lên sóng những tập mới, Cảm ơn bác sĩ một lần nữa giành được vị trí Top 1 với tỷ suất người xem cao.

Sau khi tiến sâu hơn vào cốt truyện, khán giả cảm động trước câu chuyện của mỗi bệnh nhân hiểm nghèo, đồng thời cảm động bởi vì sự chăm sóc tận tình của đội ngũ y tá, bác sĩ. Không chỉ khán giả xúc động, mới đây, khi chia sẻ câu chuyện hậu trường, Dương Mịch và diễn viên Bạch Vũ đều cho biết họ đã hiểu và trân trọng nghề bác sĩ hơn nhờ đóng phim này.

Thành tích phim không khả quan, sự nghiệp của Dương Mịch đang 'tụt dốc không phanh'? - Ảnh 2

Do đó, không ít người cho rằng thành tích của Dương Mịch tụt dốc không phanh. Không chỉ bản thân diễn xuất mà cả gương mặt và thể trạng của mỹ nhân 34 tuổi cũng sa sút, luôn có cảm giác mệt mỏi.

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