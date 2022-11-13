Chiêm ngưỡng kỹ thuật quay đẳng cấp thế giới trong phim mới của Dương Mịch, được kì vọng sẽ trở thành 'phim bom tấn' trong năm 2023

Sao quốc tế 13/11/2022 10:55

Trong video đánh dấu kết thúc quá trình quay "Hồ yêu tiểu hồng nương: Nguyệt Hồng Thiên", nhà sản xuất tiết lộ các thiết bị tối tân và công nghệ mới thực hiện bộ phim.

Mới đây, trang iFeng đưa tin, bộ phim truyền hình cổ trang "Hồ yêu tiểu hồng nương: Nguyệt Hồng Thiên" do Dương Mịch và Cung Tuấn đảm nhận vai chính vừa đóng máy. Trong video đánh dấu kết thúc quá trình quay, nhà sản xuất tiết lộ các thiết bị tối tân và công nghệ mới thực hiện bộ phim. Cụ thể, nhà sản xuất Iqiyi và Stellar Gravity Media (công ty Hằng Tinh Dẫn Lực) đã sử dụng công nghệ XR màn hình cong để tạo bối cảnh thay vì phông nền xanh như trước.

Extended Reality (XR) được biết đến là công nghệ thực tế ảo mở rộng. Nhà sản xuất phục dựng thế giới quan thần tiên, đậm chất mỹ thuật phương Đông trên màn hình. Diễn viên sẽ diễn trên các bối cảnh được chuẩn bị sẵn chiếu ở màn hình LED. Nói cách khác, nhà sản xuất đã xây dựng một "studio ảo".

 

Công nghệ này giúp tăng chiều sâu và đem lại cảm giác chân thực cho bối cảnh, không gặp phải lỗi kỹ thuật lộ phông xanh. Ngoài ra, quá trình chuyển đổi cảnh cũng chỉ cần một "cú nhấp chuột", giúp tiết kiệm thời gian.

Theo iFeng, năm 2020, công ty Iqiyi xây dựng một quần thể trường quay ảo tại Hà Bắc. Để phục vụ cho dự án phim mới của Dương Mịch, họ đã chuyển các thiết bị công nghệ XR, vượt 1.400 km tới phim trường Hoành Điếm (Chiết Giang) để xây dựng một trường quay ảo mới, rộng 2.400 m2.

CEO Vương Nhất Hủ của công ty Hằng Tinh Dẫn Lực cho biết Hồ yêu tiểu hồng nương là phim truyền hình thương mại đầu tiên của Trung Quốc áp dụng công nghệ này. Bối cảnh ảo XR cũng chưa được áp dụng nhiều trong các dự án phim của Hollywood. Với sự đầu tư về công nghệ, bộ phim Hồ yêu tiểu hồng nương được dự đoán sẽ là bom tấn truyền hình trong năm 2023.

Bên cạnh đó, Hồ yêu tiểu hồng nương còn có nhiều yếu tố thu hút khán giả như dàn diễn viên toàn sao, sự chỉn chu trong khâu hậu kỳ, tạo hình đẹp. Ê-kíp sử dụng nhiều di sản văn hóa phi vật thể của Trung Quốc như hoa nhung Nam Kinh, thêu Tô Châu, kỹ thuật cắt đèn lồng Tiên Cư, cách làm ô giấy dầu và kháp ti (dùng những sợi tơ đồng mảnh và nhỏ kết thành các dạng họa tiết). Những yếu tố này tạo nên một thế giới vừa đậm chất thần thoại lại mang những nét văn hóa cổ truyền, giúp khán giả hiểu hơn về các kỹ thuật thủ công trong dân gian Trung Quốc.

Sau 5 giờ phát hành, video hậu trường của phim đã đạt 30 triệu lượt xem, trong khi trailer của các phim khác phải mất 10 giờ hoặc một ngày mới có được con số này.

"Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương - Nguyệt Hồng Thiên" có nội dung xoay quanh cuộc hành trình giữa tiểu hồ ly Đồ Sơn Hồng Hồng và tiểu đạo sĩ Đông Phương Nguyệt Sơ. Họ cùng nhau trải qua muôn vàn sóng gió để bên nhau. 

Ngoài ra, bộ phim còn sở hữu dàn diễn viên "cực khủng" với cặp đôi chính là Dương Mịch và Cung Tuấn. Và dàn diễn phụ toàn những cái tên đáng mong chờ như Trần Đô Linh, Trương Lăng Hách, Quách Hiểu Đình, Chúc Tự Đan... Đây chính là dự án cổ trang cực khủng, được mong ngóng từng ngày phát sóng. Hiện bộ phim đã chính thứ đóng máy và chưa có lịch phát sóng chính thức.

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Sau thời gian dài quay phim, "Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương" phần Nguyệt Hồng do Dương Mịch và Cung Tuấn đảm nhận vai chính đã chính thức phát hành video đóng máy.

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