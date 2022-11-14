Tình mới của Lưu Khải Uy hóa ra lại là người quen của Dương Mịch, lại còn đang đóng phim chung?

Sao quốc tế 14/11/2022 10:10

Danh tính “tình mới” của Lưu Khải Uy đã được tiết lộ sau bao ngày dân tình thi nhau "đoán già đoán non".

Ngày 13/11, trang Sohu đưa tin nam diễn viên Lưu Khải Uy bị bắt gặp tới chùa Kính Sơn, Hàng Châu cùng một cô gái có vóc dáng thanh mảnh. Nhiều cư dân mạng đã tìm ra danh tính bạn gái mới của tài tử là nữ diễn viên, MC Lý Hiểu Phong. Bằng chứng là chiếc mũ trong 2 tấm ảnh y hệt nhau, dáng người và tạo hình cũng tương đồng.

Tình mới của Lưu Khải Uy hóa ra lại là người quen của Dương Mịch, lại còn đang đóng phim chung? - Ảnh 1
Dân mạng chỉ ra bằng chứng "tình mới" của Lưu Khải Uy chính là Lý Hiểu Phong.

 

Tình mới của Lưu Khải Uy hóa ra lại là người quen của Dương Mịch, lại còn đang đóng phim chung? - Ảnh 2
Tài tử Lưu Khải Uy và bạn gái mới. 

Trang tin Sohu cho biết, cặp đôi đang đi du lịch cùng nhau, cả hai còn có những cử chỉ thân mật như nắm tay, cười nói vui vẻ. Bên cạnh đó, họ lại mặc đồ khá tương đồng về phong cách. Vài tuần trước, Lưu Khải Uy và  Lý Hiểu Phong đã bị bắt gặp hẹn hò nhưng cô lại bị dân tình nhận nhầm là diễn viên Vưu Tĩnh Như. 

Tình mới của Lưu Khải Uy hóa ra lại là người quen của Dương Mịch, lại còn đang đóng phim chung? - Ảnh 3

Được biết, tình mới của Lưu Khải Uy tốt nghiệp đại học Thành Đô, từng làm người dẫn chương trình tại đài An Huy. Năm 2008, Lý Hiểu Phong chuyển hướng sang làm diễn viên. Cô từng tham gia tác phẩm Phương Hoa của đạo diễn Phùng Tiểu Cương.

Tình mới của Lưu Khải Uy hóa ra lại là người quen của Dương Mịch, lại còn đang đóng phim chung? - Ảnh 4
Lý Hiểu Phong

Mới đây, Lý Hiểu Phong có đóng chung phim Định Luật 80/20 Của Tình Yêu chuẩn bị lên sóng với Hứa Khải và Dương Mịch. Theo Sohu, mối quan hệ đồng nghiệp của Lý Hiểu Phong và Dương Mịch vẫn tốt đẹp.

Lý Hiểu Phong cao 1,74 m, vóc dáng như người mẫu, phong cách trẻ trung, ngoại hình nổi bật. Tình mới của Lưu Khải Uy sinh năm 1982 nhưng có phong cách trẻ trung như cô gái ở độ tuổi 20, mái tóc cắt ngắn cá tính mạnh mẽ.

Tình mới của Lưu Khải Uy hóa ra lại là người quen của Dương Mịch, lại còn đang đóng phim chung? - Ảnh 5

Theo tiết lộ, khoảng năm 2010, Lý Hiểu Phong đã kết hôn và có con. Cô cũng xuất hiện trên trang bìa của các tạp chí nuôi dạy con cái và nói về việc nuôi con. Chồng cũ của cô là một doanh nhân giàu có ở Bắc Kinh. 

Lưu Khải Uy sinh năm 1974, tại Hong Kong. Anh từng là diễn viên độc quyền của hãng TVB, được khán giả biết đến qua các vai diễn trong các bộ phim truyền hình dài tập như Nghĩa Nặng Tình Thâm, Gia Đình Vui Vẻ, Gia Đình Tôi...

Lưu Khải Uy từng có cuộc hôn nhân ồn ào với Dương Mịch và chính thức đường ai nấy đi từ năm 2018, từ đó đến nay, nam diễn viên sống độc thân. Sau ly hôn, anh dành nhiều thời gian để chăm sóc con gái Tiểu Gạo Nếp và đầu tư kinh doanh.

Tình mới của Lưu Khải Uy hóa ra lại là người quen của Dương Mịch, lại còn đang đóng phim chung? - Ảnh 6
Con chung của cả hai là bé Tiểu Gạo Nếp hiện đang sống với ông bà nội ở Hồng Kông. 

Hiện phía Lưu Khải Uy vẫn chưa có bất kỳ động thái nào về danh tính của "người yêu mới".

Chồng cũ Dương Mịch - Lưu Khải Uy đưa bạn gái mới đi chùa, tình cảm thăng hoa chẳng mấy mà về chung một nhà?

Chồng cũ Dương Mịch - Lưu Khải Uy đưa bạn gái mới đi chùa, tình cảm thăng hoa chẳng mấy mà về chung một nhà?

Tài tử Lưu Khải Uy và bạn gái mới, diễn viên Lý Hiểu Phong, cùng nhau đi chùa Kính Sơn, Hàng Châu. Tình cảm của cặp đôi được cho là ngày càng thăng hoa, gắn bó.

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