Dân tình ngỡ ngàng trước thân thế thực sự của bạn gái trẻ tuổi của Lưu Khải Uy: Liệu có giống với vợ sắp cưới của Đặng Luân?

Sao quốc tế 14/10/2022 12:09

Cư dân mạng tỏ ra bất ngờ trước lai lịch bất ngờ của bạn gái chồng cũ Dương Mịch.

Dù đã chính thức nói lời chia tay với nhau được một khoảng thời gian khá lâu nhưng những thông tin liên quan đến cặp vợ chồng Dương Mịch và Lưu Khải Uy vẫn khiến cho khán giả xứ Trung đứng ngồi không yên.

Dân tình ngỡ ngàng trước thân thế thực sự của bạn gái trẻ tuổi của Lưu Khải Uy: Liệu có giống với vợ sắp cưới của Đặng Luân? - Ảnh 1
Lưu Khải Uy và người tình trẻ tuổi - Ảnh: Internet 

Mới đây bức ảnh nắm tay một cô gái lạ được lan truyền, thân thế về tình mới của chồng cũ Dương Mịch cũng được tiết lộ. Tuy nhiên, khi nghe qua miêu tả của blogger nổi tiếng không ít người bất ngờ vì nghe quá giống vợ sắp cưới của Đặng Luân. 

Cụ thể trong bài đăng của blogger nổi tiếng có tiết lộ gia thế thật sự của bạn gái Lưu Khải Uy là người ngoài ngành, không phải đồng nghiệp của nam diễn viên. Theo đó, blogger nhận ra cả Lưu Khải Uy và Đặng Luân đều có gu người yêu giống nhau - đều là những cô gái có xuất thân bình thường, không hoạt động trong giới giải trí.

Dân tình ngỡ ngàng trước thân thế thực sự của bạn gái trẻ tuổi của Lưu Khải Uy: Liệu có giống với vợ sắp cưới của Đặng Luân? - Ảnh 2
Lưu Khải Uy và Dương Mịch thời còn mặn nồng - Ảnh: Internet 

Ngoài ra cũng theo một số nguồn tin khác, cô nàng được cho là bạn gái mới của Lưu Khải Uy đã lên tiếng phủ nhận tin đồn hai người đang hẹn hò với nhau. 

Trước đó, nam diễn viên họ Lưu đã phải nhận nhiều gạch đá khi có những hành động không chuẩn mực với vợ cũ như phát ngôn coi thường vợ, ngoại tình qua scandal “đọc bản thảo đêm khuya”,... và bắt đầu chỉ trích anh. Theo đó, họ mong rằng Dương Mịch sẽ không bị “réo” tên vào bất kỳ tin tức nào liên quan đến chồng cũ trong thời gian tới để tập trung phát triển sự nghiệp.

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Từ khóa:   Dương Mịch - Lưu Khải Uy Đặng Luân sao Châu Á sao Hoa ngữ Cbiz

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